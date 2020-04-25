Более 74 тыс. заболевших во всех регионах: в России выявили 5966 новых случаев COVID-19

За сутки в России выявлено 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом почти у половины инфицированных (48,9%) не было клинических симптомов заболевания. За день до этого было обнаружено 5849 новых заболевших. В общей сложности в России известно о 74 тыс. случаев COVID-19. Выздоровели 6250 человек, умер 681. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока не располагают доказательствами наличия стойкого иммунитета у переболевших коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Клинических симптомов не было у 48,9% новых заболевших.

За предшествующие сутки в России было обнаружено 5,8 тыс. новых инфицированных, днём ранее — 4,7 тыс.

В общей сложности в стране зарегистрировано 74 588 случаев COVID-19 во всех регионах. За время пандемии в РФ выздоровели 6250 человек, в том числе 682 — за последние сутки.

Вместе с тем 681 человек скончался от осложнений, возникших на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Среди них 66 человек умерли за последние 24 часа.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2612 человек за сутки. В общей сложности в столице известно о 39 509 заболевших.

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Большинство новых инфицированных в Москве — в возрасте от 18 до 45 лет, таких насчитывается 42% от общего числа. Ещё 37,5% приходится на долю людей в возрасте от 46 до 65 лет, 9% — от 66 до 79 лет. Старше 80 лет оказались 4,5% новых пациентов. Дети составили 7% от числа всех новых заболевших.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столице развёрнуто около 16 тыс. коронавирусных коек.

«Сегодня пациентов принимают в 44 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах. В общей сложности в них развёрнуто порядка 16 тыс. коронавирусных коек, в ближайшее время ещё ряд стационаров будет перепрофилирован под COVID и общее число коек увеличится до 20 тыс.», — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте указали, что в настоящее время этих мощностей достаточно, но ситуация в городе остаётся напряжённой. Исходя из потребностей, в Москве будут открывать дополнительные койки из резерва.

В ведомстве призвали жителей столицы соблюдать режим самоизоляции и в случае появления любых симптомов ОРВИ незамедлительно вызывать врача.

Данные ВОЗ об иммунитете

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет доказательств того, что переболевшие коронавирусной инфекцией приобретают стойкий иммунитет и не могут повторно заразиться этим вирусом.

Об этом говорится в информационном бюллетене, подготовленном организацией, по вопросу о присвоении переболевшим лицам «иммунного паспорта».

По данным ВОЗ, большинство исследований указывают на то, что выздоровевшие «имеют антитела к этому вирусу», но некоторые из переболевших «имеют в крови очень низкие уровни нейтрализующих антител».

«По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно из исследований не продемонстрировало, даёт ли присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом», — отмечают в ВОЗ.

Перспективы режима самоизоляции в России

К настоящему времени в России провели более 2,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию, 169 тыс. из них — за последние сутки. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По информации ведомства, под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России находятся 168 тыс. человек.

Ранее состоялось совещание с участием вице-премьера Татьяны Голиковой и главного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По словам Поповой, действующий с конца марта режим самоизоляции следует продлить как минимум на две недели. Она отметила, что страна в рамках ограничительных мер прошла два инкубационных периода заболевания коронавирусной инфекцией, но останавливаться на этом нельзя, поскольку велики риски дальнейшего распространения COVID-19 по РФ.

Попова полагает, что следует выдержать как минимум ещё один инкубационный период, после чего можно начать планировать смягчение действующего режима, которое должно включать несколько этапов.

Присутствовавший на совещании директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев поддержал идею продления ограничений. По его словам, их следует сохранить как минимум до 12 мая.

По итогам совещания Голикова сказала, что донесёт обозначенные тезисы до сведения президента Владимира Путина и главы правительства Михаила Мишустина.