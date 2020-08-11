Из суда — в реанимацию: Михаил Ефремов госпитализирован в тяжёлом состоянии

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Актёра госпитализировали из зала суда. Ранее он не смог самостоятельно зайти в здание, где проходило слушание, — конвоиры поддерживали его под руки. По словам адвоката, Ефремов почувствовал себя плохо ещё вечером 10 августа, однако отказался от госпитализации, чтобы не пропускать заседание. В свою очередь, представители пострадавшей стороны заявили, что скоро в деле могут появиться новые доказательства вины Ефремова.

Михаилу Ефремову стало плохо во время судебного заседания по делу о смертельном ДТП, в рамках которого артист проходит как обвиняемый. Из здания Пресненского суда актёра выносили на носилках в бессознательном состоянии. Об этом RT сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

По словам защитника, врачи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние, к пациенту пока никого не допускают.

«К сожалению, у меня пока нет более подробной информации — в больнице карантин, к Михаилу никого не пускают. Даже его жену не пропустили», — заявил RT Пашаев.

В Боткинской больнице, куда доставили Ефремова, сообщили, что он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

«Состояние пациента тяжёлое. Он по-прежнему в реанимации», — сообщил источник РИА Новости.

Заседание отложено

Как рассказал RT Эльман Пашаев, Ефремов почувствовал себя плохо ещё накануне вечером. Бригада скорой помощи дважды приезжала к нему домой в Плотников переулок. Врачи, по словам адвоката, предлагали актёру госпитализацию, но он отказался.

«Михаил не хотел пропускать судебное заседание, поэтому отказался от госпитализации», — пояснил собеседник.

11 августа в СМИ появились видеокадры, на которых видно, как Ефремов хромал, спускаясь по лестнице своего подъезда, чтобы отправиться на заседание. Когда актёра доставили к зданию суда, он не смог самостоятельно выйти из машины ФСИН — конвоирам пришлось взять Ефремова под руки.

На четвёртом по счёту заседании по существу, 11 августа, должен был состояться допрос самого обвиняемого.

В связи с его госпитализацией заседание перенесено на 10:00 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы.

На этой неделе адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы пострадавшей стороны, заявил, что в его распоряжении оказалась важная улика — видеозапись, доказывающая, что в момент ДТП именно Михаил Ефремов находился за рулём автомобиля.

«Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлён тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сиденья) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля. На записи видно, что больше никто из машины не вышел», — рассказал RT Добровинский. Эта запись уже опубликована в сети.

В свою очередь, Эльман Пашаев назвал видео фейком.

«Оно явно смонтировано. У человека, которого на видео вытаскивают из машины, белые кроссовки, а у Ефремова в момент аварии была другая обувь», — пояснил юрист в беседе с журналистами. Он также добавил, что пока это видео не приобщено к материалам дела.

6,5 млн за моральный вред

Также стало известно, что старший сын погибшего Сергея Захарова, Виталий, предъявил к Михаилу Ефремову иск о компенсации морального вреда в размере 6,5 млн рублей. Об этом журналистам сообщил адвокат Захарова Сергей Аверцев. Кроме того, защитник отметил, что его клиент оставляет за собой право увеличить эту сумму.

«Дело в том, что слишком много лживой и некорректной информации в прессе, поэтому появилось желание донести до людей правду, как на самом деле Виталий относится к ситуации, чего он хочет и почему», — сказал его адвокат.

Всего в деле фигурируют четверо родственников погибшего, которые признаны пострадавшими. Помимо Виталия Захарова, это вдова, брат и младший сын Сергея Захарова. Их интересы в судебном процессе представляет адвокат Александр Добровинский. Ранее юрист сообщил, что его доверители также подадут иски к Ефремову, однако не стал уточнять размер суммы.

Эльман Пашаев прокомментировал эту новость и отметил, что на практике суд не принимает решение о выплате таких больших сумм за моральный вред: «Нет, суд выплачивает до 1—1,5 млн рублей, если на иждивении двое-трое детей или больные. В этом случае я не знаю, кто больной, а кто иждивенец».

Напомним, 8 июня на Смоленской площади автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель фургона Сергей Захаров был госпитализирован и вскоре скончался от полученных травм. Как установила экспертиза, в момент аварии артист находился в алкогольном опьянении. Прокуратура Москвы также сообщила, что в его крови были обнаружены следы наркотиков. Защита Ефремова отмечает, что пока не доказано, что именно он был за рулём в момент столкновения. Сам актёр после аварии опубликовал видео, в котором принёс извинения семье погибшего, однако позже заявил, что не может признать свою вину, поскольку не помнит момент ДТП.