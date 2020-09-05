«За проявленное неравнодушие»: в Архангельске СК наградил девушку, которая спасла подругу от самоубийства

В Архангельске представители Следственного комитета наградили 17-летнюю Софью Шабардину, которая несколько лет назад спасла лучшую подругу от самоубийства. Одноклассница Софьи жила в неблагополучной семье, где над ней издевался отец. Шабардина вовремя среагировала на прощальное смс подруги и предотвратила трагедию. Девушка рассказала RT подробности тех событий.

17-летняя Софья Шабардина из Архангельска в этом году заканчивает школу и собирается поступать на юриста в Академию Следственного комитета РФ. По словам девушки, она выбрала будущую профессию ещё в 13 лет, после того как уберегла от самоубийства свою одноклассницу Ольгу Иванову (фамилия и имя изменены). Отца девочки, который жестоко с ней обращался, осудили — сейчас он отбывает наказание.

«Софья, будучи ученицей средней школы, узнав о том, что её одноклассница оказалась в сложной жизненной ситуации, не осталась безучастной к чужому горю. Своевременно сориентировалась в ситуации, приняла меры, предупредив взрослых и органы опеки о сложившейся в семье её одноклассницы обстановке. Своевременное вмешательство уполномоченных лиц контролирующих органов не позволило случиться трагедии с её одноклассницей», — рассказала RT старший помощник руководителя Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ по связям со СМИ капитан юстиции Анастасия Бров.

Представители СК вручили Шабардиной благодарность от имени председателя Следственного комитета России — «за проявленное неравнодушие, преодоление трудных жизненных ситуаций и готовность бескорыстно прийти на помощь».

Сама Софья не считает свой поступок подвигом и уверена, что на её месте так поступил бы каждый. Девушка рассказала RT подробности того дня и поделилась, как сложилась её судьба и жизнь спасённой подруги.

— Как вы познакомились с Ольгой?

— Мы познакомились в пятом классе и начали близко общаться: гуляли и ходили друг к другу в гости. Я знала о сложной ситуации в её семье с самого начала. Её мама с папой выпивали. При этом отец, выпив, постоянно говорил, что не хотел, чтобы она родилась, говорил: «Ты мне не дочь. Лучше бы твоя мать сделала аборт». Конечно, Оле было неприятно это слушать, она часто приходила в школу грустная.

Пика ситуация достигла в 2016 году, нам было по 13 лет. И взрослый человек не сможет такое постоянно слушать от родных людей, а уж тем более тяжело подростку с повышенной эмоциональностью. Мы с Олей были очень близки, о ситуации в её семье знали только я и учителя в школе.

— Расскажите о том дне, когда вы узнали о намерении подруги покончить с собой.

— Я гуляла с мамой и получила от Оли смс. В нём было написано, что она собирается сделать, и примерное описание дома, где всё должно произойти. При этом у меня всегда телефон в беззвучном режиме, и я не сразу оперативно могу прочитать или ответить на звонок. А тут прямо чудо какое-то, сразу увидела.

Я сразу поняла, что Оля не шутит. Сложила все обстоятельства: я знала о ситуации у неё дома, в школе она была поникшая. Забирала её после уроков пьяная мама и говорила, что папа находится в неадекватном состоянии.

Мы с мамой побежали по адресу, который указала Оля. По дороге была наша школа, мама позвала оттуда социального работника. Вместе мы обошли все 16 этажей того дома, но Олю не нашли. И потом я вижу с балкона верхнего этажа, как она подходит к подъезду. Получается, так быстро бежали, что опередили её. Спустились к ней, а социальные работники уже вызывали скорую и полицию.

Когда Оля увидела меня, у неё на лице не было вообще никаких эмоций. Она поняла, что могла натворить, только когда мы приехали в больницу. Когда отошла от случившегося, то была мне благодарна.

— Как её мама отреагировала на поступок дочери?

— Я звонила её маме, когда бежала к этому дому. Говорила, что Оля хочет сделать, но у мамы не было совершенно никакой реакции, потому что она была пьяна.

— Что происходило потом?

— С Олей и её мамой начали работать психологи. Олина мама бросила пить и устроилась на работу. Оля ушла из школы после девятого класса и поступила в колледж. Сейчас у них всё замечательно.

На папу Оли завели уголовное дело. Мы ходили на допросы, потом давали показания в суде. В 2017 году его посадили по статье «Доведение до самоубийства». Приговорили к четырём годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в колонии-поселении.

— Олин отец не угрожал вам на суде?

— Не помню, мне тогда только исполнилось 14 лет. Даже без угроз мне было очень страшно, всё внутри дрожало. Скорее всего, угроз не было: судья был очень строг и, если отец начинал говорить не по делу, то сразу просил его замолчать. То есть судья был на стороне моей подруги и был жёстко настроен к её отцу.

— Почему вы решили поступать на юридический?

— Когда это всё произошло, нас вызывали на допрос. И мне понравилась специфика этой работы. Мне захотелось так же помогать распутывать дела.

— Получается, вы спасли не одну жизнь, а две. Кто знает, что было бы с Олиной матерью, если бы, потеряв дочь, она продолжила пить?

— Если честно, я не считаю это подвигом, потому что я не могла по-другому. Я уверена, что у каждого человека есть близкий друг. И если представить, что с ним могла произойти такая ситуация, никто бы не остался равнодушным. У каждого из нас есть близкий человек, и помочь ему — святое дело.