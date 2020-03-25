Не один на один
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«Вы вернули мне оптимизм»: ярославский сирота Евгений Седов получил квартиру

Бюрократия и право

25 марта 2020, Святослав Петров

В марте герою публикаций RT сироте из Ярославля Евгению Седову представители мэрии вручили ключи от новой квартиры. Евгений стал бездомным из-за аферы родной тёти, которая, по его словам, обманом присвоила долю в его квартире, а затем продала жилплощадь. Десять лет Евгений фактически бомжевал, а в декабре 2018 года обратился с просьбой о помощи на RT. Летом 2019 года Кировский районный суд Ярославля вынес постановление о предоставлении сироте квартиры. Такое решение было принято после рассмотрения искового заявления региональной прокуратуры.

  • © Фото из личного архива

Герой публикаций RT, 37-летний сирота из Ярославля Евгений Седов получил от ярославской мэрии ключи от новой квартиры, которая ему полагалась как сироте, но не была предоставлена из-за афер родной тёти. Мужчине предоставили 26-метровую «малосемейку». В квартире пока нет мебели, но всё это, по словам Евгения, «дело наживное». 

«Честно говоря, я не верил, что удастся получить жильё, — сказал RT Евгений. — Ещё раз спасибо! Вы вернули мне оптимизм!»

Пока Евгений ещё не прописан в новой квартире — из-за эпидемии коронавируса в городе закрыты офисы МФЦ. Когда ситуация стабилизируется, он планирует найти нормальную работу. Седов почти десять лет фактически бомжевал в Москве: жил в основном в ночлежках, а порой и на улице и перебивался случайными заработками. Бездомным Евгений стал из-за обмана своей родной тёти.

«Я не ожидал подвоха»

Как ранее писал RT, Евгений Седов попал в детский дом в трёхлетнем возрасте — его мать Любовь Седова была лишена родительских прав из-за алкоголизма. Позже женщина попала в тюрьму за воровство. Своего отца Евгений не знал. Сироту пыталась забрать к себе бабушка, однако у неё на иждивении ещё был тяжелобольной муж и душевнобольной сын (брат матери Евгения), так что она была вынуждена вернуть внука в детский дом.

Дедушка Евгения умер в 1990-х, а вскоре вернулась из тюрьмы его мать, которая на воле продолжила вести асоциальный образ жизни. В один из вечеров у Любови Седовой возник конфликт со своим братом Василием, страдавшим расстройством психики. Тот сильно избил сестру, и она попала в больницу, где позже скончалась.

Дядя Евгения вместо тюрьмы попал в психиатрическую клинику, а бабушка не смогла пережить смерть дочери, стала злоупотреблять алкоголем и тоже вскоре скончалась.

Ближе к совершеннолетию опеку над Евгению оформила родная тётя Валентина Холодаева.

Евгений был прописан в квартире бабушки, и у него скопились долги за ЖКХ. Тогда-то родная тётя Валентина Холодаева предложила Евгению разменять жильё. Часть денег женщина забрала себе и обещала погасить долг за коммунальные услуги, а на остальные якобы планировала купить сироте квартиру в аварийном доме, жильцам которого вскоре должны были выдать жильё в новостройке. 

«Она привела тогда свою подругу, чиновницу, — вспоминает Евгений. — Они мне всё подробно расписали. Я тёте целиком доверял и не ожидал подвоха».

Однако, по словам Евгения, жить ему в аварийном доме пришлось вместе со своим дядей Василием, который к тому времени уже вышел из психиатрической клиники. Сирота чувствовал себя неуютно в присутствии убийцы своей матери, который не спал по ночам и постоянно разговаривал сам с собой. Евгений уехал в Москву, где работал и жил где придётся.

Помощь RT

Пока Евгений был в столице, дом, в котором у него была квартира, снесли, ему и дяде должны были предоставить новую. Однако тётя не стала его об этом оповещать и вписала в предоставленное государством жильё только Василия. Он переписал квартиру на Холодаеву, а позднее скончался, Валентина же жильё продала. Евгений через какое-то время поинтересовался у тёти, что происходит с его квартирой, на что получил ответ, что ничего у него теперь нет. Так сирота оказался на улице с пропиской в несуществующем доме.

«Да хоть ты там сдохни», — описывал Евгений свой последний разговор с тётей. — Вот так она мне сказала. Я и не возвращался в Ярославль. Но я же ни работу нормальную не могу найти без прописки, ни семью завести без жилья. Я долго терпел, но с меня хватит».

RT связался с Валентиной Холодаевой, которая рассказала свою версию пропажи денег и квартиры сироты. Родного племянника она называла бездельником, алкоголиком. По её словам, она якобы долго искала Евгения, но так и не смогла выйти с ним на связь. Денег за проданную квартиру Евгений, естественно, так и не получил. 

В декабре 2018 года Евгений написал письмо в проект «Не один на один» телеканала RT. Канал обратился за помощью в Генеральную прокуратуру.

Весной 2019 года прокуратура Ярославля по поручению Генпрокуратуры РФ провела проверку в отношении сотрудников администрации Фрунзенского района Ярославля в связи с историей сироты Евгения Седова, а также в отношении тёти Седова Валентины Холодаевой.

Кроме того, прокуратура Ярославля вышла в суд с исковым заявлением к мэрии города о предоставлении Евгению жилья. 20 июня Кировский районный суд города Ярославля рассмотрел иск и обязал городские власти предоставить мужчине жилплощадь.

«Вопрос с предоставлением квартиры затянулся, но теперь наконец я получил ключи и смогу начать новую жизнь. Спасибо всем, кто мне помогал», — говорит Евгений.

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