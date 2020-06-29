У матери-одиночки забрали сына-инвалида и выселили её из квартиры

Мать-одиночка из Архангельской области Татьяна Лушкова воспитывала сына-инвалида с умственной отсталостью. В марте прошлого года ребёнок, по словам женщины, ушёл из дома к бабушке, которая якобы давно хотела отдать его в интернат. Татьяна хотела забрать сына, но родственники написали заявление в опеку. В итоге ребёнка как беспризорного забрали в приют, а Лушкову ограничили в родительских правах и выселили из муниципального жилья.

© Фото из личного архива

30-летняя жительница Котласа Архангельской области Татьяна Лушкова в одиночку воспитывала сына-подростка Кирилла. По словам матери, её 13-летний сын — инвалид I группы. Мальчик периодически уходил из дома к бабушке и родному дяде, которые настаивали на помещении ребёнка в интернат. В конце марта прошлого года мальчик снова ушёл из дома к родственникам. Но матери его не вернули, а отвезли в приют.

По словам Лушковой, забрать сына из детдома сразу она не смогла, поскольку попала в больницу. Затем суд ограничил её в родительских правах. Сейчас Татьяне пытаются помочь правозащитники, но ситуацию усугубляет тот факт, что после суда её выселили из муниципального жилья и она фактически стала бездомной.

Как рассказывает RT Лушкова, все её беды начались в конце марта прошлого года, когда 13-летний сын Кирилл, у которого диагностирована умственная отсталость и есть инвалидность в связи с заболеванием нервной системы, ушёл из дома.

«В тот день мы с сыном с утра съездили в торговый центр, купили продуктов и ему обувь. Когда приехали, у меня спина заболела, и я попросила Кирилла сходить за водой на колонку. Он принёс воды и ушёл куда-то», — вспоминает Татьяна.

Когда ребёнок через час не объявился дома, она сразу начала искать его. В 21:00 ей позвонила бабушка Кирилла Елена Шараева и сообщила, что внук у неё.

Требовали сдать сына в приют

По словам Татьяны, она давно не ладит с матерью и братом, которые проживают вместе. Женщина рассказывает, что родственники не раз предлагали ей сдать сына в детдом, а до того, как Татьяна съехала от них, её родственники устраивали дома гулянки и нередко унижали её, распускали руки и выгоняли вместе с мальчиком из дома. Женщине приходилось жить у знакомых.

Шесть лет назад Татьяне как матери-одиночке выделили комнату в стареньком доме. Помещение это было малопригодно для жилья: печка дымила, крыша протекала, а проводка требовала замены. Но Татьяна говорит, что была рада своему углу.

К этому времени, по её словам, у сына диагностировали умственную отсталость и ряд заболеваний нервной системы. Мальчику дали инвалидность, и мать оформила опеку по уходу над ним.

По словам соседей, жила Лушкова бедно, но за сыном следила. Между тем, как уверяет Татьяна, даже после переезда родственники продолжили её преследовать — писали жалобы в опеку.

«Мать с братом всегда говорили, что лучше бы я Кирилла в детдом отдала, и писали на меня жалобы в опеку. Не понимаю, почему они этого добивались. Я не пью, не курю, мне и так тяжело, лучше бы помогли сына на ноги поставить», — говорит она.

Так, в 2015 году родственники заявляли на неё в опеку, что она якобы бьёт сына, однако в тот раз мальчик в итоге остался с матерью. После этого они стали удерживать Кирилла у себя, и Татьяне, по её словам, приходилось обращаться в полицию, чтобы вернуть сына.

«Такое не раз уже было. Бабушка выпивает. Приходилось с полицией ребёнка забирать. Приходили — а там пьяная компания, все невменяемые», — вспоминает она.

На этот раз, по словам Татьяны, её мать пообещала, что Кирилл придёт домой утром. Однако сын не вернулся. Когда Лушкова позвонила в полицию, ей, по словам самой женщины, сказали, что они забрали ребёнка от бабушки, но матери его тоже не отдадут до выяснения обстоятельств.

Бабушка Кирилла Елена Шараева от комментариев отказалась.

«Я ничего не знаю, всё произошло, когда меня не было. Ничего не могу об этом сказать», — заявила она RT. Также она отказалась дать контакты Павла Лушкова, который проживает с ней.

Причина изъятия — ветхое жильё

Как сообщили RT в администрации Котласа, ребёнка у Татьяны забрали не на основании ст. 77 Семейного кодекса («Отобрание ребёнка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью»), а по заявлению родственников.

«В отдел опеки и попечительства обратился Лушков П.Ю. со своим племянником Лушковым Кириллом. Подросток категорически отказывался возвращаться домой и проживать с матерью, так как она его плохо кормит, а также применяет к нему физическую силу», — сообщили RT в ведомстве.

На следующий день его поместили в больницу по акту доставления беспризорного несовершеннолетнего. Оттуда, по данным чиновников, Татьяна его даже не пыталась забрать, поэтому ребёнка вскоре поместили в Красноборский детский дом.

Сама Татьяна говорит, что просто не понимала, что надо сделать.

