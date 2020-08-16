«Проконтролируют на федеральном уровне»: государство будет регулировать распространение вакцины от COVID-19

Распределение поставок вакцины против коронавируса «Спутник V» в регионы будет регулироваться на федеральном уровне. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как пояснили в правительстве, это позволит отслеживать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита. В свою очередь, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что третий этап исследований вакцины может начаться в течение семи — десяти дней.

Распределение поставок вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, в регионы проконтролируют на федеральном уровне. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита», — говорится в заявлении на сайте кабмина.

Там пояснили, что временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года.

Согласно этим правилам, препараты вносят в контролируемый Минздравом перечень и еженедельно российские производители обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов.

«В заявках должны указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медицинских организациях, в которые планируется направить лекарства, а также данные о количестве пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, для которых закупаются препараты», — пояснили в правительстве.

Помимо новой вакцины, в перечень вошли дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.

В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что третий этап исследований вакцины может начаться в течение семи — десяти дней.

«В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это всё начнётся», — приводит его слова ТАСС.

Он также рассказал, что гражданский оборот препарата может начаться через месяц после старта третьего этапа исследований.

«Гражданский оборот будет запущен параллельно, но со сдвигом, потому что вакцины не хватает. Сейчас вся масса пойдёт на пострегистрационную фазу, если что-то останется, то это естественно поступит в гражданский оборот в небольшом количестве, может быть, на несколько регионов», — пояснил учёный.

Глава центра уточнил, что к третьему этапу исследований планируется привлечь несколько десятков тысяч человек.

Ранее в интервью RT Александр Гинцбург рассказал, что разработка российской вакцины от COVID-19 была проведена строго в соответствии с законодательством страны, побочных эффектов у добровольцев в ходе испытаний выявлено не было.

Он подчеркнул, что сотрудники центра более 20 лет вели разработки технологии, с помощью которой была создана эта вакцина. Специалисты использовали результаты, полученные в ходе создания вакцины против вируса Эбола, а также против коронавируса ближневосточного респираторного синдрома MERS. По его словам, опыт, использованный при создании той вакцины, был во многом «перенесён как матрица» при создании препарата от COVID-19.

В России за последние сутки было выявлено 4969 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 68 заболевших, 3557 человек выздоровели.

Таким образом, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 достигло 922 853. За всё время от заболевания умерли 15 685 человек, выздоровели — 732 968.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено уже более 32,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся более 229 тыс. человек.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в школах отработали онлайн-форматы обучения на случай локальных заражений коронавирусом. Он напомнил, что учебный год начнётся 1 сентября в традиционном очном формате, но с рядом ограничений и правил, вызванных пандемией.

Также Собянин рассказал, что вакцинация от гриппа и ОРВИ начнётся в Москве 1 сентября. Он отметил, что ситуация по коронавирусу в столице пока остаётся стабильной.

«В городе, в принципе, стабильная ситуация по всем показателям. Это уже достижение, потому что вы уже видите, насколько активная жизнь в городе. Огромное количество поездок и между регионами, и из регионов к нам приезжают, теперь ещё открылись международные поездки. Это мощное давление на ситуацию с распространением вируса. Обстановка пока стабильная, но при этом не надо расслабляться, необходимо выполнять требования врачей по работе предприятий, организаций, транспорта», — резюмировал Собянин.