В администрации президента ответили на запрос RT по делу жительницы Краснодара Елены Скибы

В Управлении президента России по работе с обращениями граждан и организаций ответили на запрос RT, направленный после того, как краснодарский застройщик засудил за распространение якобы порочащих его честь сведений мать-одиночку с больным ребёнком Елену Скибу.

В жалобе, направленной через интернет-приёмную президента, Скиба критиковала компанию-застройщика и связанных с ней лиц и просила главу государства проверить упомянутые ею факты.

В документе, поступившем в RT из администрации президента, со ссылкой на закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» сообщается, что письменное обращение в госорган, орган местного самоуправления или к должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, «не является разглашением сведений, содержащихся в обращении».

Отмечается, что невозможно предоставить в письменном виде информацию относительно обстоятельств обращения к президенту Скибы и проработки её обращения, поскольку эти сведения не связаны непосредственно с защитой прав автора журналистского запроса.

Также в управлении воздержались от комментариев судебных решений по делу Елены Скибы, так как проверка законности и обоснованности судебных актов осуществляется только судебными органами.

RT писал, что в 2018 году суд Краснодара частично удовлетворил иск АО МПМК «Краснодарская-1» о защите деловой репутации к местной жительнице Елене Скибе.

Суд взыскал с женщины, в одиночку воспитывающей больного ребёнка, 106 тыс. рублей, в том числе в качестве возмещения морального ущерба.

Истец посчитал, что, направив в феврале 2018 года жалобу президенту и сообщив ему якобы недостоверные сведения, Скиба публично опорочила деловую репутацию компании.

Женщина не отрицала, что некоторые сведения (в частности, о начале незаконного строительства двух новых многоэтажек) в дальнейшем не подтвердились, но настаивала, что не преследовала цели публично опорочить компанию, так как направляла обращение непосредственно главе государства, чтобы тот поручил разобраться в ситуации.

Скиба безуспешно обжаловала решение суда в краевом суде. Опрошенные RT юристы усомнились в законности решения краснодарских судов, поскольку по целому ряду пунктов оно противоречит действующему законодательству.

Женщина обжаловала решение в Четвёртом кассационном суде общей юрисдикции. В начале февраля суд встал на её сторону, отменив решение нижестоящих судов и отправив её дело обратно в краевой суд, где оно будет рассмотрено заново.

Дата судебного заседания пока неизвестна.

Подробнее — в материале RT.