«Нынешнего уровня организации достаточно»: в Кремле не считают нужным ограничивать передвижение между регионами РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые в стране меры борьбы с распространением коронавируса позволяют не вводить ограничения на передвижение граждан. Он также напомнил, что у руководителей регионов есть особые полномочия для принятия экстренных и эффективных решений в этом вопросе. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала субъекты РФ к жёсткому контролю за соблюдением мер по борьбе с COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые в стране меры борьбы с распространением коронавируса позволяют не вводить ограничения на передвижение граждан. Таким образом Песков прокомментировал слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что возникающие очаги распространения COVID-19, вероятно, могут потребовать рассмотрения вопроса о введении ограничений на передвижение граждан между субъектами РФ и внутри них.

«Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия пандемии и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил о наличии у глав регионов особых полномочий для борьбы с пандемией.

«Главы регионов вольны использовать эти полномочия (разумеется, в согласовании с правительственной комиссией) для принятия экстренных и эффективных мер по борьбе с распространением инфекции», — уточнил Песков.

Михаил Мурашко ранее также отметил, что необходимость использования ограничительных мер в том или ином виде отпадёт только с появлением лекарств, при помощи которых можно будет влиять на эпидемический процесс.

«Это вынужденная мера, но для того чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», — отметил глава Минздрава в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020».

Позже на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 Михаил Мурашко разъяснил, что Министерство здравоохранения не предлагало вводить какие-либо ограничения на перемещение населения между регионами.

«Ряд публикаций в СМИ неверно выдернули фразу из контекста выступления. Обсуждались в целом вопросы, какие меры используются для управления инфекционными различными заболеваниями», — пояснил министр.

В ходе заседания мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за выходные в столице привились от коронавируса около 2 тыс. человек, а также отметил, что вся система здравоохранения города готова к более масштабной вакцинации.

«Надеюсь, что мы в ближайшие недели будем получать более существенные объёмы вакцины, и, конечно, будем расширять группы риска, которые включим в первоочередные для прививки от коронавируса», — отметил градоначальник.

В Москве в настоящее время есть около 5 тыс. коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом. Это достаточный запас прочности, отметил Собянин, обратив внимание, что в городе не предвидится изменений в сфере оказания плановой и экстренной помощи.

«Ситуация остаётся сложной. Мы видим рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии COVID-19. Тем не менее я должен сказать, что система здравоохранения в Москве работает стабильно», — подчеркнул он.

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В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова также назвала ситуацию напряжённой.

«За последние две недели наиболее интенсивный рост показателей по заболеваемости продолжается среди работников промышленных предприятий, работников торговли, работников транспорта и государственных служащих. Что ещё раз свидетельствует о недостаточном контроле уже на объектах», — отметила глава Роспотребнадзора.

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По её словам, до 40% общего количества заболевших в сутки приходится на Москву и Санкт-Петербург. Среднесуточный показатель заболеваемости в этих городах составляет 18,8 на 100 тыс. населения. При этом наиболее сложная ситуация наблюдается в Карелии с показателем 75,7 на 100 тыс. населения. Причиной сложившейся ситуации в этом регионе стало несвоевременное введение ограничительных мер в регионе.

Попова рассказала, что масочный режим соблюдается преимущественно во всех регионах России, большинство субъектов также ввели запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. В то же время глава ведомства призвала регионы к жёсткому контролю за соблюдением мер по борьбе с пандемией.

«Те, кому не удалось снизить заболеваемость до стабильных цифр, сегодня имеют самые высокие показатели — и именно там жёсткие требования (как, впрочем, и во всех других регионах) и жёсткий контроль за их соблюдением крайне необходимы. Только так можно сохранить тенденцию к стабилизации и снижению заболеваемости, которая уже есть в ряде регионов Российской Федерации сегодня», — подчеркнула Попова.