Прокуратура просит 14 лет: в Татарстане завершается повторный процесс по делу об изнасиловании малолетней девочки

В Татарстане гособвинитель запросил 14 лет колонии строгого режима для 27-летнего Сергея Кукушкина, обвиняемого в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Это уже второй судебный процесс в отношении мужчины, ранее суд признал его невиновным. Прокуратура, однако, настаивает на том, что Кукушкин действовал с прямым умыслом нанести вред девочке. Сам подсудимый не признаёт вину, его жена также не верит, что он специально нанёс травму дочери.

Жителю Бугульмы, обвиняемому в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью, грозит 14 лет в колонии строгого режима — такой срок запросил гособвинитель на заседании суда 12 августа. Об этом сообщили RT в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Как отметил прокурор, следствие доказало вину подсудимого в насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Ранее Бугульминский городской суд уже признавал фигуранта Сергея Кукушкина невиновным по этому делу — тогда суд не нашёл в его действиях состава преступления, посчитав, что «он не пытался удовлетворить сексуальные потребности за счёт дочери».

Прокуратура обжаловала это решение. После отмены оправдательного приговора процесс стартовал повторно.

Обвинение считает прямой умысел доказанным

Инцидент произошёл 27 октября прошлого года, когда Кукушкин присматривал за тремя детьми, пока его жена была на работе. Около 23:00 он позвонил супруге и сообщил, что у младшей дочери началось кровотечение, девочку госпитализировали с травмами половых органов. После проверки в отношении Кукушкина возбудили уголовное дело. Сам он вины не признавал и утверждал, что случайно травмировал дочь во время смены подгузника.

В ходе следствия супруга обвиняемого написала заявление о привлечении его к уголовной ответственности, однако затем на всех судебных заседаниях Анна Кукушкина заявляла, что не верит в виновность мужа.

Как считает сторона обвинения, результаты экспертизы, показания самого фигуранта дела и его жены доказывают, что мужчина действовал с прямым умыслом, а травмы, которые зафиксированы у ребёнка, невозможно нанести случайно.

На суде прокуратура ходатайствовала, чтобы к делу приобщили медицинские документы из Лениногорской центральной районной больницы (ЦРБ) по факту поступления потерпевшей. Кроме того, гособвинитель подал ходатайство, чтобы на суде интересы девочки представлял сотрудник отдела опеки и попечительства Бугульминского муниципального района, а не её мать. По мнению прокурора, Анна Кукушкина не заботится об интересах дочери. В обоих ходатайствах суд отказал.

В свою очередь, адвокат Кукушкина Салават Раупов в беседе с RT отметил, что вина его клиента не доказана.

«В суде был снова допрошен эксперт, который не смог однозначно утверждать, что травмы были нанесены специально», — подчеркнул он.

«Заявление писала под давлением»

Ранее в распоряжении RT оказался протокол медиков из Детской республиканской клинической больницы, которые 31 октября прошлого года проводили лечение пострадавшей девочки. Тогда медики диагностировали травму наружных половых органов, повреждение преддверия влагалища — разрыв задней спайки, а также гематому в области правой большой половой губы.

При этом врачи отметили, что девственная плева плёночного характера не была нарушена и полностью перекрывает вход во влагалище.

«Произведено ушивание раны, наложено два узловых шва, — говорится в документе.

Судмедэксперт Александр Аулов по просьбе RT проанализировал диагноз и отметил, что «по характеру травм нельзя сделать однозначный вывод о том, нанесены ли они специально».

«Что касается гематомы, то отец мог задеть ребёнка пальцем, если неаккуратно менял подгузник. Разрыв также мог быть причинён случайно, например если мужчина подтирал ребёнка подгузником. Неопытный отец мог сделать это слишком сильно, — пояснил эксперт. — Девственная плева цела, то есть проникновения не было, повреждены наружные половые органы. Ни один эксперт, опираясь на это заключение врачей, не сможет однозначно сказать, что травмы были нанесены ребёнку намеренно».

При повторном рассмотрении дела суд также опросил свидетелей — друзей семьи Кукушкиных, которые в тот вечер находились в их квартире.

«Аня позвонила мне около 23:00, сказала, что у младшей дочери идёт кровь из промежности, и попросила поехать к ней домой, — рассказала RT свидетельница по делу. — Дверь открыл Сергей, он разговаривал с Аней по телефону. Я осмотрела ребёнка, на подгузнике было небольшое количество крови, девочка уже не плакала. Потом приехала Аня, и они с мужем решили вызвать скорую: звонил Сергей, а с врачами говорила Аня».

Сама Анна Кукушкина заявила, что подала заявление на мужа по требованию правоохранителей.

«Ко мне пришёл следователь и сказал, что Сергея посадят, но если я напишу заявление, в котором укажу, что ребёнку был причинён лёгкий вред здоровью, то мужу ничего не будет», — сказала она в беседе с RT.

Адвокат обвиняемого 12 августа подал ходатайство об исключении этого заявления из материалов дела. Он настаивает, что оно было написано под давлением, а значит, не может считаться законным.

13 августа Сергей Кукушкин выступит с последним словом, после чего суд вынесет решение.