В Краснодаре застройщик засудил женщину за её обращение к президенту РФ

Жительницу Краснодара Елену Скибу, которая в одиночку воспитывает ребёнка с органическим поражением ЦНС, суд оштрафовал за письмо Владимиру Путину. Женщина через электронную приёмную пожаловалась на строительную фирму, возглавляющего её местного депутата Аслана Нехая и управляющую компанию его жены, а через полгода суд обязал Скибу опровергнуть изложенные сведения о якобы имевшихся нарушениях и выплатить 106 тыс. рублей, в том числе 70 тыс. компенсации морального вреда за понесённые застройщиком «нравственные страдания». По мнению опрошенных RT юристов, решение суда незаконно: взыскивать деньги за моральный ущерб в пользу юрлиц запрещено, а частное обращение к президенту не может считаться общедоступным распространением порочащих сведений. Глава компании-застройщика заявил RT, что обратился в суд, потому что его задели «не соответствующие действительности» упрёки со стороны женщины.

В редакцию RT обратилась жительница Краснодара Елена Скиба, которая после интернет-обращения к Владимиру Путину с жалобой на местного застройщика и управляющую компанию получила от них судебный иск за распространение порочащих деловую репутацию сведений. Позиция суда, приравнявшего персональное обращение к главе государства к публичному распространению порочащих сведений и обязавшего, несмотря на положения закона, женщину оплатить «нравственные страдания» юридического лица, очень удивила опрошенных RT юристов.

Противостояние с застройщиком

Несколько лет назад Елена Скиба переехала в одну из краснодарских новостроек. В начале 2018 года на собрании жильцов ЖК «Москва» она услышала, что застройщик АО МПМК «Краснодарская-1» якобы собирается строить прямо напротив её многоэтажки ещё два дома, не предусмотренных проектом.

К этому моменту, по словам женщины, у жильцов накопились и другие вопросы к строительной компании: подземную парковку одного из домов постоянно подтапливало из-за серьёзной течи, по некачественным тротуарам было невозможно ходить, а масштабная перепланировка на первом этаже соседнего дома затронула наружные стены.

Кроме того, по мнению жильцов, фирма-застройщик АО МПМК «Краснодарская-1», которую возглавляет депутат Аслан Нехай, фактически навязала им управляющую компанию «Москва». По данным базы ЕГРЮЛ, учредителем данной компании является жена депутата Гошнаго Нехай, а директором — Владимир Набатников, до этого занимавший руководящий пост в краевой Госжилинспекции. Жильцы были недовольны работой управляющей компанией, но сменить её не могли, потому что, по словам Скибы, совет дома якобы находится под полным контролем застройщика и неизменно отдаёт предпочтение «Москве».

«Мы просили администрацию Краснодара проверить, законно ли делается перепланировка в доме. Чиновники отвечали, что то не смогли застать собственников заведения, то УК не предоставляет документацию. В самой «Москве» сказали, что не отвечают за действия собственника этого помещения. По другим жалобам внятного ответа тоже не было», — рассказала женщина в беседе с RT.

В феврале 2018 года Скиба решила привлечь внимание к своим проблемам с помощью обращения к Владимиру Путину через интернет-приёмную на президентском сайте.

В письме она рассказала о начале строительства двух новых домов как о свершившемся факте, а также перечислила другие проблемы, беспокоящие жильцов, в том числе о переполненности местного детского сада и школы. В конце она попросила главу государства «не оставить проблемы без внимания», сетуя, что местные власти на них не реагируют.

Из управления президента по работе с обращениями граждан и организаций обращение спустили в администрацию Краснодара.

Весной 2018 года местные чиновники подробно отчитались Елене о проделанной работе. Она признаёт, что некоторые проблемы, которые были подняты в обращении, в частности течь на парковке, были устранены. Строительство двух новых домов, которого больше всего боялись жильцы, так и не началось.

Из администрации города обращение также было направлено в местную прокуратуру. При этом надзорное ведомство, к удивлению Елены, решило переправить жалобу и в городскую думу, одним из депутатов которой является Аслан Нехай, возглавляющий фирму, на которую жаловалась Скиба.

«Обращаясь к президенту, я рассчитывала, что информацию проверят и примут какие-то меры. Что, как предписывает закон, моё обращение не попадёт в руки тех, кого я упоминала в нём», — поясняет Елена.

При этом Скиба признаёт, что допустила ошибки в обращении к главе государства. Например, она считала, что директор УК «Москва» Владимир Набатников совмещает свою должность с руководящим постом в краевой Госжилинспекции, хотя он к тому времени уволился с госслужбы. По словам Елены, она об этом не знала.

Опорочила деловую репутацию

В начале июня 2018 года Скиба получила уведомление из Прикубанского районного суда Краснодара. Оказалось, что АО МПМК «Краснодарская-1» подало иск о признании не соответствующими действительности сведений, порочащих деловую репутацию компании.

