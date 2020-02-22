«Дочери чувствуют себя в безопасности»: эстонка сбежала с детьми в Россию от мужа, которого подозревает в педофилии

Гражданка Эстонии добивается временного убежища в России, где скрывается со своими несовершеннолетними дочерьми от бывшего мужа, гражданина Норвегии. Анна Финсерасен обвиняет отца девочек в педофилии и совращении собственных дочерей. Йостена Финсерасена семь месяцев продержали под стражей в Эстонии, но, несмотря на подтверждавшие обвинение экспертизы и показания детей, суд оправдал его. Более того, в ответ мужчина добился в суде Таллина единоличного права на воспитание детей и хотел забрать их в Норвегию.

35-летняя гражданка Эстонии с русскими корнями Анна Финсерасен вынуждена скрываться в России от бывшего мужа. Она заподозрила его в педофилии по отношению к своим дочерям. После медицинской экспертизы, которая подтвердила совращение малолетних, против мужчины было возбуждено уголовное дело. Однако суд встал на его сторону, а позднее присудил ему единоличную опеку над детьми. Оспорить это решение Анна не смогла и сбежала с девятилетней Луизой и десятилетней Аделиной в Россию. Адвокат Йостена Финсерасена, в свою очередь, обратилась в Интерпол, чтобы разыскать детей.

«Бил беременную»

Как рассказала RT Анна Финсерасен, в 2009 году она приехала в Норвегию на заработки и устроилась медсестрой в дом престарелых. Там женщина познакомилась с санитаром Йостеном Финсерасеном. Через три месяца они сыграли свадьбу. Анна в это время уже ждала ребёнка.

«Тогда я и не подозревала, какой он человек. Йостен был любимчиком всех подопечных и вёл себя очень обходительно со мной. Но когда мы начали жить вместе, я стала замечать вспышки агрессии по отношению к животным на его ферме. Вскоре он переключился и на меня — бил беременную», — вспоминает она.

3 мая 2010 года у пары родилась дочь Аделина, а ещё через год — Луиза.

© Фото из личного архива

«Когда старшей дочери был год, Йостен пошёл купать её. Я зашла в ванную и увидела ужасающую картину: мои муж и дочка стояли обнажённые на полу, вода была выключена, и она трогала его эрегированный пенис. Когда он понял, что пойман, то стал делать вид, что просит ребёнка убрать руки с его гениталий. После этого случая у нас началась череда скандалов», — рассказывает Анна.

Развод и побег

По словам собеседницы, в декабре 2012 года её терпение закончилось и она подала на развод, оформив детям эстонские документы.

«Я готовилась к побегу, понимая, что норвежские власти не оставят детей иностранке, — поясняет женщина. — Кроме того, местная ювенальная юстиция и полицейские не поверили моему рассказу о случае в ванной. Когда нас развели, я собрала вещи и сбежала с детьми к родителям в Таллин. Однако Йостен нашёл нас там и с помощью влиятельного адвоката смог добиться права на регулярные встречи с детьми».

В итоге Аделина и Луиза в течение трёх лет регулярно ездили на родину к отцу, где оставались без присмотра матери. Каждый раз дочки возвращались в плохом настроении. Кроме того, мать обнаруживала у них раздражение на коже в области паха, но думала, что это из-за аллергии на сладкое.

«В один из дней, когда Йостен привёз дочерей, я увидела, как на прощание девочки целуют его не в щёчку, а в пах. Дочери потом рассказали, что, находясь у папы в гостях, они его так же целуют, голыми принимают с ним ванну и спят в одной кровати».

Анна записала разговор с детьми на видео (есть в распоряжении RT). На кадрах Аделина разговаривает с мамой и рассказывает, что, когда они с отцом смотрели телевизор голые, «он щекотал между ног и было больно». Кроме того, её описание действий отца свидетельствует о том, что он неоднократно пытался совершить с ней половой акт. Луиза, по словам девочки, наблюдала за происходящим.

Дедушка с тёмным прошлым

В рассказе детей о визитах к отцу появился и дедушка Стейнар — отец Йостена, который, по их словам, тоже принимал участие в играх. Как утверждает Анна, ранее Стейнар четыре года отсидел в тюрьме по обвинению в педофилии — за совращение соседских девочек.

