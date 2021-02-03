«Москва плюс пять регионов»: жители шести субъектов РФ смогут проголосовать онлайн на выборах 2021 года

Центральная избирательная комиссия на предстоящих в сентябре парламентских выборах сможет обеспечить проведение дистанционного голосования в шести субъектах РФ, включая Москву. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По её словам, в ближайшие дни комиссия начнёт приём заявок на участие в пилотном проекте. Она также с высокой долей вероятности допустила, что из-за пандемии COVID-19 избирательные участки могут быть открыты в течение трёх дней. Вдобавок ЦИК ожидает различного рода провокаций в ходе единого дня голосования.

В шести субъектах Российской Федерации на предстоящих в сентябре выборных кампаниях различного уровня наряду с традиционной формой волеизъявления будет организовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Мы все эти дни очень подробно обсуждали и анализировали, как у нас продвигается работа по проведению ДЭГ, взвесили все свои возможности на сей момент, уровень технической подготовки, степень безопасности и пришли к выводу, что точно сможем обеспечить проведение наших пилотных проектов дистанционного голосования в пяти регионах плюс Москва», — сказала Памфилова. Её цитирует «Российская газета».

По её словам, в Москве онлайн-голосование пройдёт на отдельной интернет-платформе, тогда как в остальных регионах будет задействована федеральная площадка, которую ЦИК готовит совместно с «Ростелекомом» и Минцифры. При этом правила и порядок голосования будут едиными для всех шести субъектов.

В ближайшие дни комиссия начнёт приём заявок от регионов, желающих провести электронное голосование. Их власти получат техническое задание.

«Кто в большей степени будет отвечать этим требованиям, на них и остановимся», — пояснила Памфилова.

Впервые дистанционное электронное голосование было проведено в сентябре 2019 года на выборах депутатов в Мосгордуму. В прошлом году жителям Москвы и Нижегородской области была предоставлена возможность отдать свой голос дистанционно с помощью электронных бюллетеней, в ходе общероссийского голосования о внесении изменений в Конституцию РФ. Также онлайн-голосование было задействовано в Ярославской и Курской областях в ходе довыборов депутатов Госдумы.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Элла Памфилова допускает, что сентябрьские выборы могут пройти в течение трёх дней. По её словам, Центризбирком должен быть готов к такому развитию событий.

«Вероятность такая очень высока... Хоть идёт на улучшение, на спад (ситуация с распространением COVID-19. — RT), но никто не отменял мер санитарной безопасности. Я думаю, что ещё не скоро мы откажемся от масок и прочего», — заявила она.

На 19 сентября в России намечен единый день голосования, граждане страны будут выбирать депутатов Государственной думы, региональных заксобраний и парламентов, а также губернаторов.

Наряду с этим ЦИК готовится к к возможным провокациям в ходе единого дня голосования. По словам Памфиловой, в ближайшее время будет проводиться полномасштабное обучение всех участников избирательного процесса. Кроме того, планируется организация психологической помощи для членов избиркомов.

«Мы уделяем большое внимание второй составляющей, помимо профессиональной подготовки, — это стрессоустойчивость наших коллег. Проблема довольно острая, актуальная. Они должны быть готовы к отражению всех возможных провокаций, которые, несомненно, будут с целью дискредитировать избирательную систему, с целью сорвать выборы и дезорганизовать работу комиссий. Такие провокации будут, мы знаем», — пояснила председатель ЦИК.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия весенней сессии призвал «не допустить иностранного вмешательства в избирательную кампанию».

«Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством... Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов — США и их союзники по НАТО», — говорил спикер нижней палаты парламента.

Он подчеркнул необходимость защитить избирательные права россиян от «посягательств со стороны иностранных государств», как бы тем «ни хотелось протащить своих представителей в наши органы власти».

В декабре 2020 года был опубликован доклад ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), в котором говорится, что в СМИ и соцсетях России началась кампания по дискредитации предстоящих парламентских выборов. Цели информационной атаки — российское избирательное законодательство и такие нововведения, как многодневное и электронное голосование.

«В условиях репутационных потерь избирательной системы «развитой демократии» после выборов в США требуется экстренное переключение внимания целевой аудитории на тему российских выборов. Расчёт делается на дестабилизацию обстановки в России», — указывают авторы доклада.

В то же время, как следует из данных соцопросов, подавляющее большинство россиян доверяют ЦИК и избирательной системе.