Изначально застройщик требовал от женщины опровергнуть изложенные в обращении к президенту утверждения и компенсировать затраты на юриста — 60 тыс. рублей, а также госпошлину в размере 6 тыс. рублей. Уже в день судебного заседания, которое в итоге оказалась единственным, истец также потребовал взыскать с ответчицы 3 млн рублей.

Жилой комплекс «Москва»

© mpmk-1.ru

«Их адвокат заявил, что моё распечатанное обращение к президенту им якобы кто-то подбросил под дверь. Он сказал, что «неизвестный доброжелатель», хотя в протокол заседания это не вошло. Судья, вместо того чтобы потребовать у истца какие-то доказательства, что это обращение именно моё (ведь оказаться у них в руках оно никак не могло), или расспросить подробнее про этого «доброжелателя», заставляла меня этот факт признать. Она так и говорила: «Оно ваше, я вижу, что оно ваше», — сетует женщина.

Скиба безрезультатно просила приобщить к материалам дела фотографии строительной техники, которая, как она была уверена, была стянута для подготовки к предполагаемому строительству новых домов.

«Зато истцам разрешили приложить свои фотографии, но дело в том, что после обращения к президенту, они там всё убрали, технику отогнали. На момент суда там уже ничего не было», — рассказывает Скиба.

Судья Ирина Бровцева согласилась с доводами истца, что «смысловая нагрузка, указанная в письме, направленном в государственные органы, состоит в том, чтобы опорочить АО МПМК «Краснодарская-1», обвинив его в грубом нарушении законодательства».

В итоге суд взыскал с женщины 70 тыс. рублей компенсации морального вреда за «нравственные страдания», понесённые застройщиком.

Решение в пользу истца Бровцева обосновала в том числе ст. 152 Гражданского кодекса РФ. При этом с 2013 года в п. 11 данной статьи прямо указывается, что её правила не распространяются на юридических лиц в части взыскания компенсации морального вреда.

Ещё 36 тыс. рублей ответчицу обязали выплатить в счёт госпошлины и оплаты услуг юриста застройщика. Кроме того, её заставили опровергнуть сведения «путём отправления опровергающего обращения в электронную приёмную президента РФ».

«Вопиющий случай»

Вердикт суда, с которым в мае 2019 года полностью согласился и Краснодарский краевой суд, очень удивил юристов, которых RT попросил прокомментировать исход разбирательства.

«На мой взгляд, решение суда не совсем соответствует действующему законодательству», — заявил адвокат коллегии «Князев и партнёры» Евгений Розенблат.

При этом он отметил, что дела, относящееся к защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, должны слушаться не в суде общей юрисдикции, а в Арбитражном суде.

Об этом, в частности, говорит постановление пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 №3. В нём судьи напомнили, что п. 5 ч. 1 ст. 33 Арбитражного процессуального кодекса РФ установлена специальная подведомственность арбитражным судам дел о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

«Удовлетворение требования о взыскании морального вреда абсолютно не соответствует закону. Если несколько лет назад можно было взыскивать моральный вред в пользу организации, то после поправок в ст. 152 Гражданского кодекса дано чёткое разъяснение: организация может взыскивать только репутационный вред. Моральный вред исчисляется из нравственных или физических страданий, которое претерпело то или иное лицо, а юрлицо никаких страданий испытывать не может», — заявил адвокат.

Кроме того, Розенблат считает, что жалоба президенту была подана именно с целью проверки информации.

«Требование суда опровергнуть своё собственное обращение тоже мне кажется некорректным. Обычно это делается через СМИ, а направление повторного обращения в администрацию президента с опровержением, мягко говоря, вызывает тревогу», — заключил Розенблат.

Альберт Ануфриев из московского адвокатского бюро «Щеглов и партнёры» тоже называет вердикт суда сомнительным. По его мнению, дело должно было рассматриваться в Арбитражном суде, при этом речи о взыскании морального вреда в пользу юрлица идти не должно. Кроме того, как полагает Ануфриев, обращение Елены Скибы через электронную приёмную к президенту нельзя считать общедоступным.

«Общедоступный способ — это посты в соцсетях с открытым профилем, публикация в СМИ и так далее, то есть когда цель заключается в предоставлении этой информации неопределённому, широкому кругу граждан. А она лишь хотела обратиться к гаранту нашей Конституции», — отметил адвокат.

Сам факт обращения к чиновнику, по словам адвоката, не может считаться распространением порочащей информации. Он указывает на пояснение Верховного суда от 2016 года, в котором разъясняется, что требования истца о защите чести и достоинства не подлежат удовлетворению, если им оспариваются сведения, изложенные в официальном обращении ответчика в государственный орган.

Адвокат также отмечает неубедительность версии истца о том, что обращение Скибы к президенту кто-то подбросил под дверь компании. «Суд в данном случае должен был обязательно выяснить у истца, откуда взялась эта бумага, хотя бы для выяснения степени её общедоступности. Ведь обращение нигде не было опубликовано», — поясняет Ануфриев.

