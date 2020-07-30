«Важно, чтобы было по-человечески»: в Москве открылся филиал «Ночлежки» для бездомных

В Москве открылся филиал «Ночлежки» — старейшей в стране благотворительной организации, которая помогает бездомным людям восстанавливать документы, находить работу и возвращаться к нормальной жизни. Это уже не первая попытка организации запустить проекты в столице. Открытие филиала затянулось, поскольку часть москвичей выступили против подобных проектов. Как люди становятся бездомными и почему пандемия помогла обычным горожанам понять людей с улицы — в материале RT.

В Москве 30 июля открылся филиал петербургской благотворительной организации «Ночлежка», которая 30 лет занимается реабилитацией бездомных людей. В ближайшие дни в столице заработает очная консультационная служба: сотрудники будут помогать бездомным восстанавливать документы, устраиваться на работу, получать медицинскую помощь. В течение этого месяца заработает реабилитационный приют для людей, которые хотят уйти с улицы и вернуться к нормальной жизни.

С середины июля «Ночлежка» уже запустила в столице проект «Ночной автобус»: каждый будний день волонтёры раздают бездомным горячую еду, воду, средства гигиены и одежду, а медики-волонтёры предоставляют медицинскую помощь.

«Здесь будет по-человечески»

Небольшое двухэтажное здание московской «Ночлежки» находится в промышленной зоне жилого района Беговой, в 1,5 км от Белорусского вокзала. Сотрудники фонда просмотрели около 80 промышленных зон Москвы, чтобы найти подходящее помещение.

© Семён Хорунжий

«Мы выбирали место в отдалении от жилых домов, — рассказывает RT координатор проектов «Ночлежки» Николай Рубановский. — По закону мы не обязаны этого делать, но мы понимаем, что организация приюта для бездомных может вызвать страх у некоторых местных жителей. При этом важно, чтобы до приюта было легко добираться, потому что бездомные люди часто испытывают трудности с передвижением по городу — их могут не пустить в транспорт, у них нет денег на проезд».

Здание, которое снаружи выглядит неприметно и скромно, внутри напоминает модный коворкинг.

На первом этаже располагается приёмная, где юристы и социальные работники будут вести консультации для бездомных. В зале ожидания, оборудованном пандусом, установлены кулер и кофемашина, на полках лежат книги, стоит аппарат для выдачи талонов в электронную очередь. Если ожидание затянется, то посетители смогут выйти в небольшой внутренний дворик, чтобы подышать воздухом.

«Он ещё не до конца обустроен, мы планируем сделать здесь скамейки и установить цветы. Важно, чтобы в этом здании было уютно, по-человечески», — говорит директор организации Григорий Свердлин.

Консультационная служба «Ночлежки» будет принимать по 20—30 человек каждый день. Бездомным людям будут помогать восстановить документы, устроиться на работу, найти родственников и вернуться домой, получить необходимое лечение и государственные выплаты, оформить инвалидность, устроиться в интернаты, если это необходимо.

На втором этаже разместился приют для постоянного проживания бездомных, которых организация берёт на длительное сопровождение. Николай Рубановский подчёркивает, что в приют может попасть только человек, который настроен менять свою жизнь и хочет уйти с улицы.

© Семён Хорунжий

«Это не хостел для бездомных, а реабилитационный центр. Мы не пытаемся причинить добро насильно, важно, чтобы человек сам хотел принять помощь. Это сложно себе представить, но люди, которые долго живут на улице, часто теряют веру в то, что им кто-то может помочь», — говорит сотрудник «Ночлежки».

Перед тем как бездомного человека определяют в приют, соцработник помогает ему разработать план действий на несколько месяцев вперёд. Обычно он включает в себя восстановление документов, трудоустройство, поиск собственного жилья. Нет максимального или минимального срока, в течение которого человек может жить в приюте. Важно, чтобы за это время он качественно изменил свою жизнь.

По статистике «Ночлежки», около 55% воспитанников, которым она помогает, вернулись в нормальную жизнь.

«Про наши успехи мы знаем меньше, чем про наши неудачи. Некоторые бывшие бездомные, которым удалось выбраться с улицы, предпочитают забыть о прошлом. Они меняют номера телефона и даже имена, и мы, к сожалению, теряем с ними связь, хотя стараемся и после выпуска из интерната звонить им и спрашивать, как дела», — рассказывает RT директор московского филиала «Ночлежки» Дарья Байбакова.

