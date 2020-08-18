«Переносит коронавирус бессимптомно»: у главы Минэнерго Александра Новака выявлен COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что у главы Минэнерго Александра Новака выявлен коронавирус. По данным представителя ведомства, болезнь у министра протекает бессимптомно. Всего в России за последние сутки зафиксировано 4748 новых случаев COVID-19. В Роспотребнадзоре сообщили о формировании иммунитета к COVID-19 у более чем 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Общее число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 21,8 млн, жертвами пандемии стали свыше 773 тыс. человек. В Китае выдали первый патент вакцине от коронавируса, а президент Мексики заявил о готовности обсудить с Владимиром Путиным закупку российской вакцины «Спутник V».

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 4748 новых случаев коронавирусной инфекции. По сообщению оперштаба, в 29% из них не было клинических проявлений COVID-19.

Одним из новых заболевших стал министр энергетики Александр Новак. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

«К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», — сказал глава кабмина.

Как сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Ольга Голант, министр переносит коронавирус бессимптомно.

В предшествующие нынешним двое суток было зафиксировано 4892 случая и 4969 случаев соответственно.

В общей сложности в России было выявлено 932 493 случая COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 742 628 пациентов (79,64%), в том числе 6527 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 15 872 пациента (1,7%). За последние сутки умерли 132 человека.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых случаев, вошли Москва (693), Санкт-Петербург (157), Свердловская (149) и Московская области (145), Ставропольский край и Ростовская область (по 128).

Кроме того, в Роспотребнадзоре оценили популяционный иммунитет в 26 субъектах РФ, в общей сложности проведя свыше 74 тыс. исследований. В результате было установлено, что иммунитет к COVID-19 есть у более чем 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.

Ситуация с COVID-19 в мире

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо высказался о неспособности президента США Дональда Трампа справиться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Наша коллективная сила реализуется органами государственной власти. Они, по сути, являются нашей иммунной системой. А наши нынешние федеральные власти неработоспособны и некомпетентны. Они не смогли отбить атаку вируса. На деле они даже не предвидели его появления. Вирус, заразивший северо-восток США, оказался европейским, тогда как Белый дом всё еще был зациклен на Китае», — заявил Куомо в ходе национального съезда Демократической партии, проходящего в онлайн-формате.

По его словам, администрация Белого дома сначала отрицала опасность коронавируса, затем игнорировала её, а после попыталась политизировать произошедшее. Он подчеркнул, что Нью-Йорк оказался под сильным ударом из-за такого отношения федеральных властей.

«Наша нация — в кризисе. И во многих отношениях COVID — это просто образ (сложившейся ситуации. — RT). Вирус атакует, когда организм слаб и не может защититься. В последние годы политический организм Америки ослаблен», — добавил губернатор Нью-Йорка.

Как следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, Соединённые Штаты Америки лидируют в мире по числу выявленных случаев COVID-19 (5,4 млн). Наибольшее число смертей от коронавируса также зафиксировано в США (170,4 тыс.). При этом более 32 тыс. летальных случаев вследствие осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, приходится на штат Нью-Йорк.

Общее число выявленных случаев коронавируса в мире превышает 21,9 млн. Помимо США, лидерами по этому показателю являются Бразилия (3,4 млн) и Индия (2,7 млн). При этом по всём мире от COVID-19 умерли уже свыше 774 тыс. человек.

Накануне директор бюро Всемирной организации здравоохранения в Западно-Тихоокеанском регионе Такэси Касаи указал, что пандемия COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) входит в новую фазу.

«На этой стадии страны всё больше увеличивают свои возможности по минимизации масштабной дестабилизации экономики и повседневной жизни. Делают они это за счёт ранней диагностики и быстрого реагирования. Кроме того, люди придерживаются мер против распространения инфекции, которые уже стали частью «новой повседневности», — заявил он на пресс-конференции.

В то же время власти Китая выдали первый патент на вакцину от COVID-19. Его получила Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии КНР и компания CanSino Biologics, разработавшие рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности приобрести российскую вакцину «Спутник V».

«Я готов лично разговаривать с президентом Китая, с президентом Путиным, чтобы иметь возможность получить вакцину. То же с Соединёнными Штатами, с которыми у нас прекрасные отношения, с президентом Трампом. Первую, которая будет доступна», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли. В Минздраве указали, что этот раствор для внутримышечного введения позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет. 15 августа стало известно, что произведена первая партия вакцины, а третий этап исследований препарата может начаться в течение семи — десяти дней.

Помимо этого, в журнале Frontiers in Public Health опубликованы результаты исследования, благодаря которому учёным удалось выяснить точный порядок возникновения симптомов COVID-19 у заболевших. Так, сначала у пациентов возникает жар, затем кашель, мышечные боли, тошнота или рвота, диарея.