«Выявлены нарушения»: завершена служебная проверка школы, где ученики устроили пикет против одноклассника-хулигана

Департамент образования Южно-Сахалинска выявил недочёты в работе администрации школы, ученики которой вышли на митинг с требованием защитить их от хулигана-одноклассника. Об этом RT сообщили в ведомстве. Ранее дети и их родители неоднократно жаловались на трудного ребёнка, который мешал учебному процессу. Сейчас третьеклассник, терроризировавший своих товарищей, переведён на домашнее обучение. Сложившейся в образовательном учреждении ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы.

На Сахалине завершилась служебная проверка в школе №21, ученики которой вышли с плакатами на пикет с требованием спасти их от одноклассника-хулигана. Об этом сообщил RT заместитель директора департамента образования администрации города Южно-Сахалинска Леонид Тамонов.

«Ситуация возникла ещё в прошлом учебном году, ребёнок, мешавший учебному процессу, был переведён на заочную форму обучения. Но 1 сентября он вернулся на очную форму обучения и подрался с одноклассником. Родители, вспомнив предыдущие инциденты, были возмущены тем, что трудный ребёнок вернулся и вновь терроризирует детей. Они обратились в СМИ за помощью», — рассказал RT чиновник.

По его словам, проверка, которую провёл департамент, выявила ряд недочётов в работе школьной администрации.

«Проверка закончилась. Составлен акт, выявлены некоторые нарушения в документации, связанной с учебно-образовательной деятельностью. Кадровых перестановок никаких пока не было», — пояснил Тамонов.

Проблемный ребёнок

Южносахалинская школа №21 оказалась в центре внимания СМИ 3 сентября, когда третьеклассники устроили пикет возле образовательного учреждения. Дети просили защитить их от одноклассника, который, по их словам, мешал им спокойно учиться.

В руках школьники держали плакаты с надписями: «Мне страшно ходить в школу», «Я тоже имею право спокойно учиться» и «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников».

Родители учеников, пикетировавших школу, рассказали RT, что их дети не хотят учиться вместе с Владимиром Черновым (имя изменено. — RT).

По словам одной из мам, Чернов ещё в первом классе стал проявлять агрессию не только по отношению к другим детям, но и к учителям.

«Дальше стало только хуже, — говорит женщина. — Даже если не брать в расчёт хулиганства, драк с одноклассниками и рукоприкладства по отношению к учителю, этот ребёнок ежедневно срывает уроки, использует ненормативную лексику, оскорбляет детей и взрослых. Также он унизил одноклассника, сняв с него штаны с трусами при всём классе. Регулярно портит школьные принадлежности детей, отбирая их личные вещи. Владимир демонстрирует всем свои гениталии, мочится в классе на переменах, мочится на тетради одноклассников, учит любопытных доступу к сайтам «для взрослых».

Женщина отмечает, что она и другие родители пытались поговорить с мамой мальчика, но та лишь попросила войти в положение.

«На родительском собрании мать Владимира утверждала, что сын — трудный ребёнок и ведёт себя так из-за смерти отца, — поясняет RT мать ещё одного ученика. — Мы отнеслись с пониманием, объяснили своим детям, что надо терпимее относиться и, возможно, всё исправит дружеское отношение. Но не помогло».

При этом, как утверждают родители, при маме Владимир вёл себя как примерный мальчик, а в школе хулиганил, срывал уроки и бил одноклассников.

Коллективные жалобы

Как отмечают родители, после того как стало понятно, что мать не может повлиять на сына, они стали просить удалить этого ребёнка из класса. По их словам, они написали десятки коллективных жалоб в школу, опеку, полицию и Департамент образования, но все они были оставлены без внимания.

«Социальный педагог нашей школы провёл беседу о том, как общаться с Вовой: «Не реагировать на крики, плохие слова, оскорбления, толчки, удары, не смотреть в глаза». То есть создали ситуацию, при которой 29 детей восьми-девяти лет загнаны в угол, не вправе себя защитить, а у Вовы полная свобода действий! Мама Владимира не даёт покоя школе жалобами и заявлениями после драк, спровоцированных её же ребёнком», — рассказывают RT родители.

В итоге родители решили обратиться в СМИ. В октябре 2019 года сайт SAKHALIN INFO рассказал, как родители школьников одного из начальных классов в Южно-Сахалинске больше года пытаются изолировать своих детей от одного из учеников.

«Мальчик демонстрирует детям и взрослым свои половые органы, мочится в классе, бьёт детей и учителя, кидается камнями и грязью, хватает и разбрасывает чужие вещи, постоянно срывает уроки... Мать ребенка, по словам родителей, реагирует на претензии и жалобы неадекватно, угрожает, ругается матом, в том числе в общих школьных группах, однажды ударила одну из женщин на детской площадке», — говорилось в публикации.

Огласка дала результаты: мальчика по медицинским показаниям отправили на домашнее обучение. Однако, по словам родителей, 1 сентября 2020 года он вновь пришёл в школу, а уже 3-го числа затеял драку. После этого инцидента дети и вышли на пикет.

В свою очередь, директор МБОУ НОШ №21 Александр Павлов рассказал RT, что обращаться к СМИ у родителей не было необходимости, ведь это никак не повлияло на решение проблемы.

«Когда родители обратились к СМИ, вопрос уже был решён. В 10:00 4 сентября уже было принято решение по заявлению мамы перевести ребёнка на заочное обучение. Изначально мама, конечно, не хотела, чтобы он продолжал учиться дома, поэтому он и пришёл в школу», — рассказал RT Павлов.

В свою очередь, в департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали, что после пикета дирекция школы обратилась в полицию с просьбой дать правовую оценку действиям родителей, которые отправили своих детей на митинг.

В УМВД России по Сахалинской области сообщили, что проводится проверка по факту нарушения административного законодательства. По факту инцидента также проводит проверку региональная прокуратура.

Психолог-психоаналитик Полина Малахова в разговоре с RT предположила, что на самом деле между собой конфликтуют родители и учителя.

«В данном случае дети такого возраста, когда активная роль в принятии решений должна быть у взрослого. Это действия классного руководителя, родителей и руководства школы. Война на самом деле не с мальчиком, а с теми, кто его воспитывает. А дети здесь как инструмент — в виде митинга и прочего», — считает Малахова.

Кроме того, она добавила, что поведение мальчика может свидетельствовать о том, что ему требуется помощь специалиста.