Жителя Удмуртии оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

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Житель Удмуртии оштрафован на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.
Жителя Удмуртии оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Глазовского районного суда.

Мужчина вернулся из Москвы 16 апреля и не стал соблюдать обязательный 14-дневный карантин по месту жительства. Он также игнорировал соответствующие разъяснения полицейских. Нарушитель покинул Глазовский район и с 16 по 20 апреля находился в Мытищах Московской области.

На судебное заседание мужчина не явился, попросив рассмотреть дело в его отсутствие. Он признал вину.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане составили 993 административных протокола за нарушение режима самоизоляции за сутки.

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