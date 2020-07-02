«Меня попросили вернуть деньги за март и апрель»: мать лишили пособий на ребёнка-аутиста из-за блога в интернете

Станиславу Войцеховскую из Краснодара лишили права получать пособия на сына-аутиста из-за того, что три месяца её блог приносил ей доход, составивший восемь тысяч рублей. Об этом RT рассказала сама женщина. По словам Войцеховской, её также попросили вернуть выплаты за те месяцы, в которые она получала прибыль. В Пенсионном фонде объяснили, что это пособие предназначено только для неработающих родителей детей-инвалидов. Член Общественной палаты Ирина Волынец направила в Госдуму законопроект, принятие которого, по её словам, позволило бы родителям детей-инвалидов подрабатывать и получать зарплату не выше МРОТ, не лишаясь при этом пособия.

29-летняя жительница Краснодара Станислава Войцеховская одна воспитывает шестилетнего сына, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра (РАС). Диагноз мальчику поставили в два с половиной года, в четыре года — оформили инвалидность. Войцеховская стала ежемесячно получать пособие на сына в размере десяти тысяч рублей.

Однако в мае 2020 года чиновники перестали выплачивать пособие на ребёнка. Как рассказала Станислава, после этого она обратилась в Пенсионный фонд с просьбой разъяснить причину прекращения выплат.

«В Пенсионном фонде мне заявили, что причина прекращения выплат — мой блог, на котором я начала зарабатывать. Кроме того, меня попросили вернуть деньги за март и апрель — это 20 тыс. рублей», — рассказывает RT Войцеховская.

Не известила о заработках

В 2019 году Станислава завела свой канал на платформе Яндекс.Дзен и начала рассказывать о личном опыте воспитания ребёнка с аутизмом и методиках занятий.

Назвать Войцеховскую популярной блогершей трудно — у неё меньше тысячи подписчиков. Однако в феврале 2020 года ей удалось монетизировать блог.

«Монетизация оформляется по договору о публичной оферте. В блоге размещается реклама и по факту просмотров начисляется сумма от Яндекса. Информацию о договоре и моём заработке получила налоговая служба, а оттуда сведения были переданы в Пенсионный фонд. В итоге меня лишили пособий. Хотя за три месяца в общей сложности я заработала всего 8 тысяч рублей», — рассказывает женщина.

В отделении Пенсионного фонда по Краснодарскому краю RT рассказали, что ежемесячная выплата положена не ведущим трудовой деятельности родителям детей-инвалидов.

«Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за ребёнком-инвалидом. Существуют определённые правила осуществления ежемесячной выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом. Пенсионный фонд должен действовать в соответствии с данными правилами. При оформлении ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом неработающий трудоспособный гражданин информируются о том, что в случае выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, которая, в соответствии с законодательством, приравнивается к работе, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление ежемесячной выплаты», — сообщил RT пресс-секретарь отделения ПФР по Краснодарскому краю Владимир Обиход.

По его словам, Войцеховская не известила своевременно орган, осуществляющий выплату пенсии на ребёнка-инвалида.

Данные о факте её работы поступили из ежемесячного отчета, который предоставил работодатель в территориальный орган ПФР.

«В связи с вышеизложенными обстоятельствами ежемесячная выплата прекращена и образовалось переплата. Гражданка вернула переплату в добровольном порядке. Для возобновления ежемесячной выплаты матери необходимо предоставить документы, подтверждающие факт прекращения работы или иной деятельности», — пояснил Обиход.

Нужен новый закон

По словам Войцеховской, после лишения пособий на сына она отключила в блоге монетизацию. Но, поскольку официально женщина не заключала трудовой договор, то и получить документ о расторжении трудовых отношений она не может.

Станислава говорит, что Пенсионный фонд разрешил ей предоставить документы в свободной форме.

Пользователи сети, узнав историю Станиславы, перечислили ей 147 тысяч рублей. По словам женщины, она потратит эти деньги на реабилитацию сына.

«Я смогу оплатить пять месяцев занятий ABA-терапией (Applied behavior analysis — прикладной анализ поведения, система лечения РАС, которая основывается на поведенческих технологиях и методах обучения. — RT) по пять часов в неделю и ещё два курса биоакустической коррекции уже после летней жары, в сентябре и декабре», — говорит Войцеховская.

Кроме того, 12 июня она создала петицию, в которой попросила не лишать пособия тех родителей, которые не имеют возможностей для полноценного трудоустройства, однако могут иметь небольшие источники дохода, не превышающие 1 МРОТ.

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«На данный момент, согласно Правилам осуществления ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы, утверждёнными Постановлением Правительства РФ №397 от 02.05.2013, а конкретно пункту 12, подпункту «д», получать пособие по уходу за ребёнком-инвалидом не имеют права те родители, которые выполняют «любую оплачиваемую работу», независимо от уровня доходов за неё», — пишет Войцеховская.

То есть даже разовый доход в 1000 рублей лишает права на получение пособия, поясняет она.

По мнению Станиславы, правительство могло бы позволить получать пособие имеющим небольшие источники дохода родителям детей-инвалидов.

Член Общественной палаты Ирина Волынец рассказала RT, что ситуация женщины далеко не единственная. Волынец пояснила, что уже направила в Госдуму проект закона, который содержит предложения, аналогичные тем, котоые выдвинула Войцеховская.

«Мы вышли с предложением, чтобы родители детей-инвалидов могли заниматься подработками. Речь идёт о детях-инвалидах первой группы и о работе на удалёнке. Мамы попросили защитить их интересы, потому что, по сути, доход до одного МРОТ очень маленький, но для родителей особенных детей эти деньги не лишние. Многие реабилитации не входят в полис ОМС и родителям приходится оплачивать их самим», — подчеркнула собеседница.