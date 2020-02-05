Суд отменил решение по делу жительницы Краснодара, которая пожаловалась Путину

Кассационный суд встал на сторону жительницы Краснодара Елены Скибы, которая ранее пожаловалась на строительную компанию в обращении к Владимиру Путину, а затем была оштрафована за распространение порочащих застройщика сведений. После отмены решений краснодарских судов иск будет рассмотрен заново. Скиба, в одиночку воспитывающая больного ребёнка, отметила, что после публикации RT на её проблему обратили внимание. Женщина выразила надежду, что благодаря резонансу новое разбирательство будет более объективным.

Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Краснодарского краевого суда по делу Елены Скибы, постановив вернуть его на пересмотр в тот же суд где оно будет рассмотрено заново. Ранее пожаловавшись главе государства на, как ей казалось, незаконные действия застройщика, женщина неожиданно получила от упомянутой в обращении компании судебный иск, который был частично удовлетворён.

В ходе заседания суд огласил только резолютивную часть своего решения, поэтому пока неизвестно, что стало юридическим основанием для отмены решения краевого суда. Юрист Скибы Мария Белова заявила RT, что от этого зависит и дальнейшая тактика защиты, и возможные действия в отношении истца, АО МПМК «Краснодарская-1».

«Если с выплаченными деньгами всё более менее понятно, их должны вернуть, то как быть с уже направленным в администрацию президента опровержением первоначального обращения Елены пока неясно. То, что её вынудили это сделать, я бы так просто оставлять не стала, но сперва подождём несколько дней, когда появится мотивировочная часть решения кассационного суда. Потом будем думать дальше», — рассказала RT Белова.

Сама Елена Скиба никаких планов на тему встречных претензий к компании не строит и также хочет дождаться полного текста решения кассационной инстанции.

«Обида на застройщика из-за всей этой ситуации, конечно, есть, но сейчас мне больше всего хочется забыть об этом как о страшном сне, чтобы всё это просто побыстрее закончилось. На данном этапе это основное желание. Многое будет зависеть от мотивировочной части решения. Тогда мы поймём и дальнейшие перспективы наши в краевом суде, и уже будем определяться с дальнейшими действиями», — рассказала RT Скиба.

В новом процессе она рассчитывает, что ей удастся представить в суде свои доказательства, в частности фотографии со строительной площадки возле её дома в ЖК «Москва», где, как она опасалась, вот-вот начнётся строительство новой многоэтажки.

«В прошлом году были публичные слушания по поводу этого участка. В документах указано, что там может начаться этажное строительство в диапазоне от 4 до 20 этажей. У меня есть материалы, свидетельствующие о том, что намерения такие действительно были», — рассказала Скиба, подчёркивая, что её обращение к президенту не преследовало цель опорочить застройщика, а было направлено, чтобы контролирующие органы лишь проверили упомянутые ей сведения.

© Фото из личного архива

Решение кассационного суда обрадовало женщину, но не подарило ощущения, что в её деле произошёл какой-то перелом.

«Тревожность остаётся, так как успела прочитать немало негативных комментариев в свой адрес. В нашем чате для жильцов сегодня это стало главной темой, многие узнали обо всём из СМИ. Меня многие поддержали, но есть и те, кто считает, что не стоило всё это затевать и жаловаться президенту. С другой стороны, после публикации RT о моём деле пишут ведущие СМИ Кубани, хотя до этого, когда я несколько раз пыталась обратиться к нашим журналистам, меня или даже не слушали, или просто игнорировали. Я надеюсь, что такой резонанс сделает предстоящее новое разбирательство более объективным», — считает Скиба.

Как рассказывал RT, летом 2018 года Прикубанский районный суд взыскал с женщины 106 тыс. рублей по иску АО МПМК «Краснодарская-1» о защите деловой репутации юрлица. Помимо оплаты услуг юриста, судебных расходов и компенсации морального вреда, суд постановил опровергнуть часть ранее изложенных президенту и признанных недостоверными сведений, направив в его электронную приёмную ещё одно обращение.

В одной из крупнейших строительных компаний региона посчитали, что, пожаловавшись в феврале 2018 года президенту и сообщив ему недостоверные сведения, содержащие обвинения в нарушении застройщиком законодательства, Скиба тем самым причинила им серьёзный репутационный ущерб.

