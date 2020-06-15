«Мы не считали себя людьми «плюс»: болельщики в кокошниках два года спустя

Во время трансляции одного из самых «валидольных» матчей чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными командами России и Испании на экране появилась троица болельщиков в кокошниках, невозмутимо перекусывающая хот-догами. Дмитрий Гнатюк, его супруга Инна Каленская и их племянник Юрий Гнатюк моментально стали знаменитыми. По интернету разлетелись мемы с колоритной группой, на стенах появились граффити, а популярные телевизионные программы стали наперебой приглашать их на интервью. Болельщики в кокошниках рассказали RT о том, как пережили минуты славы и как изменилась их жизнь после внезапно навалившейся на них популярности.

1 июля 2018 года на стадионе «Лужники» в Москве проходила третья встреча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Встречались сборные команды России и Испании. На стадионе присутствовало около 80 тысяч зрителей. Основное время закончилось с ничейным счётом 1:1. Шёл первый тайм дополнительного времени. И в этой накалённой в прямом и переносном смысле атмосфере режиссёр трансляции выхватил на трибуне трёх болельщиков в кокошниках, которые спокойно ели хот-доги. Кадр моментально стал интернет-мемом. Невозмутимой троицей, покорившей соцсети, оказались Дмитрий Гнатюк — вице-президент холдинга «Группа ИМА», его супруга Инна Каленская — дизайнер, художник и архитектор, и их племянник Юрий Гнатюк — владелец рюмочной.

«Это было чудо»

— Дмитрий, Инна, каким было утро следующего дня, когда на вас вдруг нахлынула волна популярности?

Инна: Такого количества сообщений во все виды мессенджеров мне не приходило никогда. Нас звали на передачи про похудение, предлагали: «Сделаем из вас красавцев». При этом сами мы не думали о том, что у нас вообще есть проблемы с весом, и, конечно, от такого подустали. Мы жили своей счастливой прекрасной гармоничной жизнью и тут узнали, как трудно жить людям с какой-то публичностью.

Дмитрий: Нас узнавали, просили сфотографироваться. Мы не собирались на этом делать карьеру, а мечтали, чтобы скорее вернулась наша прежняя жизнь. Первым был наш племянник Юра, молодой и дерзкий, который сказал, что не даёт никаких интервью, и его всё устраивает.

Кто-то сказал мне: «Жизнь мемов недолговечная». А я думаю: «Пусть скорее сбудутся ваши прогнозы».

— Что за предложения вам поступали?

Инна: Нам предлагали стать лицом лакшери-бренда по выпуску верхней одежды для людей «плюс». Это были все очень добрые предложения, но мы не хотели в это заныривать. Мы считали себя людьми состоявшимися, у которых есть какие-то жизненные цели, увлечения, и не увидели там для себя новых возможностей.

Дмитрий: Кроме того, мы не считали себя людьми «плюс». Потому что прибавка в весе всегда происходит неожиданно, и ты по инерции ещё живешь в представлении, что ты худой. Вдруг тебе каждый день большое количество людей желает добра, а ты думаешь: «Да я ни фига не «плюс», я не готов с этим смириться!»

Или спрашивают, например, на интервью:«А вы готовы похудеть, если наша сборная победит?» А ты думаешь: «Так-то я точно никогда не похудею». Потому что наша сборная не настолько мотивирована, и вообще на Чемпионат мира ты пошёл, потому что любишь свою страну, любишь свою команду, невзирая на то, что о ней говорят, и очень хочешь этого коллективного счастья, когда все хотят верить в чудо, в свою сборную, несмотря на ужасную жару.

© Фото из личного архива

— И чудо тогда случилось — мы же победили в матче с Испанией...

Дмитрий: Да, мы победили футбольного гранда. Это было абсолютное чудо. Хотя все пришли со слабой надеждой.

Инна: На стадионе было прекрасно. Я не могу сказать, что была футбольным болельщиком. Мой муж, племянник — да. Но мне, скорее, хотелось вместе с ними вот этого восторга и эйфории.

— Но ваш племянник Юрий проиграл на этом матче всё, что выиграл прежде на футбольных ставках, верно?

Дмитрий: Да. Пошёл на поводу у спортивных провидцев. Это тяжело было, прийти на футбол, на игру своей команды, и поставить против неё. В общем, денег он не выиграл. Но в результате был счастлив.

Трудно быть мемом

— Кокошники продавались во время чемпионата везде. Но именно после вашего появления они стали особенно популярны. Почему вы их выбрали?

Инна: На наши кокошники отреагировали многие бренды: банки, телефонные сети, интернет-провайдеры. Все внесли в свой визуальный ряд кокошники. Реакция была мгновенная. Кокошники сразу вошли в жизнь.

Мы хотели всего лишь празднично одеться в ответ всем тем болельщикам, которые накопили деньги и приехали к нам нарядные, в национальных костюмах. Мы решили, как принимающая сторона, что мы должны ответить кокошниками.

Дмитрий: Мы не сами их придумали, а купили в сувенирном магазине. Но статус такой популярности они приобрели именно благодаря той трансляции.

— В кино вам не предлагали сняться?

Инна: Мы снялись в ролике, закрывающем Чемпионат мира.

— Были негативные моменты?

Инна: Да, наравне с добрым юмором, были комментарии в духе: «что это за ужасные крокодилы представляют нашу страну». Тогда я в ответ пришла на одно из интервью в зелёном платье, чтобы аннигилировать это.

