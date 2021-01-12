«Стадия стабилизации»: Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
В последние дни 2020 года и первую декаду января 2021-го специалисты отметили стабилизацию ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 на территории страны.
«По динамике эпидпроцесса в целом по Российской Федерации... мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения», — сказала Попова.
Вместе с тем она отметила, что ситуация по регионам по-прежнему различается: выявляется от двух до 50 новых случаев заболевания в сутки на 100 тыс. населения. Глава Роспотребнадзора сообщила, что, по данным ведомства, интенсивность эпидемического процесса в 22 субъектах Федерации находится в стадии снижения, а в 61 — в стадии стабилизации. Только в двух регионах с малой численностью населения отмечается рост числа заболевших.
«Мы также наблюдаем снижение на 16% количества госпитализированных за прошедший период... Также снижается и показатель репродукции в течение первой декады, он составил меньше единицы в 76 субъектах РФ, то есть на явно большей территории нашей страны», — рассказала Попова.
Она отметила, что в праздничные дни была усилена работа по отслеживанию лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, благодаря чему под наблюдением специалистов на сегодняшний день находятся порядка 905 тыс. человек. В заключение глава Роспотребнадзора подчеркнула, что при неукоснительном соблюдении правил профилактики «новых коек потребоваться не должно».
В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что во время новогодних праздников медицинские службы оказывали помощь россиянам в полном объёме. По его словам, не было зарегистрировано никаких «серьёзных системных сбоев».
«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью находилась под контролем. Количество коек было достаточным, медицинские службы своевременно выписывали пациентов из стационара, поэтому дефицита ни в одном регионе с койками не было. На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободны», — заметил он.
Глава Минздрава сообщил, что около 215 тыс. пациентов на данный момент лечатся в российских больницах, а амбулаторную помощь получают примерно 870 тыс. человек.
- Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал внимательно следить за эпидемической обстановкой в стране после новогодних каникул и в случае необходимости оперативно принимать меры.
«Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей — всё это должно быть в наличии», — пояснил глава кабмина.
За последние сутки в России выявили 22 934 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 24 755 человек, умер 531 пациент. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 3 448 203. За всё время выздоровели 2 825 430 пациентов (81,94%). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 62 804 человека (1,82%).
«Спутник V»
С декабря в России проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку сделали уже более 1 млн россиян, а всего препарат получили более 1,5 млн человек. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, 42% прошедших вакцинацию в городе — люди старше 60 лет.
«Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжёлой форме. Мы благодарим горожан старшего возраста, что они ответственно относятся к своему здоровью, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и защитили себя и своих близких», — сказала она.
Как сообщали в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили из более чем 50 стран. Препарат для внешних рынков будет в основном производиться за рубежом, в частности в Индии, Бразилии, Китае и Южной Корее.
В четверг, 14 января, самолёт Аргентинских авиалиний, следующий рейсом A330, совершит перелёт в Москву, чтобы забрать партию из 300 тыс. доз вакцины «Спутник V» и доставить её в страну. Первая партия была отправлена в латиноамериканскую республику в конце декабря.
Пресс-секретарь посольства России в Джакарте Денис Тетюшин рассказал, что Индонезия ведёт переговоры о поставке отечественной вакцины. Обсуждается поставка 2 млн доз «Спутника V» в Лаос.
Армения ведёт переговоры о поставках в страну вакцин от коронавируса с четырьмя компаниями, в том числе с производителем российского препарата, сообщила заместитель гендиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян.
«Нам в виде помощи было передано небольшое количество вакцины «Спутник V», сейчас мы ведём переговоры (о поставках. — RT) с российским производителем. Ведутся также переговоры о возможных поставках вакцин компаний Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca», — цитирует её РИА Новости.
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