По семейным обстоятельствам: в Госдуме предложили не выдворять за нарушения мигрантов с родственниками — гражданами РФ

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому запрещается выдворять за административные правонарушения и лишать вида на жительство иностранцев, у которых есть близкие родственники — граждане РФ, постоянно проживающие в России. По мнению автора законодательной инициативы, депутата Натальи Костенко, внесённые изменения обеспечат защиту семейных ценностей, снимут нагрузку на суды, рассматривающие миграционные споры, а также не допустят массового оттока трудовых мигрантов. Однако некоторые эксперты считают, что принятие поправок позволит злостным правонарушителям оставаться в России, создавая угрозу общественной безопасности.

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко (партия «Единая Россия) внесла в нижнюю палату законопроект, согласно которому иностранцев, имеющих родственников — граждан РФ, постоянно проживающих в России, за совершение административных правонарушений не будут выдворять из страны и аннулировать их разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ).

Парламентарий предлагает дополнить статьи Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации».

Речь идёт об исключениях для граждан, которые в течение одного года более двух раз привлекались к административной ответственности за посягательство на общественный порядок и общественную безопасность, незаконный оборот наркотических и психотропных средств, а также нарушали режим пребывания или трудовой деятельности в РФ.

На данный момент у МВД РФ есть основания аннулировать у иностранных граждан, совершавших административные правонарушения, РВП и ВНЖ, а также запрещать им въезд в Россию.

Охрана семейных ценностей

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, при вынесении решения в отношении таких граждан уполномоченные органы не учитывают наличие у них семьи, состоящей из граждан РФ, постоянно проживающих в России.

По мнению Костенко, законопроект обеспечит защиту семейных ценностей, прав иностранного гражданина и его близких родственников — граждан РФ, а также снимет дополнительную нагрузку на суды, которые рассматривают миграционные споры. Кроме того, депутат отмечает, что поправки позволят не допустить массового оттока трудовых мигрантов.

«По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, в 2019 году было выдворено свыше 800 тыс. мигрантов», — отмечается в пояснительной записке.

В беседе с RT Наталья Костенко рассказала, что законодательная инициатива стала в первую очередь ответом на обращения граждан, столкнувшихся с выдворением из страны за незначительные правонарушения.

«Верховный и Конституционный суд неоднократно указывал на то, что наказание должно быть соразмерным нарушению, — поясняет Костенко. — Сейчас за два перехода дороги в неположенном месте человека могут выслать на несколько лет из страны. Он уезжает, а его семья остаётся в России. После длительного расставания, скорее всего, он заведёт себе другую семью и будет в другой стране работать и платить налоги. А расходы на оставшихся здесь родственников возьмёт на себя наше государство».

«Что касается административных нарушений, связанных с хранением и употреблением наркотических средств, — это административные нарушения, по которым максимальная ответственность — штраф 5 тыс. рублей. И через год после уплаты штрафа считается, что человек ему не подвергался. Раз государство предусматривает такую незначительную ответственность, значит, за данным правонарушением не следуют какие-то существенные социальные последствия. Важно, что мы не включаем в проект уголовные или серьёзные миграционные правонарушения — только административные», — говорит Костенко.

По её словам, при обсуждении законопроекта на общественном совете сотрудники миграционного ведомства МВД РФ не высказали серьёзных замечаний, кроме опасения, что одобрение инициативы может привести к увеличению количества фиктивных браков.

Однако Костенко считает, что законопроект позволит решить гораздо более масштабную проблему.

РИА Новости

© Михаил Голенков

Способствует гуманизации

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что законопроект поспособствует гуманизации миграционного законодательства. Экс-замглавы Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин уверен, что данная инициатива позволит сократить количество бюрократических ошибок при принятии решений.

«Руководством ГУВМ задан правильный, на мой взгляд, вектор в сторону гуманизации миграционного законодательства, при котором на первое место выходит человек, — объясняет Поставнин. — Если раньше мигранта за какое-то незначительное нарушение могли выдворить из страны, не посмотрев, что у него тут есть семья, то в случае принятия законопроекта это будут учитывать. Ведь у нас нарушения миграционного законодательства — это практически уголовное преступление. Бывает так, что человек не вовремя встал на миграционный учёт или его не оказалось в электронной базе по не зависящим от него причинам, из-за сбоя в системе, а мы его воспринимаем как преступника. Система увидела нарушение и закрыла въезд, а что за нарушение, почему оно произошло, есть ли у него семья, с которой его разлучат, или он, к примеру, квалифицированный специалист — это системе не интересно».

Заместитель руководителя Института стран СНГ Александра Докучаева считает, что законопроект отвечает интересам граждан и призван решить проблему несоразмерности наказания совершённому правонарушению. Эксперт отмечает большое количество обращений к правозащитникам от иностранцев, которых за незначительные нарушения лишали вида на жительство и закрывали им путь к российскому гражданству.

«К нам обратился человек, который получил два штрафа за неправильную парковку и отсутствие детского кресла в автомобиле, и его за это лишили ВНЖ, — рассказывает Докучаева. — Он давно проживал в России с женой — гражданкой РФ, готовился получить паспорт, а в отношении него выносят решение выслать из страны с запретом на въезд. В этом случае нарушаются не только его права как иностранного гражданина, но и права его жены — гражданки РФ. Административное правонарушение, которое наказывается штрафом и вовремя оплачено, не является соразмерным наказанию, которое сейчас применяется к мигрантам, поэтому, на мой взгляд, эту санкцию надо снимать».

Однако некоторые из экспертов уверены, что инициатива Костенко может негативно повлиять на общественную и даже национальную безопасность. Так, по словам, депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрея Анохина, предложившего на днях запретить мигрантам работать в такси, в России действует целая сеть контор, которая занимается легализацией иностранной рабочей силы.

«Стали фикциями медицинские справки, экзамены по русскому языку, теперь ещё добавятся юристы, которые будут обеспечивать теневую сферу миграционной жизни РФ с помощью свидетельств о браке, чтобы правонарушители оставались на территории РФ и продолжали нарушать закон. Я уже не говорю о национальной безопасности страны. Есть реальная угроза формирования определённых групп из большого числа мигрантов, которые находятся под влиянием радикальных организаций», — поясняет депутат.

Он уверен, что корректировка миграционной политики необходима, но её цель должна быть иной: не допустить вытеснения мигрантами граждан РФ с рабочих мест, а также увеличения нагрузки на социальную сферу.

«Нужно вводить запреты на определённые профессии, чтобы гражданин РФ был в приоритете. В первую очередь, это касается объектов строительства, куда тратятся бюджетные деньги. Там вообще не должно быть иностранных граждан. И важно стимулировать россиян, чтобы они возвращались на определенные трудовые места», — заключил Анохин.