С вердиктом районного суда позднее согласилась и апелляционная инстанция.

При этом юрист Скибы и опрошенные RT независимые адвокаты указали на ряд несоответствий действующему законодательству, усомнившись в беспристрастности суда.

В среду RT вновь попытался прояснить позицию главы компании МПМК «Краснодарская-1» Аслана Нехая. Ранее он высказал RT свою точку зрения по поводу конфликта с женщиной и, узнав, что она воспитывает больного ребёнка, даже выразил готовность оказать ей материальную помощь, однако затем перестал отвечать на звонки и сообщения. В среду 5 февраля в течение дня он вновь был недоступен для комментариев.

Его представитель в судах Евгений Мамалыга на сообщение в мессенджерах также не отреагировал.

Доводы истца не убедили суд

Между тем распоряжении RT оказался отзыв истца на кассационную жалобу Елены Скибы. Документ за подписью Аслана Нехая был представлен 4 февраля в суде. В нём отражена юридическая позиция застройщика, заключающаяся в том, чтобы оставить прежние решения судов без изменения.

Согласно отзыву Нехая, судом первой инстанции «достоверно установлено», что Скиба направила в электронную приёмную Владимира Путина обращение, в котором указала на грубое нарушение застройщиком градостроительного жилищного законодательства.

При этом, указывая входящий номер обращения Скибы в Администрации президента, истец ошибочно отмечает, что оно было отправлено президенту 22 февраля 2017 года, тогда как на самом деле это произошло 22 февраля 2018 года.

Стоит напомнить, что по версии истца, озвученной в Прикубанском райсуде, распечатанные листы с текстом обращения, которое законным путём никак не могло оказаться в распоряжении упомянутого в послании к Путину Асална Нехая, в компанию якобы подбросил неизвестный.

Как отмечала Елена Скиба, суд даже не пытался прояснить вопрос происхождения документа и не усомнился, что внезапно найденный под дверью офиса текст действительно соответствует тексту обращения, направленного Скибой в электронную приёмную главы государства.

Не выяснял суд и то, как вообще могло конфиденциальное обращение в электронную приёмную главы государства оказаться в руках неизвестных лиц, в открытом доступе. Как уверяет ответчица, вместо этого судья лишь настаивала на том, чтобы она признала авторство текста.

Далее в отзыве отмечается, что смысловая нагрузка текста обращения Скибы в госорганы состоит в том, чтобы «опорочить» строительную компанию, обвинив её в грубом нарушении законодательства.

Истец поддержал решение судов, сославшихся на Постановление Пленума Верховного Суда (ВС) РФ от 24 февраля 2005 года №3, в котором ВС поддержал ранее высказанную по этому поводу позицию. «Из разъяснений ВС стало очевидно, что юридические лица вправе рассчитывать не только на возмещение убытков, но и на возмещение морального вреда», — указывает истец.

При этом юристы, ознакомившиеся по просьбе RT с материалами дела, ранее отмечали, что согласно более поздним изменениям законодательства компенсация морального вреда в пользу юридического лица невозможна, об этом прямо говорится в текущей редакции п. 11 ст. 152 Гражданского кодекса РФ.

Взыскание морального вреда в пользу застройщика юристы называли одной из самых очевидных ошибок суда в деле Скибы, выражая уверенность, что в кассационной инстанции, по крайней мере в этой части, вердикт будет обязательно пересмотрен.

В свою очередь, аргументируя правомочность юрлица требовать компенсацию морального вреда, Нехай сослался на соответствующую позицию Конституционного суда РФ, выраженную в Определении от 04.12.2003 №508-О.

В конце жалобы истец напоминает, что вердикт нижестоящих судов может быть отменён при наличии серьёзных нарушений норм материального и процессуального права, а таковых оснований, по мнению Нехая, судами допущено не было.

«Следовательно, судебные акты не могут быть отменены по указанным в кассационной жалобе основаниям», — говорится в отзыве истца. Тем не менее, четвёртый кассационный суд общей юрисдикции решил иначе.

RT ранее направил официальный запрос в Администрацию президента РФ, попросив прокомментировать факт появления текста обращения Елены Скибы в свободном доступе и его попадания к лицам, упомянутым в её обращении, а также сам факт судебного преследования гражданина, ставшего следствием его обращения в электронную приёмную Владимира Путина.