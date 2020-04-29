В Татарстане составили 993 протокола за нарушение режима самоизоляции за сутки

В Татарстане составили 993 административных протокола за нарушение режима самоизоляции за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего с начала режима самоизоляции зафиксировано почти 16 тыс. правонарушений. Заведено 14 уголовных дел за обращение незарегистрированных лекарственных средств и подделку справок о работе.

Также приостановлена работа двух юрлиц.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выписали 140 протоколов об административных нарушениях в отношении нарушителей режима повышенной готовности с начала введения пропускного режима в регионе.