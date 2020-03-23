«Решила вернуться к прошлому»: как живёт певица Юлия Самойлова после Евровидения

Спустя два года после Евровидения, на котором Юлия Самойлова представляла Россию, певица ведёт насыщенную жизнь: готовится к записи нового альбома и сольным выступлениям. Как болезнь и перенесённая операция сказались на творчестве артистки, почему музыкальный конкурс не разделил её жизнь на до и после, а также для чего команда певицы в своё время жила практически в лесу — в материале RT.

«У меня были мысли отказаться от Евровидения. Особенно когда я понимала, что подготовка к конкурсу идёт не так, как я представляла, не так, как я думала. Но я подумала, что попробую. Я подумала, что смогу справиться с поставленной задачей. Всё-таки это моя мечта, и пусть она наивная, я просто шла к ней, и я рада, что это в моей жизни всё-таки произошло», — рассказывала певица Юлия Самойлова. В 2018 году она представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, но не прошла в финал. Исполнительница рассказала RT, как сложилась её жизнь после музыкального состязания.

«Тягу к музыке обнаружила мама»



Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми АССР). В 13 лет у неё диагностировали спинальную мышечную атрофию второго типа, хотя первые признаки болезни проявились ещё в младенческом возрасте.

«До того как мне утвердили диагноз, никто не знал, что со мной. Мне ставили миллиард разных диагнозов, лечили от всего на свете. И хоронили столько же раз», — рассказала певица.

Юлия считает, что именно пение помогло ей хоть как-то сдерживать прогресс болезни. Дело в том, что при СМА слабеют мышцы, в том числе ответственные за дыхание. А занятия вокалом — это, по сути, дыхательная гимнастика, говорит певица.

«Мою тягу к музыке обнаружила мама. Кажется, любовь к творчеству передалась по наследству: мама была раньше солисткой хора, часто со мной занималась, мы изучали песни. Первое выступление на сцене состоялось в 11 лет. После этого я попала к педагогу по вокалу, мы начали заниматься, ездить по конкурсам», — поделилась она с RT.

Так, например, в 14 лет Самойлова стала лауреатом музыкального фестиваля «На крыльях мечты», в 16 заняла второе место на конкурсе «Шлягер» в Екатеринбурге. Также девушка подала заявку на участие в шоу «Голос», но она осталась без ответа.

Параллельно с конкурсами Юлия участвовала в концертах, хотя, как вспоминает певица в своей книге «Обычная необычная история», ей приходилось сталкиваться со сложностями: «Мало того что меня не пускали петь на праздничные городские мероприятия с формулировкой «Люди не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день, у них испортится настроение», так ещё и не пускали в различные заведения и даже магазины».

«Москва не отпускала домой»



В 2013 году Юлия Самойлова попала на проект Аллы Пугачёвой — в музыкальное шоу талантов «Фактор А». Певица вышла в финал и заняла второе место по результатам зрительского голосования. Она также получила премию «Золотая звезда Аллы».

«До конкурса обо мне никто не знал, кроме регионов Республики Коми. А когда нашу историю показали всей России по федеральному каналу — тогда моя жизнь поменялась. Меня стали узнавать люди. Я бы сказала, что Москва меня не отпускала домой, потому что сразу же посыпались предложения выступить, пойти на съёмки. Гулять было некогда», — описывает те дни Самойлова.

В частности, после окончания шоу она записала несколько песен, в том числе и дуэтом с Гошей Куценко, а также выступила на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

Но у всероссийской известности оказалась и обратная сторона, рассказывает певица: «Я не могла уснуть, и мне казалось, что я, едва закрывая глаза, слышу всех, кто обо мне что-то говорит. Я будто чувствовала это кожей. Тогда я поняла, почему многие публичные люди такие суеверные. На мне же это отобразилось иначе — у меня началась истерика, я поняла, что была не готова к такому пристальному вниманию, но ведь и не соскочишь».

В 2016-м Самойлова перенесла операцию на позвоночнике. «Выпрямили, насколько это возможно, потому что на тот момент я не могла уже нормально принимать пищу», — говорит она. После хирургического вмешательства артистке пришлось всему учиться заново. «И, как ни странно, стало тяжелее петь», — добавляет она.

РИА Новости

© Илья Питалев

Два Евровидения

Новым витком творческой карьеры Самойловой должно было стать участие в конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве с песней Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила въезд певицы на территорию страны в течение трёх лет из-за того, что Юлия выступала в Керчи в 2015 году.

