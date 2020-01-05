«Не считаю себя героем»: как живут получившие награды за мужество дети и подростки

В 2019 году в Совет Федерации поступило 215 представлений на награждение школьников из 54 регионов. За каждым из них скрывалась героическая история. Дети и подростки вытаскивали людей из огня, настигали преступников и даже жертвовали собой ради спасения близких. RT вспоминает их подвиги и рассказывает, что герои думают о событиях, которые сделали их известными на всю страну.

«Спасли быстро и оперативно»

В Иркутске 16-летний Вячеслав Дорошенко спас маленькую девочку, которую пытались похитить. Он увидел, как ребёнка тащат в машину, и сразу бросился на помощь. Вместе с ещё одним мужчиной они догнали машину злоумышленника.

«Ребёнка спасли быстро и оперативно, повезло. Я услышал крики, потом обернулся, увидел, как девочку затаскивают, позвал Глеба. Он (преступник. — RT) попытался скрыться, мы поехали за ним, потом он сам выехал к нам навстречу, остановился и отпустил девочку, которая заплаканная выбежала к нам», — рассказывает подросток.

Вячеслав рассказал RT, что планирует работать в правоохранительных органах.

Пока он больше всего любит заниматься спортом — играет в баскетбол, а раньше занимался вольной борьбой и волейболом.

Вячеслав Дорошенко

«Главное, чем буду в следующем году заниматься, — готовиться к ЕГЭ и тренироваться, чтобы выполнить нормативы по физкультуре для поступления в полицию», — рассказывает Вячеслав.

«Долго бежали, я успел первым»

15-летний Кирилл Шавкунов из посёлка Семушино Кировской области летом поехал с друзьями купаться на остров на реке Чепце. Вдруг им позвонили знакомые, которые были на соседнем пляже. Выяснилось, что одного из подростков унесло течением на глубину. Его пытались спасти друзья, но им это сделать не удалось, и они попросили о помощи.

© Фото из личного архива

«Мы долго бежали, я успел первым. По пути уже устал, но всё равно быстро доплыл и вытащил мальчика. Он нахлебался воды, но был в сознании, правда, в сильном шоке. Посидел на берегу, немного пришёл в себя и пошёл домой, только на мосту понял, что произошло, и поблагодарил меня», — вспоминает Кирилл.

По его словам, после этого случая друзья над ним часто подшучивали. «Всё шутили: мол, спасатель, спасатель, очень долго шутили. А в ноябре меня пригласили в Москву на награждение медалью за мужество», — рассказывает он.

Сейчас Кирилл учится в девятом классе. «Свободного времени часто не хватает. После школы иду на тренировки — лёгкая атлетика и волейбол. Потом делаю уроки — и уже спать пора», — описывает он свой стандартный день.

Кирилл Шавкунов

В будущем Кирилл хочет работать учителем, преподавать точные науки: физику и информатику. «Нравится работать с детьми, это всегда что-то новое», — объясняет он свой выбор.

Главным событием в этом году для Кирилла стали школьные экзамены, первые в его жизни. «Это было самое сильное впечатление. А в следующем году больше всего жду Евро-2020, мне очень нравится футбол», — поделился он.

«Нужно было действовать быстро»

12 марта 2019 года 16-летний Богдан Рудик получил награду из рук председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за то, что смог оперативно оказать медицинскую помощь и спасти пассажира на борту самолёта, летевшего рейсом Сочи — Москва.

Богдан возвращался с семьёй с отдыха. Во время полёта у одного из пассажиров пошла носом кровь и он потерял сознание. Богдан участвовал в проекте «Медицинский класс в московской школе» и оказался единственным человеком на борту, который знал, что надо делать, и смог оперативно оказать помощь.

«Мы поняли, что в ротовой полости у нас собралась кровь, она свернулась и мешала проходу воздуха. Мы кололи иголочкой для того, чтобы развело скулы, потому что их свело», — рассказал он.

Также по теме Столичный школьник прокомментировал спасение пассажира рейса Сочи — Москва Ученик столичной школы №1573 Богдан Рудик в беседе с m24 прокомментировал спасение пассажира самолёта, выполнявшего рейс Сочи — Москва.

Как уточнил Богдан, «нужно было действовать быстро, потому что пять минут кислорода нет — могла быть остановка сердца». Ему удалось быстро разжать челюсть пострадавшему и извлечь оттуда кровяные сгустки. Богдан рассказал, что во время оказания помощи старался не поддаваться панике.

