«Решение суда было ожидаемо»: предполагаемого вора в законе Омара Уфимского не отпустили на свободу

Индустриальный районный суд Ижевска принял решение об аресте 63-летнего Омара Бекаева, также известного как Омар Уфимский. СМИ называли его одним из самых влиятельных воров в законе. С апреля 2019 года Бекаев отбывал срок по наркотической статье УК РФ в удмуртской колонии строгого режима. Однако незадолго до ожидаемого освобождения ему предъявили обвинения по ст. 210.1 УК («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия, Уфимский выполняет «организаторско-распределительные функции», чтит и распространяет криминальные традиции, а также занимается дезорганизацией деятельности колонии (ст. 321 УК РФ). Сам Бекаев утверждает, что вором в законе не является, а его защита считает, что в материалах дела нет конкретных доказательств.

Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения 63-летнему Омару Бекаеву, также известному как Омар Уфимский. Следствие считает Бекаева вором в законе и инкриминирует ему ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По ней Бекаев может получить до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима в Удмуртии. Весной 2018 года он был задержан в подмосковных Химках с небольшой дозой героина, после чего находился под домашним арестом. 4 апреля 2019-го его приговорили к двум годам лишения свободы по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств»). Однако позднее срок сократили в результате апелляции.

16 апреля 2020 года Бекаев должен был выйти на свободу, однако в колонии ему были предъявлены новые обвинения по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Затем дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Как говорится в обвинительном заключении (есть в распоряжении RT), О.М. Бекаев из-за личных неприязненных отношений применил насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении оперуполномоченного А.А. Зыкина. Там поясняется, что таким образом Бекаев хотел дезорганизовать деятельность пенитенциарного учреждения и помешать правоохранителю выполнять свои обязанности.

По версии защиты, Бекаев вступил в словесный конфликт с сотрудником ИК из-за того, что его лишили прогулки, хотя он имел на неё право. Сам обвиняемый заявил на суде, что на самом деле ругал своего сокамерника. В то же время суд посчитал достаточным доказательством показания потерпевшего и свидетелей из числа сотрудников учреждения.

Не желал подчиняться законам общества

Позднее Омару Бекаеву было предъявлено ещё одно обвинение — по ст. 210.1 УК. В заключении он, по версии следствия, использовал свои полномочия, организовывая сбор денег, которые в дальнейшем распределял, назначал людей на нижестоящие уровни криминальной иерархии, обеспечивал доставку в колонию продуктов, разрешал споры и конфликты между заключёнными.

Как сказано в постановлении о привлечении Бекаева в качестве обвиняемого, «с ранних лет, не желая подчиняться законам общества, зарабатывать деньги законным путём», он решил, что «наиболее быстрым и лёгким путём к увеличению своего благосостояния» является систематическое совершение преступлений.

Также там отмечается, что в период заключения он стал «воспринимать криминальную идеологию, субкультуру» и решил придерживаться правил преступного мира. В дальнейшем, по версии следствия, его криминальный статус неуклонно повышался и «он получил прозвище Омар Уфимский».

Теперь он пользуется в криминальных кругах безоговорочным авторитетом, выполняет «организаторско-распределительные функции», чтит и распространяет криминальные традиции, утверждается в постановлении.

Стоит отметить, что несколько лет назад СМИ писали о Бекаеве как об одном из самых влиятельных воров в законе и возможном претенденте на высшее место в воровской иерархии после смерти Аслана Усояна, известного также как Дед Хасан.

Просили защитить от COVID-19

14 апреля Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Омара Бекаева, у которого истекал двухлетний срок заключения по наркотической статье.

Адвокаты Бекаева настаивали на освобождении подзащитного. По их словам, дожидаться приговора по новым статьям он может под домашним арестом. Сам обвиняемый заявил в суде, что вором в законе не является и никогда им не был.

По мнению защиты, доказательств, которые позволяли бы привлечь Бекаева по ст. 210.1 УК, нет — «обвинение содержит только общие формулировки, без конкретных фактов», а единственные свидетели — сотрудники правоохранительных органов, которые являются заинтересованными лицами.

Адвокаты указали, что Бекаев является инвалидом первой группы — не видит на 99%. Кроме того, они отметили, что их подзащитному не могут гарантировать безопасность в СИЗО, учитывая пандемию COVID-19.

Защита не увидела прямых доказательств

Помимо жалоб на состояние здоровья Омара Уфимского, его защита напомнила, что в 2018 году, когда в отношении Бекаева шёл процесс по делу о хранении наркотиков, он уже находился под домашним арестом и никаких нарушений не допускал.

«Представленный материал с ходатайством об избрании меры пресечения не содержал прямых доказательств, изобличающих О.М. Бекаева в причастности к совершению предъявленных преступлений. В погоне за повышением показателей раскрываемости особо тяжких преступлений следствие совсем забыло об основах уголовного права и решило построить обвинение на показаниях сотрудников ФСИН и правоохранительных органов. В данном деле дефектно всё: и факты, и право», — заявил адвокат Алексей Тюрин.

Также по теме СК объявил в розыск криминального авторитета Виктора Жаринова Следственный комитет объявил в розыск 36-летнего Виктора Жаринова, занявшего «высшее положение в преступном сообществе».

В свою очередь, удмуртские полицейские предоставили сведения, что после отбытия наказания Бекаев планирует скрыться из республики и оказывать давление на свидетелей, чьи анкетные данные ему известны.

«С учётом приведённых данных о личности подозреваемого оснований для домашнего ареста и более мягкой формы наказания не имеется», — говорится в решении суда.

В итоге Бекаева оставили под стражей до 1 мая.

«Решение суда было ожидаемо. По таким категориям дел суды не противостоят воле силовиков, даже несмотря на отсутствие доказательств», — заявил RT адвокат Олег Пахомов.

Напомним, закон, в соответствии с которым в Уголовный кодекс РФ внесена ст. 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), президент России подписал 1 апреля 2019 года.

По данным МВД, сейчас по ст. 210.1 УК РФ возбуждено 52 уголовных дела, из них 19 — в I квартале 2020 года.