В связи с этим он отмечает, что предоставление информации, источник которой неизвестен, неким третьим лицом также ставит под вопрос законность вердикта.

«В законе прямо говорится, что не могут быть положены в основу решения суда сведения, сообщённые свидетелем или лицом, участвующим в деле, если он не может указать источник их получения. То, что, по их версии, им подбросили бумагу, напрямую говорит о необоснованности заявленных требований, что не было никакого общедоступного способа», — отмечает адвокат.

В ноябре 2019 года Скиба подала кассационную жалобу на решение краевого суда в вышестоящую инстанцию — четвёртый кассационный суд общей юрисдикции. Примерно в это же время судебные приставы вызвали Елену и потребовали от неё как можно скорее исполнить решение суда. Женщина пыталась добиться отсрочки, ведь её дело ушло в кассационную инстанцию, но в итоге ей пришлось уступить.

С огромным трудом Скибе, матери-одиночке, воспитывающей ребёнка с органическим поражением центральной нервной системы, удалось собрать искомую сумму, составлявшую несколько её ежемесячных зарплат. По словам Елены, деньги ей пришлось занимать у друзей небольшими частями.

«Зачем нас порочить?»

RT попросил прокомментировать тяжбу с Еленой Скибой главу АО МПМК «Краснодарская-1» Аслана Нехая.

«Никаких нарушений законодательства, о которых она писала в своём обращении, там не было. Жилой комплекс был построен с соблюдением всех норм и градостроительного кодекса. Все этапы строительства — от проектирования до сдачи объекта — были сделаны в срок и качественно», — заявил он.

Депутат городской Думы Краснодара Аслан Нехай

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Нехай подтвердил наличие течи на парковке дома, которая вскоре после подачи жалобы была устранена. «Но она делала основной упор на строительство новых домов, которое, на самом деле, никто не ведёт и не собирался, поэтому всё, что она описывала там, было, мягко говоря, неправильно ею объяснено», — говорит Нехай.

Заслуженного строителя России особенно оскорбило, что некоторые жители не оценили усилий его компании.

«Мы сделали детскую площадку, котельную, обеспечили бесперебойную подачу энергии, когда в районе отключали свет, там всё было в порядке. По своей инициативе поставили более качественные пластиковые окна, которые не были предусмотрены проектом, также были поставлены дополнительные ограждения территории, хорошие импортные лифты и ещё ряд моментов. Поэтому мне не очень понятно, когда такие накаты идут, когда созданы все условия, люди довольны», — говорит он.

По словам Нехая, за 36 лет работы на строительном рынке его компания «никогда никаких нарушений законодательства мы не допускала».

«Все наши объекты тщательно проверяются, в том числе и прокуратурой. Неужели мы будем что-то нарушать? Юристы сказали, что несправедливое обвинение, особенно по поводу строительства домов. Ну зачем нас порочить?» — говорит он.

В беседе с RT Нехай признался, что сама идея обратиться в суд принадлежала не ему и за судебным разбирательством он не следил.

«За 40 лет моей работы это первый раз, чтобы так на меня кто-то пожаловался. Кроме добрых дел моя компания ничего плохого не делала. Я не кровожадный, мне эти выигранные деньги сто лет не нужны. Человек должен научиться отвечать за свои действия. Она же неоднократно тут народ поднимала. Но нам не надо в интернет посылать грязь и какие-то плохие дела. Не надо нам кидать это всё, если оно не соответствует действительности. Лучше бы пришла ко мне, у меня всегда дверь открыта, я бы пообщался с ней», — говорит депутат.

Узнав от RT, что Елена Скиба воспитывает больного ребёнка, Нехай сначала предложил оказать ей материальную помощь.

«Уже несколько десятков лет я и моя компания помогаем больным детям. Я не знал, что у неё болен ребёнок, и готов ей оказать материальную помощь. И не потому, что она к вам обратилась. Пусть она придёт, мы сядем, поговорим спокойно. Пусть конкретно расскажет, что её волнует и не устраивает», — добавил он.

Разговор с Асланом Нехаем состоялся 17 января. Он пообещал RT 20 января связаться со своим юристом Евгением Мамалыгой, который в тот день должен был выйти из отпуска. Глава компании заверил, что попросит своего юриста ответить на вопросы RT, касающиеся юридической стороны дела. Именно Мамалыга представлял интересы застройщика в суде.

Однако в понедельник, 3 февраля, увидев, что ему звонит корреспондент RT, адвокат Мамалыга сразу бросил трубку и на звонки больше не отвечал. Сам Аслан Нехай в понедельник также ни разу не ответил на неоднократные телефонные звонки на свой мобильный.

Рассмотрение кассационной жалобы Елены Скибы пройдёт 4 февраля в четвёртом кассационном суде в Краснодаре.

RT обратился с официальным запросом в администрацию президента РФ с просьбой прокомментировать ситуацию.