Адвокат Йостена Финсерасена Эне Муйте подтвердила RT, что дедушка девочек действительно был судим за совращение малолетних и отсидел за это несколько лет в тюрьме.

«Это было очень много лет назад, — говорит Муйте. — Сам Йостен сказал, что он не знает, делал его отец это на самом деле или нет. Он не общается с папой. Стейнар вообще не жил в Норвегии все эти годы. Он был в Африке и вернулся только недавно. Сейчас он живет на другом конце Норвегии».

© Фото из личного архива

Последствия признания

После разговора с дочерьми Анна обратилась в полицию, а девочек осмотрел гинеколог.

«По результатам осмотра аллергия была исключена. На Йостена завели уголовное дело и арестовали», — говорит мать детей.

Психологи, работавшие с девочками, писали заявление в полицию и на Стейнара. Был ли дан ход этому обращению, RT выяснить не удалось.

Как отмечает источник RT, близкий к следствию, которое велось в отношении Йостена, медицинская экспертиза показала, что у Аделины есть два рубца на девственной плеве, которые могли быть вызваны механическим вмешательством. При этом, по словам собеседника, врачи не исключили, что это может быть и следствием врождённой патологии.

Однако, как отмечает источник, у следователей были и другие косвенные доказательства педофилии.

«Например, заключение психологической экспертизы детей, согласно которой самым запоминающимся событием у Луизы и Аделины был момент, когда они идут с папой купаться голые», — уточняет он.

Нет прямых улик

«Адвокат Йостена убеждала суд, что прямых улик, которые свидетельствовали бы о его вине, нет. В итоге его оправдали, а государство выплатило ему денежную компенсацию», — рассказывает Анна.

21 июня 2017 года Йостен вышел на свободу. Мужчина подал на бывшую жену в суд, чтобы ограничить её в родительских правах и забрать детей себе. В исковом заявлении он указывал, что мать девочек негативно влияет на них, оговаривает его.

«На основании голословных обвинений в том, что я специально настраиваю детей против отца, в декабре 2018 года суд постановил, что жить они будут с Йостеном в Норвегии. В суде не выслушали педагогов, психологов, представителей ювенальной юстиции, которые поддерживали меня», — рассказывает Анна.

Женщина пыталась обжаловать приговор в судах вышестоящих инстанций, но результата это не принесло. Пока шли суды, мать детей обязали приводить их в психологический центр для встречи с отцом.

«Эти встречи были ужасными для девочек. После них Аделина начала расцарапывать себе лицо, говоря, что сама во всём виновата. Психологи говорят, что это поведение, характерное для жертв сексуального насилия», — говорит Анна.

Бегство в Россию

В январе 2020 года Йостен Финсерасен должен был приехать в Таллин, чтоб увезти дочерей в Норвегию. За несколько дней до этого, осознавая безысходность ситуации, Анна вместе с детьми покинула дом и направилась в Россию.

«Россия оказалась единственной страной, которая помогла нам. Здесь мои дети чувствуют себя в безопасности и их психологическое здоровье значительно лучше. Однако они скучают по друзьям, бабушке и дедушке, которые остались в Эстонии», — подытожила Анна.

В России Анне Финсерасен и её дочерям помогают правозащитники, которые нашли им бесплатный приют и устроили детей в школу.

По словам женщины, она обращалась за помощью в разные правозащитные организации в Европе. Помочь с жильем и оформлением документов в миграционных службах смогли в «Доме правовой защиты Европы и Азии». Руководитель организации Лилия Мошечкова, по словам женщины, направила в МВД России письмо, в котором просила оказать семье поддержку и оформить временное убежище в стране.

В свою очередь, адвокат отца девочек в беседе с RT отмечает, что все обвинения в педофилии — клевета, а Анна «просто научила детей врать».

«У неё с головой не всё в порядке. Дети начали говорить, что хотят поехать жить к отцу в Норвегию. Тогда она и начала клеветать», — говорит Эне Муйте.

По словам адвоката, она подала заявление на розыск детей в Интерпол.

«Йостен очень страдает из-за этой ситуации и будет добиваться возвращения детей», — говорит Муйте.

Связаться с самим Финсерасеном RT не удалось.