В Татарстане составили 993 протокола за нарушение режима самоизоляции за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане составили 993 административных протокола за нарушение режима самоизоляции за сутки.
В Татарстане составили 993 протокола за нарушение режима самоизоляции за сутки
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего с начала режима самоизоляции зафиксировано почти 16 тыс. правонарушений. Заведено 14 уголовных дел за обращение незарегистрированных лекарственных средств и подделку справок о работе.

Также приостановлена работа двух юрлиц.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выписали 140 протоколов об административных нарушениях в отношении нарушителей режима повышенной готовности с начала введения пропускного режима в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить