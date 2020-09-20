«Эксперты были удивлены»: выпускница из Воронежа — о пересмотре результата ЕГЭ, ошибке в учебнике и студенческой жизни

18-летняя выпускница одной из воронежских школ Дарья Ковалёва доказала, что в учебнике по обществознанию допущена ошибка, и смогла оспорить свой результат ЕГЭ, получив в итоге 100 баллов. Сейчас девушка учится в московском вузе на социолога и привыкает к жизни в столице. Подробности Дарья раскрыла в интервью RT.

16 июля прошёл Единый государственный экзамен по обществознанию, на котором школьница из Воронежа Дарья Ковалёва набрала 99 баллов. Оказалось, что ей сняли один балл за определение «социальная мобильность», которое девушка выучила по учебнику, рекомендованному федеральным перечнем. Девушка подала апелляцию.

5 августа на апелляционной комиссии выяснилось, что определение «социальная мобильность» в учебнике некорректно. Члены комиссии признали, что формулировка «перемещение индивида или группы в иерархической системе социальной стратификации, связанное с изменением социального статуса» упрощена, и повысили выпускнице итоговую оценку до 100 баллов. Дарья поступила в московский вуз, сейчас живёт в общежитии и постепенно привыкает к столичному ритму жизни.

— Почему для тебя было так важно пойти и разобраться из-за одного балла? Не боялась, что комиссия понизит результат?

— Я была уверена в своих знаниях и в том, что работа выполнена правильно. Поэтому страха, что мне могут понизить балл, не было. Так получилось, что в этом не было моей вины, и поэтому удалось вернуть свой балл и разобраться в ситуации. Все определения я знала наизусть и писала их в экзаменационной работе, опираясь на знания из достоверного источника, а именно учебника.

Решение пойти на комиссию я приняла сама, мне этого никто не советовал. Сначала я сравнила определение, которое написала в работе, и то, что было в учебнике: они совпали.

Я пришла с распечатанной страницей из учебника и объяснила ситуацию комиссии. И так мне поставили вместо 99 баллов 100. Эксперты тоже были удивлены, потому что всё-таки этот учебник рекомендован федеральным перечнем.

— Как отреагировали в твоей школе на то, что ты обнаружила эту неточность?

— Конечно, все очень рады, что заметили эту ошибку. В школе гордятся мной. Помимо того, что исправят неточность в учебнике, ученик, который получил 100 баллов, — это всегда очень приятно. Я тоже довольна.

— Ты поняла, в чём именно была ошибка?

— Да. Уже на апелляции я сразу поняла неточность и в своём определении, и, соответственно, в том, что было в учебнике. Но когда я узнала более точную формулировку, не удивилась, ведь это было очевидно. Хотя почему-то при изучении материала меня это не насторожило.

— Куда и на кого ты поступила?

— Для подстраховки и спокойствия родителей я подавала документы в несколько университетов. Но целенаправленно поступала именно в Высшую школу экономики, потому что, на мой взгляд, это лучшее учебное заведение в России. Учусь на факультете социальных наук, направление — социология. Мне хочется связать свою жизнь с общественными науками и посвятить себя этому. Чётко я пока не могу сформулировать, кем буду работать, но по крайней мере направление я выбрала для себя правильное.

Социология даст мне возможность развиваться не только в гуманитарных науках, но и в точных. То есть такое фундаментальное образование с широким спектром знаний даёт очень много возможностей, на мой взгляд. Разбираясь в этих науках, я бы хотела делать что-то полезное для общества.

— Например, что?

— Например, приезжая в Москву, хочется как-то растопить лёд в сердцах жителей столицы по отношению к тем, кто переехал из регионов. Чувствуется некоторое равнодушие, что ли. В целом мне понятно, почему так происходит, но, возможно, это получится как-то изменить.

— А ты сталкивалась с равнодушием москвичей?

— Лично я — нет. Но друзья и приятели из регионов рассказывают, что люди в Москве порой бывают довольно грубыми.

В моём университете очень много ребят, которые приехали из регионов. Большая часть даже из меньших по масштабу городов, чем Воронеж, из деревень и сёл. Это нас очень сплачивает. К тому же у нас хорошая адаптационная программа. Мы постепенно вливаемся в учебную жизнь. Нет такого, что я приехала и нас загрузили огромным количеством текстов и эссе.

Именно поэтому у меня получилось уже посмотреть город, влиться в его атмосферу, привыкнуть к его ритму. Кроме того, по сравнению с моим городом, кардинальных различий я не почувствовала, так что адаптировалась довольно быстро.

— Чем любишь заниматься в свободное время? У тебя есть хобби?

— Я выросла в спортивной семье. Сама сначала занималась художественной гимнастикой, потом танцами. Танцы и сейчас моё любимое занятие, можно сказать, моя отдушина.

— Возвращаясь к тому самому определению из учебника: какой уровень социальной мобильности сейчас в России?

— В XXI веке социальная мобильность довольно развита. Можно даже привести в пример ЕГЭ. Сейчас переехать из региона в столицу страны довольно просто, поступив в московский вуз, ведь для этого есть все возможности, в отличие от прошлого или позапрошлого веков. Так случилось и со мной: я переехала в Москву из Воронежа, сдав ЕГЭ и поступив в столичный университет.

— Как думаешь, не слишком ли много сейчас требуют от школьников на ЕГЭ?

— Нет, я считаю, что не слишком много. Всё, что требуют от выпускников на ЕГЭ, соответствует уровню школьной программы, поэтому я думаю, это справедливо.

Для меня ЕГЭ — это хороший шанс изменить свою жизнь, поступить в университет, который входит в рейтинг лучших вузов страны, чтобы в дальнейшем получать знания высшего уровня.

— На твой взгляд, что важно усвоить ребятам, которым только предстоит сдавать выпускные экзамены?

— Я бы посоветовала хорошо изучать критерии задания и что конкретно требуется для его успешного выполнения. Именно за это добавляются или снижаются баллы. Если балл не соответствует ожидаемому, то следует свериться с достоверными источниками, проверить, точно ли баллы снижены необъективно, и уже тогда идти на комиссию. Там сидят знающие люди и поднимать баллы они тоже могут. Самое главное — не бояться.