В итоге состояние мужчины стабилизировалось, его передали врачам в Воронеже, где самолёт совершил экстренную посадку.

Действия московского школьника заметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун и пригласил его вместе с одноклассниками из медицинского класса на экскурсию в Боткинскую больницу.

«Отлично, что в Москве есть такие самоотверженные ученики, как Богдан. Он не растерялся в экстренной ситуации, успешно применил на практике те знания, которые получил на занятиях, повёл себя как настоящий медицинский работник. Безусловно, хотелось бы видеть его в дальнейшем в рядах московских врачей», — заявил Хрипун.

«Потерял сознание, потом очнулся от холода»

Муслиму Далгатову из дагестанского села Ленинаул всего восемь лет. Вечером 30 мая 2019 года он со своим другом Умаром Шавхалбиевым пошёл играть на окраину села. Поляна заканчивалась обрывом. Подойдя к краю, дети сорвались и упали с высоты около 70 метров в русло реки Акташ. Умар от многочисленных ушибов потерял сознание. Муслим сломал руку, но не растерялся и спас друга.

© Фото из личного архива

«Мой друг упал, я за ним пошёл, он сначала держался за траву, потом схватился за мою ногу. Я держался за ветку, она сломалась — и мы вдвоём упали, — вспоминает Муслим. — Сначала потеряли сознание. Потом я очнулся от холода. Смотрю по сторонам, вижу: Умар лежит. Достал его и потащил по тропинке. Потом он пришёл в себя и смог сам идти».

На дороге их увидел проезжавший мимо капитан полиции, который отвёз мальчиков в районную больницу.

Муслим Далгатов

Сейчас Муслим учится в третьем классе. «Больше всего математика нравится, чаще всего четвёрки у меня, но иногда и двойки ставят», — признаётся он.

«Ничего особенного тут нет»

Награду за мужество при спасении получил и учащийся Костровской средней школы Рыльского района Курской области Андрей Сорокин. 6 марта 2019 года он спас свою бабушку, которая упала в колодец.

«Бабушка год назад стала себя плохо чувствовать, видно, что она теряет разум. Ей сейчас 70 лет, вроде не такая старая, но уже не отдаёт себе отчёта в своих действиях, — рассказывает Андрей. — Я вышел поколоть дрова, услышал какие-то подозрительные звуки со стороны колодца. Он находился в 30 метрах от меня, сначала я не понял, что случилось. Когда подошёл на 10 метров, услышал, что бабушка зовёт о помощи. Я быстро подбежал и вытащил её, она руками держалась за кольцо колодца. Всё заняло буквально несколько минут. Говорю: «Пошли домой, что ты сюда залезла?»

Сам Андрей не видит в своём поступке ничего героического.

«Ничего особенного тут нет, совершенно себя не считаю героем, это обычный случай, который мог произойти с кем угодно. У меня, возможно, другое понимание слова «герой». В первую очередь это тот, кто защищает свою родину», — говорит он.

Сейчас Андрею 17 лет, он заканчивает школу, где все десять лет был единственным учеником в классе. Больше всего ему нравятся физика и физкультура. Также он активно занимается спортом, в 2019 году в очередной раз сдал норматив на золотой значок ГТО.

Андрей Сорокин

«Год был совершенно обычный. То, что награждали, для меня неважно, уже и не помню, что это было», — признался Андрей. В следующем году он должен закончить школу и планирует поступить в авиационный колледж.

«Мне нравится физика, нравится работать с техникой. Я не могу делать то, что не нравится, и никто не может, наверное», — рассуждает он.

Пригодились уроки ОБЖ

3 июня 2019 года 15-летний Тимофей Савинков из Воронежской области отдыхал вместе со своим ровесником Никитой Дереглазовым на реке Толучеевке. Когда они вместе купались, Никита начал уходить под воду. Сначала Тимофей подумал, что его друг просто играет.

«Он стал подныривать, хватать за плечи и тянуть под воду. Я сначала решил, что он просто играет, и вышел на берег. Потом он начал кричать, что тонет, и странно двигаться», — рассказывает Тимофей.

Он бросился в воду и спас товарища.

Тимофей Савинков

«Я сказал, чтоб он нырнул и схватил меня за ногу. Когда мы уже почти подплыли, он разжал руки и упал. Но я нашёл его на дне, вытащил на берег и оказал первую помощь», — вспоминает Тимофей.

Он рассказал, что правила оказания помощи тонущим объясняли на уроках ОБЖ и эти знания ему пригодились. За спасение друга Тимофею вручили в Москве медаль за мужество, которой он очень гордится.