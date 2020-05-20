«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: смертность от COVID-19 / Дагестан / Навальный и «Бессмертный полк»

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RT
В сегодняшнем стриме поговорим об эпидемии COVID-19 в Дагестане, где от инфекции и внебольничной пневмонии умерли более 40 врачей. Также нам предстоит большое интервью с писателем Эдуардом Багировым. Обсудим, почему «коронавирус не убил больше русских» и другие публикации западной прессы, а также популизм Навального, чьими поклонниками оказались задержанные за публикацию фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн». Кроме того, начальник Главного контрольного управления Москвы объяснит, как обжаловать необоснованный штраф, а президент Лиги защиты врачей выступит против хайпа со стороны главы «Альянса врачей» Васильевой. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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