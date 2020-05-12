Жителя Удмуртии оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

Житель Удмуртии оштрафован на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Глазовского районного суда.

Мужчина вернулся из Москвы 16 апреля и не стал соблюдать обязательный 14-дневный карантин по месту жительства. Он также игнорировал соответствующие разъяснения полицейских. Нарушитель покинул Глазовский район и с 16 по 20 апреля находился в Мытищах Московской области.

На судебное заседание мужчина не явился, попросив рассмотреть дело в его отсутствие. Он признал вину.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане составили 993 административных протокола за нарушение режима самоизоляции за сутки.