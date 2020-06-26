В Краснодаре пересмотрели дело матери-одиночки, которую судили после обращения к президенту

Краснодарский краевой суд поставил точку в скандальной тяжбе между местной жительницей Еленой Скибой и крупным застройщиком. Суд пересмотрел иск компании, обвинявшей женщину в публичном распространении ложных сведений о фирме, и отказал в его удовлетворении. Ещё в 2018-м Елена Скиба, опасаясь, что напротив её дома может незаконно появиться новая многоэтажка, обратилась через интернет-приёмную к Владимиру Путину. В итоге её обращение обернулось судом и необходимостью выплатить 106 тыс. рублей компенсации, в том числе 70 тыс. — за «нравственные страдания», которые испытал застройщик. Матери, в одиночку воспитывающей больного ребёнка, пришлось собирать эту сумму по знакомым.

Жилой комплекс «Москва»

© mpmk-1.ru; фото из личного архива Елены Скибы

На этой неделе Краснодарский краевой суд заново рассмотрел скандальный иск крупной строительной компании АО МПМК «Краснодарская-1» к жительнице города Елене Скибе. Женщина, опасаясь, что застройщик может незаконно возвести многоэтажку прямо напротив её дома, в феврале 2018 года обратилась к Владимиру Путину.

В своём обращении через электронную приёмную главы государства она рассказала и о других проблемах, с которыми сталкиваются жильцы многоэтажного дома, построенного этой компанией. Скиба попросила обратить внимание на ситуацию, так как местные власти на жалобы жильцов не реагировали.

Обращение к президенту обернулось для женщины миллионным иском от застройщика, который посчитал, что Скиба опорочила его деловую репутацию, публично распространив ложные сведения о компании. Рассмотрение иска состоялось в Прикубанском райсуде Краснодара в июне 2018-го.

Примечательно, что сам текст жалобы по закону никак не мог оказаться в распоряжении истца — жалоба была адресована лично президенту. В администрации президента направили послание женщины для разбирательства и предметного ответа обратно в регион. Так письмо попало в городскую думу Краснодара, депутатом которой является владелец компании-застройщика Аслан Нехай.

Представитель истца заявлял в суде, что распечатанный текст обращения Скибы под дверь офиса компании подбросил «неизвестный доброжелатель».

Суд это объяснение вполне удовлетворило — никаких вопросов о соответствии плохо пропечатанного на принтере текста и конфиденциального обращения к главе государства у суда не возникло. В итоге решение было принято в пользу строительной компании.

И хотя закон подразумевает, что именно ответчик в ходе судебного заседания должен доказывать правдивость изложенных сведений, суд не разрешил Скибе ни пригласить свидетелей со своей стороны, ни представить фотографии, подтверждающие обоснованность её подозрений, или иные доказательства.

Суд квалифицировал действия женщины как публичное распространение порочащих компанию сведений, которое причинило юрлицу «моральный вред». Компенсация, правда, была оценена не в 3 млн рублей, как требовал истец, а в 70 тыс. рублей.

Сначала с этим решением согласился и краевой суд. Женщине, в одиночку воспитывающей ребёнка с органическим поражением ЦНС, чтобы возместить сумму иска и покрыть судебные издержки, пришлось собирать по знакомым 106 тыс. рублей.

Тем не менее она продолжила борьбу и подала кассационную жалобу в Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции. Там законность вердикта нижестоящих судов поставили под сомнение, и апелляционное определение краевого суда по делу Скибы 5 февраля 2020 года было отменено.

Само дело отправили на новое рассмотрение, но не вернули его обратно в Прикубанский райсуд Краснодара, а постановили провести слушания в том же краевом суде.

После того как о скандале рассказал RT, а затем и местные СМИ, депутаты гордумы пригласили женщину на беседу, чтобы попытаться урегулировать ситуацию во внесудебном порядке, но договориться сторонам не удалось.

Новое рассмотрение иска застройщика состоялось 23 июня и было, по словам Скибы, очень скоротечным.

«Коллегия из трёх судей выслушала моего адвоката, он в целом повторил мои доводы из прежних жалоб. Кроме того, выступила и я сама, отметив, что возмущена тем, что получила судебный иск после личного обращения к главе государства, на вмешательство которого, как на некую высшую инстанцию, я искренне рассчитывала. После этого судьи удалились в совещательную комнату и пробыли там, по ощущениям, всего несколько десятков секунд. После чего вышли и огласили решение», — рассказала она.

Депутат городской думы Краснодара Аслан Нехай

© krd.ru

Решением суда в иске АО МПМК «Краснодарская-1» к Елене Скибе было отказано. Если истец не станет его обжаловать, то вскоре оно вступит в законную силу.

«Я довольна, что всё закончилось. В этот раз даже не нервничала: после внимания со стороны RT и других СМИ уже стало понятно, что всё вернулось в правое русло. Не сомневалась, что решение будет отменено. Деньги по иску и издержкам мне вернули ещё в феврале. Правда, остались ещё мои собственные траты на юристов, плюс морально этот иск меня заставил сильно понервничать. Юристы советуют изучить возможность встречного иска. Я пока к этому не готова, но окончательно не решила», — подытожила она.

Напомним, что юристы, изучившие по просьбе RT материалы дела, обратили внимание на ряд крайне сомнительных трактовок в решении суда первой инстанции.

Самым очевидным нарушением закона они называли присуждение судом компенсации «морального вреда» в пользу юридического лица — это прямо противоречит ст. 152 Гражданского кодекса, где чётко говорится, что организация может взыскивать в суде только репутационный вред.

«Кроме того, пленум Верховного суда РФ в своём постановлении по делам о защите чести и достоинства поясняет, что в случае, когда гражданин обращается в органы власти с заявлением, в котором приводит те или иные сведения, но эти сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения, данное обстоятельство само по себе не может служить основанием для привлечения этого лица к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной ст. 152 ГК РФ, поскольку в указанном случае имела место реализация гражданином конституционного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений», — отметил кандидат юридических наук Рустам Пшипий, представлявший 23 июня интересы Елены Скибы в краевом суде.

«Как об этом забыли суды первой и второй инстанций, рассматривавшие данное дело, остаётся только догадываться», — недоумевает собеседник RT.

Об этом же говорилось и в ответе из администрации президента, которую RT попросил прокомментировать обстоятельства этого дела. Там отметили, что письменное обращение в госорган, орган местного самоуправления или к должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов, «не является разглашением сведений, содержащихся в обращении».

RT ранее неоднократно пытался получить комментарий самого Аслана Нехая и его юриста Евгения Мамалыги. И если последний неизменно или бросал трубку или не отвечал на звонки, то бизнесмен однажды нашёл в себе мужество разъяснить свою позицию по иску, достаточно подробно изложив свои доводы. Однако после первой публикации RT он также перестал выходить на связь и отвечать на сообщения и звонки.