Косачёв назвал Приходько одним из самых ярких политиков последнего времени

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT поделился воспоминаниями о бывшем вице-премьере России, экс-руководителе аппарата правительства Сергее Приходько.

«Для меня Сергей Эдуардович был не просто коллегой, но одним из ближайших друзей. Мы с ним познакомились и подружились, когда одновременно занимали должности заместителей директора второго европейского департамента МИД России... Он был заместителем, курировавшим страны Балтии, я — заместителем, отвечавшим за страны Северной Европы. Естественно, это и географически, и тематически очень близко, поэтому мы работали в теснейшем контакте. Работали душа в душу, а затем эти отношения переросли из профессиональных в человеческие. И мы так и двигались по жизни, не теряя друг друга», — добавил Косачёв.

Он также отметил, что они с Приходько дружили семьями.

«Я считаю, что это был один из самых ярких, самых профессиональных, самых талантливых и самых порядочных политиков последнего времени, нашей эпохи. Для меня он человек-эпоха. Он в наших сердцах, мы скорбим. Я лично потрясён этой утратой, я узнал о том, что он тяжело болел, и до последнего старался его поддерживать. Вечная память», — заключил сенатор.

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет.