«Начали поступать с 20 октября»: близкие зарезанного слепым музыкантом студента заявили об угрозах от преступника

Слепой музыкант из Курска Иван Афанасов, зарезавший два года назад соседа по общежитию, начал угрожать друзьям и родственникам своей жертвы. Приговорённый к семи годам Афанасов вышел на свободу через несколько месяцев — по состоянию здоровья. Близкие убитого Александра Шахова говорят, что боятся за свою жизнь, и собираются жаловаться в прокуратуру. Отец Ивана уверен, что никакой угрозы его незрячий сын, проживающий сейчас в закрытом городе на Урале, не представляет. По его мнению, обвинения надуманные, просто таким образом родственники Шахова, которых возмутило столь скорое освобождение, сводят с Иваном счёты.

Два года назад, в марте 2018-го, студент-отличник Курского музыкального колледжа для слепых Иван Афанасов убил своего соседа Александра Шахова, с которым прожил в одной комнате четыре года. Суд приговорил Афанасова к семи годам лишения свободы. Однако через четыре месяца его освободили из колонии по состоянию здоровья (помимо проблем со зрением у Ивана ещё ряд заболеваний). Оказавшись на воле, Афанасов начал угрожать друзьям и родственникам погибшего, которые теперь опасаются и за свою жизнь.

«Он бы и меня прирезал»

Как рассказал RT друг погибшего, учившийся вместе с ним в колледже Вадим Минников, убийство произошло незадолго до окончания учёбы — в последнем семестре четвёртого курса.

По словам Минникова, незадолго до трагедии соседи поссорились.

«Афанасов не давал Шахову спать. По ночам он по скайпу громко разговаривал. А впереди были госы. Александр жаловался, что из-за недосыпа не может нормально заниматься. На этой почве у них начались конфликты, и Афанасов стал угрожать ему убийством», — вспоминает Минников.

Об угрозах рассказывает и мать погибшего, Валентина Шахова.

«Однажды он мне рассказывал по телефону, что Иван мешает ему спать по ночам. Для разговора мой сын вышел в коридор, а Афанасов в этот момент тоже вышел и подслушал. И потом он как заорёт: «Стукач, ты меня сдал, я тебя зарежу», — вспоминает женщина.

В день убийства, 11 марта 2018 года, соседи, по словам Минникова, снова поругались.

«Я был в комнате у Шахова, когда туда ворвался Афанасов и начал кричать на него. Я понял, что назревает скандал, и решил уйти. Иван был очень агрессивно настроен и, наверное, если бы я не ушёл, он бы и меня прирезал. Только я зашёл к себе в комнату и сел на кровать, как услышал истошный крик Саши. Мы с соседом по комнате выбежали, начали звать на помощь, побежали за медсестрой», — рассказывает Минников.

Мать Ивана, Валентина Афанасова, работала в этом же колледже медсестрой. По словам Минникова, она якобы до последнего мешала войти в комнату, где произошло убийство, и старалась уничтожить улики.

«Мать Ивана закрылась в комнате и через дверь сказала, что у Александра сахар в крови поднялся. Потом к нам подходил охранник и угрожал нам, что мы будем отвечать за ложный вызов скорой и полиции. А в этот момент она устраняла улики —вытащила нож, вытирала кровь. Потом приехала Сашина мама, полиция, СК», — говорит он.

Аудиосообщение с угрозами

Поток угроз

Как вспоминает Валентина Шахова, на суде Иван заявил, что убил её сына за будильник, который звенел по утрам и мешал ему спать. Афанасова приговорили к семи годам строго режима, но отпустили через четыре месяца, потому что в колонии не было условий для содержания незрячих.

После освобождения он с родителями перебрался в закрытый город Лесное Свердловской области. А с недавних пор родителям Шахова и его друзьям стали поступать угрозы от Афанасова.

Например, Минникову приходили в соцсетях от Афанасова аудиосообщения такого содержания: «Дрожи, ... я тебя убью, ты понял, урод? Так же, как Шахова, зарежу».

«С 20 октября от него начали поступать угрозы. Мне он стал угрожать в социальной сети, слать аудиосообщения с угрозами. Я вызвал полицию и написал заявление. Угрозы от него поступают ещё нескольким бывшим студентам и девушке, с которой он жил в одном городе ранее, с ней он был знаком в школе», — говорит Минников.

На угрозы пожаловалась и мать Шахова. «Сейчас он и нам пишет угрозы — спрашивает, сдохли мы или нет, а то «может помочь», — говорит Валентина.

«Они жаждут реванша и не успокоятся»

Сам Иван с RT говорить не захотел. Его отец, Евгений Афанасов, считает, что сына несправедливо обвиняют — за этим якобы стоят родители Шахова, недовольные мягким наказанием.

«Они не успокоятся, им нужен реванш. Мы живём от них очень далеко, Иван всё время находится под моим присмотром, ведёт себя совершенно нормально. Это слепой человек, который живёт далеко, в закрытом городе. Какую угрозу он может представлять, как он доедет до Курска и кого-то убьёт? Просто их взбесило, что он из колонии досрочно вышел, они жаждут реванша и не успокоятся», — поясняет он RT.

Друзья Шахова, получавшие угрозы, серьёзно напуганы и хотят жаловаться в прокуратуру.

«Ему за убийство ничего не положено, а как же его накажут за угрозы? Никто не будет связываться. Я прошла все круги ада и поняла, что человеческая жизнь у нас ничего не стоит», — считает Валентина Шахова.

Близкие погибшего уже создали петицию с требованием вернуть Афанасова в пенитенциарную систему. После этого, по их словам, поток угроз в их адрес только усилился.