Около 45% людей, которые обратились в «Ночлежку», всё же остаются на улице, но и им удаётся помочь: например, восстановить документы, чтобы у них появился шанс на трудоустройство.

© Семён Хорунжий

Бездомность не выбирают

Приют рассчитан на 24 человека: по восемь в каждой комнате. Две из них — мужские, одна — женская. По статистике, которую ведёт «Ночлежка», 81% бездомных — мужчины, поскольку именно они чаще становятся трудовыми мигрантами.

При этом почти 90% из тех, кто живёт на улице, — граждане России.

«Мы много лет изучаем причины бездомности, около 40% людей оказываются на улице, будучи трудовыми мигрантами. Люди уезжают на заработки, а дальше что-то идёт не так: кого-то обманывает или увольняет работодатель, кто-то заболевает или получает травму и теряет возможность работать. Кстати, сейчас трудовых мигрантов становится всё больше, поскольку из-за пандемии многие лишаются работы и едут в крупные города в поисках заработка», — поясняет Дарья Байбакова.

Есть распространённый стереотип, что бездомность — это личный выбор человека. Однако сухие цифры это опровергают. На втором месте после неудачной трудовой миграции среди причин — семейные конфликты, в ходе которых людей порой просто выгоняют из дома. Ещё около 20% бездомных потеряли место жительства из-за мошеннических сделок с недвижимостью. Среди них много одиноких пенсионеров, выпускников детских домов, жертв чёрных риелторов.

«Есть мнение, что бездомными люди становятся из-за наркотической или алкогольной зависимости. Около 8% бездомных действительно оказались на улице из-за химической зависимости, но чаще всего она становится следствием, а не причиной бездомности. Алкоголь — это самый простой способ согреться и забыться, потому что бездомность — это жизнь в состоянии постоянного стресса», — поясняет собеседница.

По словам Байбаковой, пандемия коронавируса привела к тому, что «нормальные» люди оказались в условиях, сходных с теми, в которых живут бездомные каждый день.

«Мы ещё никогда не видели такого внимания к проблеме бездомности со стороны обычных людей, как в период карантина. У многих людей из-за карантина в жизни неожиданно произошли обстоятельства, которые они не выбирали и с которыми не смогли справиться. Например, одна женщина рассказала нам, что поехала отдыхать с ребёнком за рубеж — и вдруг закрылись все границы. Ей пришлось несколько дней жить на вокзале. Она говорила, что после этого решила помочь «Ночлежке», потому что поняла, каково бездомным людям», — говорит директор московского филиала.

Вторая попытка

В 2018 году «Ночлежка» пыталась открыть в Савёловском районе Москвы «Культурную прачечную», где бездомные могли бы бесплатно стирать свою одежду, но тогда местные жители выступили против такого соседства.

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При организации приюта в районе Беговой организация учла предыдущий опыт и осенью прошлого года организовала встречи с жителями, чтобы развеять их страхи о том, что район рядом с приютом превратится в грязный и опасный притон. Несмотря на это, были среди жителей и те, кто под руководством муниципального депутата округа Зои Андриановой организовал инициативную группу, в сентябре прошлого года они собрали 1,5 тыс. подписей против открытия филиала.

«За это время кому-то надоело с нами бороться, кто-то занял нашу сторону. До сих пор есть небольшая группа радикально настроенных людей, которые всё так же против, но это их право. Мы как организация обязаны соблюдать законы, но не обязаны всем нравиться, — говорит Григорий Свердлин. — Я понимаю людей, которые не хотят замечать тяжёлые стороны жизни, но согласиться с ними не могу. СПИД-центры, хосписы, приюты для жертв домашнего насилия или бездомных людей нельзя располагать в каких-то специальных резервациях, они должны находиться в городе, там, где нуждающихся больше всего».

Официальной и точной статистики о количестве бездомных в российских городах нет. «Ночлежка» в своих подсчётах опирается на данные о смертности и госпитализации жителей. По статистике организации, в Петербурге живут 50—60 тыс. бездомных, каждый год фиксируется смерть около 1000 из них. Как отмечает Свердлин, в Москве проживают как минимум в три раза больше бездомных, каждый год 3000 из них умирают на улицах.