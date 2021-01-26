«Пользовался заслуженным авторитетом и уважением»: умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

На 65-м году жизни умер российский госдеятель Сергей Приходько. Он более 40 лет работал на различных постах в МИД, администрации президента и правительстве. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Приходько был профессионалом высочайшего класса, отличавшимся уникальными личными и деловыми качествами. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Сергей Эдуардович внёс значимый вклад в укрепление государства.

Во вторник, 26 января, после продолжительной болезни умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько. Ему было 64 года.

«Сегодня утром пришло очень печальное известие. Скончался Сергей Эдуардович Приходько. Президент глубоко соболезнует (родным и близким покойного. — RT) в связи с этой утратой и направил телеграмму семье Приходько», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Свои соболезнования выразил также премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что Приходько многие годы работал на ответственных государственных постах — в МИД, администрации президента и правительстве, — где проявил себя профессионалом высочайшего класса, а также «внёс значимый вклад в развитие международного сотрудничества и укрепление позиций нашего государства на мировой арене».

«Он блестяще владел искусством дипломатии, досконально разбирался в тонкостях внешнеполитических процессов, всегда последовательно и аргументированно отстаивал национальные интересы России», — говорится в телеграмме.

По словам Мишустина, Приходько отличался уникальными личными и деловыми качествами, сильным характером и принципиальностью. При этом он всегда с теплотой и искренностью относился к людям, добавил глава кабмина.

«Таким он и останется в сердцах всех, кто его знал и уважал», — заявил Мишустин.

Глубокие соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько выразил также председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Известный государственный деятель и профессиональный дипломат, Сергей Эдуардович внёс значимый вклад в укрепление нашей страны, системы государственного управления. Сергея Эдуардовича отличали личная порядочность и ответственное отношение к работе. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Светлая память», — цитирует его пресс-служба нижней палаты парламента.

По данным источников газеты «Коммерсантъ», у Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько начал свою государственную деятельность в 1980 году, после окончания МГИМО, с должности дежурного референта и атташе посольства СССР в Чехословакии. В дальнейшем он работал в центральном аппарате МИД СССР и РФ, а также в диппредставительстве России в Чехии.

В апреле 1997 года президент России Борис Ельцин назначил Приходько своим помощником по международным делам. Спустя год он стал заместителем руководителя администрации главы государства. С 1999 по 2004 годы также возглавлял управления президента РФ по внешней политике.

После этого на протяжении восьми лет Приходько был помощником президента России сначала при Владимире Путине, а затем при Дмитрии Медведеве. В дальнейшем он занимал посты первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ и вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Кроме того, он был председателем совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования (ныне АО «ДОМ.РФ») и корпорации «Тактическое ракетное вооружение», а также членом совета директоров ПАО «Компания «Сухой». С 29 января 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько на должность помощника главы правительства.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT выделил высокие личные качества Приходько, которые Сергей Эдуардович демонстрировал как в работе, так и в жизни.

«Я считаю, что это был один из самых ярких, самых профессиональных, самых талантливых и самых порядочных политиков последнего времени, нашей эпохи. Для меня он человек-эпоха. Он в наших сердцах, мы скорбим. Я лично потрясён этой утратой. Я узнал о том, что он тяжело болел, и до последнего старался его поддерживать. Вечная память», — подчеркнул Косачёв.

Сенатор рассказал, что они с Приходько дружили семьями.

«Для меня Сергей Эдуардович был не просто коллегой, но одним из ближайших друзей. Мы с ним познакомились и подружились, когда одновременно занимали должности заместителей директора второго европейского департамента МИД России, — вспоминает Косачёв. — Он был заместителем, курировавшим страны Балтии, я — заместителем, отвечавшим за страны Северной Европы. Естественно, это и географически, и тематически очень близко, поэтому мы работали в теснейшем контакте. Работали душа в душу, а затем эти отношения переросли из профессиональных в человеческие. И мы так и двигались по жизни, не теряя друг друга».

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также отметил в первую очередь моральные качества Приходько.

«Очень жаль, что его больше с нами нет. Я с Сергеем Приходько учился вместе, на одном курсе. Было это давно — в МГИМО. И, конечно, тогда никто не думал, что он сделает такую карьеру и будет вице-премьером. Мне казалось, что как человек он не был сориентирован на карьеру, но он всегда был идеальным товарищем», — рассказал Кортунов RT.

Он добавил, что активно общался с Приходько, когда тот работал в Праге.

«Мы тогда время от времени туда ездили — проводили там вместе отпуска уже в начале 1990-х годов. Потом он ко мне приходил, советовался по внешнеполитическим вопросам, когда он стал помощником Бориса Николаевича по международным делам», — вспоминает Кортунов.

Кроме того, он рассказал, что Приходько неоднократно помогал Российскому совету по международным делам.

«Особенно для нас была важна эта помощь, когда мы планировали крупные мероприятия. В частности, у нас выступал Дмитрий Анатольевич Медведев, когда был президентом, и потом, когда был премьером. Приходько всегда был нашим надёжным партнёром и донором. Последние пару лет он был менее активным: он уже не мог так включаться в нашу текущую работу, как раньше. Но тем не менее на первом этапе существования РСМД он очень много сделал для того, чтобы организация могла нормально работать», — объяснил Кортунов.