— У этого события в семье есть внутреннее короткое название?

Дмитрий: Просто «кокошники».

— Вы зарегистрировали это как бренд? Выпустили мерч?

Дмитрий: Нет, бренда у нас нет. Но под напором родственников и друзей выпустили футболки и мячи — впрочем, это только наша инициатива. Все хотят иметь сувенир на память об этой истории.

Инна: Мы же тогда, на стадионе, не знали, что нас показали. Мы смотрели на поле и ели хот-доги. И тут у всех сразу начали разрываться телефоны. Оказалось, что у нас так много друзей и родственников! Мы узнали всю географию, нам звонили из США, из Испании, из Италии...

— Вы стали мемом. Каково это?

Дмитрий: В интернете очень много сразу стало шуточных картинок на эту тему. Самых разных, в виде Черчилля и Сталина, трёх богатырей. На гаражах нас нарисовали, очень смешно.

Инна: Да, мы получали поток мемов. Мне приходили письма из регионов, люди присылали фото втроём в кокошниках, обычно два парня и одна девушка, и говорили: «Теперь мы знаем, в чём ходить на праздники».

Однажды мы участвовали в совместном семейном празднике, на который позвали много гостей и друзей. Это был День рождения Диминого брата. Он в шутку спросил нас разрешения костюмировать это мероприятие кокошниками, чтобы собрать две команды и организовать конкурсы. Это прошло невероятно успешно, все были счастливы. Даже мужчины все ходили в кокошниках, и каждый по-своему его надевал.

© Фото из личного архива

— Как вы думаете, в чём был секрет успеха образа?

Инна: Мне кажется, в хорошем сочетании: два мужчины и одна женщина.

Дмитрий: А мне кажется, был важный психологический момент. Нас показали, когда ещё было непонятно, чем закончится матч. Назревала серия пенальти. Все были очень напряжены. А у нас был вид, как будто мы абсолютно уверены в успехе.

Инна: Недавно показывали этот матч, и я впервые увидела это со стороны. На наш сектор тогда весь матч нещадно палило солнце. Мы ослепли, вспотели, измучились, хотели пить, есть. Но мы не могли даже встать с этого места, потому что нас прибило солнцем.

Незадолго до тех кадров солнце сдвинулось от нашего сектора, наступила прохлада. И мы вдруг как прозрели. Нам стало легче, мы побежали купить что-нибудь попить. Когда подошли — там были сосиски. Тогда казалось, что мы мячи своим взглядом держим и что нашим там сейчас без нас наколотят. Мы побежали на свои места. Ну, я, как мать семейства, всё из пакетиков достала, организованно раздала. Вот и получилась такая картинная синхронность.

Дмитрий: Нам рассказывали люди, которые были на Воробьёвых, какое там было уныние в тот момент.

Считанные минутки остаются до финала, капает время. Адская жара, духота, люди утомлённые. И тут мы являем собой такой яркий контраст с этим настроением. Все хохотали. Наверное, от усталости.

Это было показано очень коротко. Но, если не понимать той ситуации, какие были ожидания, как люди переживали, то трудно понять это до конца. Надо знать контекст, без него это не считывается.

Кокошники на биеннале

— Инна, расскажите подробнее о ваших проектах. Изменилось ли что-то в вашей основной деятельности после «кокошников»?

Инна: Я долгое время работала графическим дизайнером, арт-директором, иллюстратором модных журналов. Но потом я переключилась на архитектуру. Это было интересно. Меня пригласили в качестве архитектора двух кураторских проектов Пушкинского музея в рамках Венецианской биеннале. Марина Лошак и Ольга Шишко приняли меня в свою команду, потому что любят дерзость и самоиронию.

В Венеции у меня было событие, связанное с кокошниками. Я пришла в один очень популярный ресторан, чтобы заказать ужин для наших сотрудников. Захожу и вижу, как люди начинают суетиться, что-то искать в телефонах. И тут человек мне показывает нас троих в кокошниках и говорит: «Это же вы?»

Я в Венеции, я не в кокошнике, я никак не похожа на того человека, который на фотографии, а Италии вообще не было на Чемпионате. Как это возможно? Но футбол для них — буквально религия. Они знают про это всё.

Конечно же, нам был обеспечен ресторан, лучшие места и сюрпризы от шефа. И они страшно меня просили, чтобы я привезла им футболки с нашими лицами, или кокошники, которые они вывесят у себя в рамке.

— Как дела у племянника? Интервью он не даёт, так что придётся спросить у вас.

Дмитрий: Юрий по-прежнему владеет рюмочной, где подают настойки.

Инна: Он встретил девушку своей мечты, и сейчас находится в периоде влюбленности. У них совершенно романтические отношения. На него приятно смотреть: не ходит, а летает. И это самое главное в его жизни сейчас.

— Дмитрий, вы вице-президент холдинга. Как на вас отразилась эта история?

Дмитрий: По большому счёту, никак. Партнёры хихикали добродушно. Кто-то до сих пор подкалывает. Это же всё так весело.

Фото из семейного архива.

P.S.: Инна и Дмитрий ждали от того матча чуда. И их случилось даже три: сборная Россия выиграла у Испании, они стали самой популярной компанией болельщиков, а спустя чуть менее девяти месяцев после этого события, 19 марта 2019 года, у Инны и Дмитрия родился сын Иван. Сейчас ему пошёл второй год.