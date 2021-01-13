Россиянка почти семь лет пытается вернуть старшего сына

Россиянка Жанетта Тухаева выиграла кассацию по иску бывшего мужа об ограничении её в родительских правах. По словам женщины, это уже восьмое судебное решение, принятое в её пользу. Оба сына Жанетты давно должны жить с матерью. Однако вернуть своего старшего сына, которого почти семь лет назад силой отобрал отец, женщина до сих пор не может.

© Фото из личного архива Жанетты Тухаевой

В конце декабря жительница Дагестана Жанетта Тухаева выиграла очередной суд у бывшего мужа Руслана Ибаева. Он пытался опротестовать решение Верховного суда Чеченской Республики, который в июле 2020 года отказался ограничивать женщину в родительских правах на двух сыновей. Однако вердикт суда остался в силе.

«В очередной раз суд встаёт на нашу сторону и отказывается удовлетворять требования моего бывшего мужа, — рассказывает RT Жанетта. — В его жалобе на отказ Грозненского суда лишить меня родительских прав в отношении обоих детей было указано, что мой младший ребёнок якобы не учится в школе. Он учится, хотя я не хочу, чтобы муж знал, в какой школе, потому что опасаюсь за безопасность ребёнка. При этом обучение не является основанием, по которому человека можно ограничить в родительских правах».

По словам Жанетты, у неё на руках уже восемь решений от судов разных инстанций, согласно которым оба сына должны проживать с матерью — ещё в 2016 году соответствующее решение принял Перовский районный суд Москвы. Тем не менее старший ребёнок по-прежнему остаётся с Ибаевым.

Ход процесса

Ранее RT рассказывал, что мужчина, по словам Тухаевой, силой забрал мальчика, однако полицейские не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Жанетта отмечает, что проблему не могут решить и судебные приставы. Сам Ибаев периодически пытается опротестовать решения судов, вынесенные в пользу бывшей жены.

Так, завершившийся 22 декабря процесс тянулся целый год — бывший супруг Жанетты требовал ограничить её в родительских правах на обоих сыновей, причём младшего мальчика он не видел практически с рождения и, по словам Тухаевой, никогда не интересовался ребёнком и его воспитанием. Кроме того, мужчина рассчитывал, что бывшую супругу обяжут выплачивать ему алименты — несмотря на то, что сам он никогда не платил их бывшей жене, а задолженность давно превысила 0,5 млн рублей. Ибаев также надеялся, что суд заставит Жанетту удалить аккаунт в Instagram, в котором она рассказывает о своей борьбе за возвращение сына.

В марте 2020-го Ленинский районный суд в Грозном встал на сторону отца детей, однако это решение сочла незаконным и обжаловала грозненская прокуратура. В июле решение об ограничении Жанетты Тухаевой в родительских правах отменили, попытка Ибаева оспорить это в кассационном суде также провалилась.

Однако в августе он подал очередной иск, в котором потребовал, чтобы дети проживали с ним, а не с матерью. Тухаева недоумевает, почему этот иск вообще рассматривают, если решение касательно детей уже приняли несколько судов.

«Мы написали жалобу в Верховный суд Чечни, поскольку, если я только что выиграла суд, муж не может сразу же пойти и подать точно такой же иск. Для того чтобы его приняли, нужны какие-то новые основания. По мнению мужа, основанием для повторной подачи иска является то, что старшему ребёнку исполнилось десять лет. По закону мнение детей старше десяти лет учитывается судом, но не более. Других оснований или доказательств, чтобы отнимать у меня детей, у Ибаева нет», — пояснила женщина.

Пока останется с отцом

Пока исковое заявление Ибаева рассматривает суд, старший ребёнок будет оставаться с отцом, а исполнительное производство в отношении мужчины будет временно приостановлено.

«В качестве «обеспечительной меры» старший ребёнок будет проживать с отцом до окончания рассмотрения иска, исполнительное производство приостановят. То есть ещё какое-то время мне не будут возвращать старшего сына, несмотря на имеющиеся судебные решения о том, что оба ребёнка должны жить со мной. Я столько лет хожу по судам, трачу время, деньги — и для чего это всё, если судебные решения не исполняются, и никого это не волнует?» — негодует Жанетта.

В борьбе за право воспитывать сыновей женщину поддержала детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова — женщина сейчас проживает в республике с младшим сыном.

«Это, пожалуй, самая смелая и сильная мамочка в нашей практике. У любой бы опустились руки, но только не у неё. Мы победим, рано или поздно. В этом смысле юридическая сторона вопроса очень благодарная», — написала Ежова в своём Instagram-аккаунте.

Сдаваться Жанетта действительно не намерена — сейчас она ждёт ответа на свою жалобу в Верховный суд Чечни и просит возобновить исполнительное производство в отношении её бывшего мужа, чтобы как можно скорее вернуть старшего сына.