Российская сторона решила не искать замену Самойловой и отказалась транслировать конкурс, заявив, что певица отправится на Евровидение в 2018 году. Европейский вещательный союз оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

В Лиссабон, где проводилось Евровидение-2018, Юлия Самойлова отправилась с композицией I Won't Break. Девушка призналась, что перед поездкой она «боялась перенервничать, плохо спеть».

Накануне выхода на сцену во втором полуфинале исполнительница почти была готова расплакаться: «У меня было так много эмоций, что я подумала, что лучше отдышусь... чтобы не было кома в горле».

На сцене Юлия сбилась во время исполнения песни — некоторые критики обвинили артистку в том, что она забыла слова, однако сама певица говорила, что просто переволновалась. В итоге представительнице России не хватило голосов зрителей и жюри, чтобы пройти в финал. Она набрала 65 баллов и заняла 15-е место.

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Мама Юлии после Евровидения-2018 заявляла, что девушка сильно переживала из-за критики в интернете и поэтому неудачно выступила: «Юля была сломлена ещё до выступления. Это произошло после первой волны негатива, когда вышел в эфир клип. А то, что сейчас творится в интернете, даже не просто жесть, даже слов нельзя подобрать. В прошлом году её все поддерживали».

Сама певица признала, что допустила «косяки и уйму ошибок», но получила «крутой, незабываемый опыт», который будет долго хранить в своём сердце. Шквал критики, по словам Самойловой, появился ещё до объявления песни: как только выяснилось, что артистка едет в Лиссабон. При этом, на её взгляд, безразличие зрителей и СМИ для исполнителя страшнее критики.

«Евровидение, безусловно, колоссальный опыт в моей жизни, в моём творчестве. О нём я буду вспоминать всегда — думаю, всю свою жизнь. Сожалею, что я переволновалась, не оправдала надежд — своих и людей, которые меня поддерживали», — сказала на пресс-конференции после конкурса Самойлова.

© Фото предоставлено Юлией Самойловой

«Ажиотаж поутих»

«Я не могу сказать, что Евровидение как-то радикально поменяло мою жизнь. Ажиотаж поутих, не буду лукавить. Но, возможно, свою роль сыграло и то, что мы с мужем Лёшей стали более разборчивы. Мы многим отказываем в интервью и концертах: выбираем то, что нам реально интересно и нужно», — делится певица.

После конкурса Юлия Самойлова выпустила книгу, сняла клип и записала альбом, а сейчас работает над следующим. Он будет отличаться от предыдущих работ по ряду параметров, объясняет певица: «Мы решили собрать на него средства через краудфандинг, это для нас в новинку. Песни, которые мы пишем, сильно отличаются от старого репертуара, музыка более танцевальная, молодёжная. Многие люди удивляются, послушав их, говорят, что даже не думали, что я могу писать такую музыку».

Также певица прорабатывает сольную программу: «К моему стыду, с тех пор как я стала более-менее известной, у меня не было ещё ни одного сольника. Сейчас репетируем с музыкантами. Решила включить в программу немного от рок-группы, которая была у меня давно, так сказать, вернуться к прошлому».

Над всеми проектами Юлия работает вместе с мужем. Он решает многие организационные моменты, следит, чтобы выполнялись требования райдера, чтобы всем участникам команды было комфортно. Кроме того, супруги вместе пишут песни.

«Лёша, в отличие от меня, имеет музыкальное образование, — рассказывает Самойлова. — Творчеством и зарабатываем: продаём песни, концертируем. Несмотря на то что мои песни пока ещё не хитовые, они всё равно приносят какие-то нормальные деньги. Скажем так, от некоторой части головной боли этот доход избавляет, а это уже радует».

Продюсера у Юлии на данный момент нет. «Я нахожусь в поиске человека, который мог бы не только оказать финансовую поддержку, но и моральную, при этом чтобы с ним можно было договориться, то есть чтобы это были скорее партнёрские отношения», — говорит певица.

Также Самойлова ищет постоянное место для репетиций и записей: «Мне важно, чтобы мы с командой собирались и творили, чтобы не приходилось постоянно переезжать с площадки на площадку. У меня был опыт в 2017 году: мы, чтобы написать альбом, снимали отдельный дом. С ребятами чуть ли не в лесу жили, чтобы заниматься музыкой. Хочется, чтобы подобные вещи просто были доступны».