Дело рассмотрит новый судья: отменён оправдательный приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании дочери

Верховный суд Татарстана отправил на повторное рассмотрение уголовное дело против Сергея Кукушкина, обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери. Ранее Бугульминский городской суд не нашёл в действиях мужчины состава преступления. Верховный суд Татарстана счёл убедительными доводы прокуратуры о том, что в деле есть достаточно доказательств вины фигуранта. Сам Кукушкин заявил RT, что в первый раз ухаживал за ребёнком без помощи жены и случайно травмировал девочку, а чистосердечное признание якобы написал под диктовку.

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор 27-летнему жителю Бугульмы Сергею Кукушкину, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей полуторагодовалой дочери, и направил его дело на новое рассмотрение.

Заседание проходило в закрытом режиме от журналистов, и на нём не присутствовали ни сам обвиняемый, ни его жена Анна Кукушкина, которая настаивает на невиновности мужа.

«Было мало опыта ухода за дочкой»

Как пояснила RT сама Кукушкина, ни у неё, ни у супруга не было возможности приехать из Бугульмы в Казань. Однако, по её словам, она не переживает из-за того, что приговор отменён.

«Даже если дело вновь поднимут, то никаких доказательств вины не будет, потому что муж этого не совершал», — сказала она.

Сам Сергей Кукушкин также настаивает на своей невиновности, несмотря на то что в деле есть его признательные показания.

«Когда меня посадили в ИВС (изолятор временного содержания), где я ждал суда, ко мне пришёл мужчина, то ли полицейский, то ли следователь. Сначала он расспросил меня, как всё было в тот вечер, когда дочь увезли в больницу, а потом рассказал свою версию: якобы я тогда был нервным, пьяным, психанул и специально засунул в неё два пальца. Он сказал, что если я напишу признание под его диктовку, то мне снизят срок или дадут условку. На суде я отказался от этих показаний», — заявил Кукушкин RT.

Он также отрицает, что в день инцидента он был пьян. По его словам, в тот вечер он выпил бутылку пива, но оставался трезвым. При этом он отмечает, что в тот день он впервые один занимался маленькой девочкой.

«До этого рядом всегда была жена и помогала, поэтому у меня было мало опыта ухода за дочкой», — сказал он.

Cтоит отметить, хотя Кукушкин и попадал ранее в поле действия правоохранительных органов — он обвинялся в краже велосипеда — семья на профилактическом учёте не состояла. Сейчас их еженедельно проверяют сотрудники опеки.

«Смотрят продукты в холодильнике, состояние детей, чисто ли в квартире. Пока мне никаких замечаний не делали, только сказали, что надо менять обои, потому что младшая дочь их разрисовала. Но это нормально — это дети», — добавила Анна Кукушкина.

Помимо полуторагодовалой девочки в семье воспитываются двое старших детей шести и 12 лет.

Оправдание и протест

По данным следствия, инцидент произошёл 27 октября прошлого года. В тот день Сергей Кукушкин оставался дома один с тремя детьми.

Около 23:00 он позвонил супруге и сообщил, что у младшей дочери началось кровотечение. Ребёнка отвезли в местную больницу, гинеколог обнаружил у девочки травмы половых органов, которые могли говорить о насилии над ней. Врачи сообщили об этом в полицию.

После проверки в отношении Кукушкина возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Обвиняемому грозило лишение свободы от 12 до 20 лет.

Сам Кукушкин отрицал вину и утверждал, что случайно травмировал дочь во время смены подгузника. Также сторону мужа заняла мать девочки: она заявила, что тот случайно травмировал дочь.

В середине июня Бугульминский городской суд оправдал Кукушкина, не найдя состава преступления в его действиях, «поскольку он не пытался удовлетворить сексуальные потребности за счёт дочери».

Оправдательный приговор вызвал широкий общественный резонанс. Под петицией в сети с требованием строго наказать мужчину подписались более 19 тыс. человек.

Городская прокуратура опротестовала приговор в Верховном суде Татарстана.

Дело рассмотрит другой судья

Как пояснил RT заместитель городского прокурора Николай Вдовин, сейчас речи о дополнительном расследовании не идёт.

«Дело возвращено, чтобы его рассмотрели в ином составе суда. Никакие дополнительные следственные действия проводиться не будут», — пояснил он.

Ранее представители прокуратуры отмечали, что следствие предоставило суду достаточно доказательств вины Сергея Кукушкина.

«Все доводы прокуратуры о том, что оправдательный приговор должен быть отменён, Верховный суд счёл убедительными», — рассказал RT старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев.

Кроме того, он отметил, что суд первой инстанции не дал оценку тому факту, что ребёнку был причинён лёгкий вред здоровью, добавил собеседник.