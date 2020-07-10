Суд в Грозном встал на сторону россиянки, которая пытается вернуть сына

Верховный суд в Грозном отменил решение об ограничении в родительских правах россиянки Жанетты Тухаевой, которое ранее сочла незаконным и обжаловала чеченская прокуратура. В начале марта Ленинский районный суд в Грозном удовлетворил иск бывшего супруга Жанетты о проживании обоих их сыновей с ним, хотя ранее несколько московских судов выносили решения в пользу матери детей. При этом Жанетта, несмотря на все выигранные ею суды, по-прежнему не видится со старшим сыном, которого, по е` словам, шесть лет назад силой отобрал экс-супруг.

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Россиянке Жанетте Тухаевой удалось обжаловать решение Ленинского районного суда в Грозном об ограничении её в родительских правах на обоих сыновей. Ранее чеченская прокуратура сочла данное решение незаконным и подала апелляцию. 9 июля Тухаева выиграла суд.

«По итогам апелляции суд решил полностью отказать моему бывшему мужу во всех его исковых требованиях, в частности: об определении места жительства детей с отцом; о выплате алиментов мною бывшему мужу; об удалении моего инстаграма (где Жанетта рассказывала о своей борьбе за старшего сына); об ограничении меня в родительских правах. Разумеется, я очень рада, что в Верховном суде оказались здравомыслящие люди, которые не позволили бывшему мужу забрать у меня детей», — рассказала RT Тухаева.

Ранее RT рассказывал, как Тухаева уже несколько лет пытается вернуть своего старшего сына. После развода, по словам Жаннеты, её бывший муж Руслан Ибаев силой забрал мальчика. Она обращалась в полицию, однако там не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Позднее выяснилось, что он незаконно вывозил ребёнка за границу, несмотря на судебный запрет, оформленный Жанеттой, а затем так же незаконно вернулся с ним на территорию РФ.

Жанетта подчёркивает, что Перовский районный суд Москвы ещё в 2017 году обязал её экс-супруга отдать детей и выплачивать бывшей жене алименты, но этого не произошло.

В начале марта Ибаев даже выиграл суд об определении места жительства обоих сыновей вместе с ним. Ленинский районный суд в Грозном удовлетворил иск мужчины, несмотря на тот факт, что несколько московских судов ранее выносили решения не в его пользу.

Прокуратура Чеченской Республики сочла решение грозненского суда об ограничении в родительских правах Жаннеты незаконным и обжаловала его.

Тухаева признаётся, что испытала большое облегчение, узнав, что выиграла апелляцию — теперь бывший муж хотя бы не сможет отобрать у неё и второго сына. Но Жанетта собирается добиваться исполнения предыдущих решений московских судов, согласно которым оба мальчика должны жить с мамой. Женщина отмечает, что её бывший супруг игнорирует эти требования уже четвёртый год, а единственная попытка передать старшего сына матери с участием судебных приставов обернулась провалом.

«В тот раз приставы мне заявили, что ребёнок сам отказывается идти к матери, и поэтому его якобы нельзя забирать у отца. Меня к ребёнку не подпускали, психолог и сотрудник опеки общались с мальчиком исключительно в присутствии отца. При этом поручение о передаче мне сына поступило в Чечню от московских приставов, и ребёнок был объявлен в розыск. В данном случае сотрудники чеченской ФССП должны были просто забрать ребёнка, передать его в органы опеки, а те — вернуть мальчика мне. Отец в принципе не должен был как-то участвовать в этой цепочке», — объясняет Жанетта.

По словам адвокатов Тухаевой, в действиях судебных приставов действительно могли быть нарушения. В частности, юрист Татьяна Бренник утверждает, что если сотрудники ФССП и правда ориентировались на пожелания ребёнка при исполнении вступившего в законную силу судебного решения, это может свидетельствовать о превышении ими должностных полномочий. О возможных нарушениях, допущенных судебными приставами при попытке забрать ребёнка у отца, говорила RT и депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая также помогает Жанетте добиться справедливости в борьбе за право воспитывать собственных детей.

Жанетта надеется, что в ближайшее время решения московских судов трёхлетней давности наконец будут исполнены, и она снова увидится со старшим сыном.

В то же время Тухаева подчёркивает, что на протяжении многих лет борьбы с бывшим мужем её главным приоритетом всегда была безопасность и психологическое благополучие сыновей.

«Я прекрасно понимаю, что несу полную ответственность за своих детей. Мой младший ребёнок, как и я, очень переживал перед апелляцией в грозненском Верховном суде — боялся, что его у меня заберут. Я бы хотела оградить своего ребёнка от подобных переживаний. Для меня главное — чтобы мои дети были в безопасности», — заключила Тухаева.