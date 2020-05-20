«Никто не говорил, что должны извещения приходить»: москвички пытаются обжаловать штрафы за нарушение карантина

Переболевшим COVID-19 москвичкам выписали штрафы на несколько десятков тысяч рублей за нарушение карантина. Об этом рассказали сами женщины. По их словам, за время болезни они только раз отлучались из дома — для прохождения КТ. Как утверждают героини, по собственному незнанию и из-за технических сбоев они не проходили вовремя идентификацию в приложении «Социальный мониторинг», а штрафы им приходили даже после выздоровления. В департаменте информационных технологий города Москвы RT заявили, что взыскания, выписанные по ошибке, можно обжаловать.

Болезнь прошла, а штрафы приходят

Москвичке Елене Бычковой пришли штрафы за нарушение карантина на общую сумму более 70 тыс. рублей. 3 апреля ей поставили диагноз COVID-19, и женщина месяц лечилась дома. За это время она, по собственным словам, лишь раз покидала квартиру — чтобы пройти компьютерную томографию (КТ).

По словам Бычковой, ей выдали предписание постоянно находиться дома, однако никто не объяснил, что необходимо установить приложение «Социальный мониторинг» и как им нужно пользоваться.

Речь идёт о программе, разработанной для больных COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. Через неё пациенты отчитываются о добросовестном соблюдении карантина.

При регистрации в приложении пользователь должен подтвердить номер телефона, сделать фотографию и поделиться геолокацией. В дальнейшем больному в случайное время приходят пуш-уведомления с запросом дополнительного подтверждения, что он находится дома. После получения оповещения пациент должен сразу же сделать подтверждающее селфи.

«Я только один раз вышла, когда меня вызвали в поликлинику сделать КТ, за это мне пришёл штраф. Потом я установила приложение «Социальный мониторинг», потому что постоянно эти извещения приходили. Первое фото загрузилось, а следующие три дня приложение не работало, фото не отправлялись. За это время мне прислали ещё восемь штрафов», — рассказывает RT Елена.

Между тем Бычковой уже после закрытия больничного продолжили приходить смс о том, что она нарушает постановление о самоизоляции, а следом — штрафы.

«Я везде звоню и пишу, а результата нет. Я уже не знаю, к кому мне ещё обращаться, чтобы отменили штрафы и не присылали новые», — вздыхает женщина.

При этом она утверждает, что в её электронной карте изменился диагноз.

«Теперь у меня в карте значится, что я болела ОРВИ, а диагноз COVID-19 исчез», — удивляется Елена.

Считайте это ошибкой

Схожий случай произошёл и с Марией Каташовой. Она выздоровела 28 апреля, но ей до сих пор приходят штрафы, общая сумма которых уже превысила 40 тыс. рублей.

По словам Каташовой, всё время она провела дома, за исключением 14 апреля, когда её на скорой возили делать КТ. При этом она уточняет, что, когда она делала компьютерную томографию, ей ещё не выдали на руки постановление.

«28 апреля всё закончилось, я выздоровела, а 30-го апреля мне пришло по почте несколько штрафов. В общей сложности мне выписали десять штрафов. Я смотрю на даты и не понимаю: я же в эти дни никуда не выходила, почему они решили, что я покидала дом», — рассказывает RT Каташова.

По словам Марии, она установила приложение, но что с ним надо делать, не знала.

«Написано было — «Социальный мониторинг» установить, ну мы и установили. В момент регистрации мы сфотографировали лица, всё подписали. О том, что должны какие-то извещения приходить и на них надо реагировать, никто не говорил», — рассказывает женщина.

По её словам, извещения приходили и после того, как болезнь прошла и все ограничения сняли.

«В течение пяти дней после окончания к нам приходили сообщения с требованием подтвердить идентификацию. Я звонила в техподдержку — нам говорят, просто считайте это ошибкой, а штрафы всё приходят», — рассказывает Мария.

Теперь Каташова пытается обжаловать взыскания. Она хотела запросить видео с камер наблюдения, установленных в подъезде, чтоб доказать, что она не покидала дом, но записи, по её словам, не сохранились.

Отсутствие селфи — не нарушение

В пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы (ДИТМ) заявили RT, что штрафы, полученные женщинами, связаны с тем, что они не проходили идентификацию в приложении.

«Выбирая получение медицинской помощи на дому, пациент с COVID-19 лично подписывает согласие, в котором обязуется в том числе использовать сервис «Социальный мониторинг», — отметили в пресс-службе.

В ДИТМ отмечают: «Если гражданин считает, что штраф выписан по ошибке, он может воспользоваться существующим механизмом обжалования».

Адвокат Олег Пахомов считает, что подобные штрафы достаточно легко оспорить в суде — главное, не пропустить срок, в течение которого постановление о штрафе можно оспорить.

«То, что система мониторинга прислала смс, не означает, что вынесли штраф. Надо иметь на руках постановление об административном нарушении. Когда человек получает данное постановление на руки, можно сразу идти обжаловать в суд», — отметил он.

По словам Пахомова, в суде истцам надо представить реальные доказательства того, что человек покидал дом, нарушая карантин.

«Необходимо доказать, что человек реально выходил из дома. То, что не прислали селфи, — просто нарушение некой договорённости, возможно, прописанной в постановлении о соблюдении карантина. Можно нарушить эту договорённость, но это не является нарушением административной нормы о соблюдении карантина, — поясняет адвокат. — Например, у нас запрещена езда в пьяном виде, но, чтобы доказать её, надо направить человека на освидетельствование. Если он отказывается, его наказывают уже не за езду в пьяном виде, а за отказ от освидетельствования — это отдельная норма, прописанная в законе».

Ранее несколько штрафов за нарушение карантина выписали инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой, хотя она после операции уже год не выходит из дома. После того как история попала в СМИ, в Главном контрольном управлении Москвы сообщили, что произошла техническая ошибка, и отменили штрафы.