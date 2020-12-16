«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: второе отравление Навального | «Радио не Свобода»

В сегодняшнем выпуске обсудим с журналистом Олегом Лурье «второе отравление» Алексея Навального и его новое видео. Также на связи эксперт по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. Новые подробности работы в редакции «Радио Свобода»* — на связи по телефону бывший шеф-редактор СМИ Александр Орлов. А ещё вместе с экономистом Михаилом Делягиным и предпринимателем Дмитрием Потапенко расставим запятые в предложении: «Остановить нельзя поднимать цены на продукты!»

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