«Я с самого начала запуталась, никто ничего не объяснял. Сначала мне позвонили, сказали: «Везите в приют документы, будем его оформлять». Потом звонок от полиции: «Приходите, забирайте ребёнка». Я решила проконсультироваться с юристом, шла к нему, от всех переживаний и волнений потеряла сознание прямо на улице и сама попала в больницу. Я неделю лежала в больнице и не могла никуда идти и ничего делать, а как только вышла и хотела забрать ребёнка, меня вызвали в суд», — рассказывает Татьяна.

Квалифицированной защиты у Лушковой не было, она говорит, что до сих пор не поняла, на каком основании забрали ребёнка.

«Я спрашиваю судью: почему ребёнка забрать решили? Я же не пью, не била его, старалась, чтобы был сыт, обут—одет. Мне потом объяснили, что потому что у нас дом аварийный, вроде, там опасно ребёнку находится. Так нам такой дом в администрации сами дали, мы по договору социального найма жили», — рассказывает Лушкова RT.

Лушкова не скрывает, что раньше к ней уже были претензии, что дом ветхий и ребёнку в нём жить опасно. Уже после решения суда об ограничении Татьяны в родительских правах администрация почему-то отказалась продлевать с ней договор социального найма, и она фактически оказалась на улице.

Любит как может

RT удалось связаться с несколькими жителями Котласа, которые знают Татьяну и её семью. Подруга Мария Бенца считает, что с Татьяной поступили неоправданно жестоко.

«Какая польза ребёнку, что его отняли у матери и в детдом поместили, если он там уже начал пить и курить? Опека у нас — просто карательный орган, помощи от неё не видели никакой. Сколько у нас семей, где родители пьют беспробудно, дети босые бегают, а им плевать. А тут на Таню накинулись. Она говорит, что уже готова на себя руки наложить, довели человека. Вы не представляете, что у нас происходит», — говорит она.

По словам Марии, она сама пострадала от местной опеки — у неё хотели изъять ребёнка, и только благодаря вмешательству общественности удалось его отбить.

«Осудить все могут, а руку помощи протянуть? Таня выросла в пьющей семье. Мать пила, отец гулял, она детства не знала. Её надо было научить, помочь, раз мать не научила. Но Таня сына любила и заботилась как умела, это я точно знаю», — говорит Мария.

Бывший сосед Елены, Дмитрий, более сдержан. По его словам, семья была совершенно нормальной.

«Мы десять лет назад соседями были. Ничего плохого не могу сказать, видел, как с ребёнком они бабушку навещали, не похоже, чтоб его били, никаких таких случаев я не слышал», — говорит он. Про бабушку он тоже плохого не вспомнил. «После смены отдохнуть сам бог велел, она проводницей работала, когда возвращалась домой, бывало, гуляли. Но чтоб пила беспробудного — такого не помню. Обычные советские люди», — говорит он.

Попал на учёт

Вместе с тем самой Лушковой после выселения из квартиры пришлось какое-то время жить в социальном центре в Архангельске. Сейчас она вернулась в родной город, живёт у знакомой, старается чаще навещать сына и беспокоится, что за его воспитанием в приюте практически не следят.

«Он у меня беспокойный, постоянно куда-то лезет, ещё и умственная задержка у него. А там никто за детьми не следит, они когда хотят уходят, когда хотят приходят. Он уже пить и курить начал, даже попал на учёт в полицию. Когда со мной жил, такого не было», — говорит она.

В администрации Котласа подтвердили, что уже после того, как Кирилл покинул семью, его поставили на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.

Также мать переживает, что сын получил в интернате серьёзную травму руки, которую до конца якобы не вылечили.

«Я когда его навещала, видела, что у него прямо кость выпирает уже. Страшно за ребёнка, а мне сказали, что раз зажило — и так нормально, операция дорогостоящая, её никто делать не будет», — переживает мать.

В городской администрации пояснили, что подросток травмировал руку, когда отдыхал в санатории, но ему была оказана квалифицированная помощь и проведена реабилитация.

Член общественной палат Элина Жгутова считает, что это показательный случай.

«В одной истории собрались сразу все социальные язвы. Тут и беспомощность матери одиночки, и произвол органов опеки, и юридическая безграмотность наших граждан, и сложный период в жизни подростка. Все факторы сошлись, что и привело к таким печальным последствиям», — говорит она.

Жгутова напомнила, что в подростковом возрасте часто проявляется девиантное поведение, но родителям редко предоставляют помощь.

«Вместо того, чтобы помогать справиться, органы опеки обрушиваются с критикой. Часто доходит до того, что ребёнок попадает в приют: «Раз не умеешь воспитывать, то мы его забираем», — говорит она. Жгутова отметила, что все факторы, которые привели к изъятию ребёнка, включая неблагополучные условия проживания и материальные проблемы, — не вина матери, а беда. Но вместо того, чтобы помочь ей справится, её лишили ребёнка и выкинули на улицу.

Сейчас историей Татьяны занимаются правозащитники, они планируют оказать женщине юридическую поддержку и помочь вернуть сына. RT продолжит следить за ситуацией.