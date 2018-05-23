«Криминальное» детство и знакомство с Пугачёвой: о чём рассказывает в своей книге Юлия Самойлова

На прилавки российских магазинов поступила книга «Обычная необычная история», написанная участницей Евровидения-2018 от России Юлией Самойловой. В повесть включены самые запоминающиеся и важные эпизоды из жизни певицы: детские обиды, первые влюблённости и участие в песенных конкурсах. По собственному признанию Самойловой, она рассказала читателю «всё, как было», причём эти рассказы не предназначены для школьной аудитории — некоторые из них достаточно откровенны. Подробнее о событиях, упомянутых в книге, — в материале RT.

В мае певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в Португалии, презентовала свою первую книгу. В повести «Обычная необычная история» рассказывается о наиболее ярких, переломных эпизодах, которые происходили в жизни артистки с раннего детства и до того момента, когда Самойлова обрела широкую известность.

Несмотря на то что обложка книги оформлена в стилистике Евровидения, конкурс в тексте упоминается лишь мельком. Певица подчёркивает, что такой дизайн выбрали в издательстве «Эксмо», а она не стала отговаривать редакторов: «Люди разбираются в том, как должна выглядеть обложка».

По словам Самойловой, она никогда не мечтала стать писательницей. Однако после неудавшейся поездки на Евровидение в 2017 году (тогда принимающая конкурс Украина запретила российской певице въезд на территорию страны) ей предложили издать автобиографию. Певица от предложения отказалась, поскольку решила, что такой жанр не потянет: слишком мало опыта. В результате было решено без присущего автобиографии официоза рассказать правдивую историю жизни от первого лица — с яркими диалогами и юмором.

В написании книги артистке помог близкий друг, на время творческого процесса ставший её куратором и наставником: он говорил, какие фрагменты необходимо убрать, какие нужно разбавить, какие — дополнить.

Самойлова отмечает, что «Обычная необычная история», несмотря на «сказочное» название, не предназначена для школьников: в тексте встречаются весьма откровенные моменты. По мнению певицы, больше всего книга будет востребована у женщин.

© Издательство «Эксмo»

«Не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день»

Повествование выстраивается в хронологическом порядке — от самых юных лет к более старшему возрасту. Сначала Самойлова рассказывает о детстве, которое, по её словам, выдалось «очень насыщенным и даже немного криминальным»: уж очень часто они с друзьями попадали в интересные истории.

«В моём детстве было много всякого: и хорошего, и плохого, хотя в памяти осталось больше хорошего. Да и где в России можно найти ребёнка из девяностых с абсолютно радужным детством?» — пишет она.

Из хорошего — дружба с местным хулиганом, «крышевание» песочниц, дружный класс и негласный титул Королевы двора, получить который не помешала даже болезнь. Из плохого — несчастный случай в ванной и последующая кома, насмешки со стороны сверстников и, собственно, сам недуг, из-за которого Самойлова стала перемещаться в кресле.

Певица рассказывает, что в подростковом возрасте её очень волновал вопрос отношений с противоположным полом. Как и все девушки, она, к неудовольствию родителей, часами разговаривала по телефону с молодыми людьми и целовалась в подъезде. Чаще всего Юлия знакомилась с юношами через интернет. Некоторые из них прекращали общение, узнав, что девушка не может ходить (им Самойлова отправляла заранее заготовленные цитаты из «Русалочки»), а некоторые продолжали ухаживать.

Артистка делится откровенными мыслями о собственных любовных приключениях и «шагах от поцелуйчиков к постельным сценам» и честно рассказывает даже о самых болезненных эпизодах: истериках матерей, огорчённых тем, что их сыновья встречаются с инвалидом, изменах, ссорах с будущим мужем.

Самойлова также пишет о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться из-за инвалидности: «Мало того что меня не пускали петь на праздничные городские мероприятия с формулировкой «Люди не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день, у них испортится настроение», так ещё и не пускали в различные заведения и даже магазины».

Как-то раз, рассказывает певица, её не пустили на собственное выступление.

globallookpress.com

© Jörg Carstensen/dpa

«Не готова к пристальному вниманию»

Немало страниц в книге посвящено творческому пути Самойловой. Она описывает, как участвовала в первых конкурсах, основала собственную группу (откуда её потом выгнали другие участники), прошла кастинг на шоу «Фактор А», выступила на открытии Паралимпийских игр в Сочи, стала общаться с Аллой Пугачёвой и Гошей Куценко.

«Когда вышел первый выпуск программы («Фактор А». — RT), я проснулась знаменитой. Голова пошла кругом. В детстве, когда горели уши, всегда говорили: «О, это тебя кто-то обсуждает или ругает». Вот именно это чувство, когда меня ругают или обсуждают, меня преследовало практически всё время на проекте. Я не могла уснуть, и мне казалось, что я, едва закрывая глаза, слышу всех, кто обо мне что-то говорит. Я будто чувствовала это кожей. Тогда я поняла, почему многие публичные люди такие суеверные. На мне же это отобразилось иначе — у меня началась истерика, я поняла, что была не готова к такому пристальному вниманию, но ведь и не соскочишь», — признаётся певица.

Самойлова отмечает, что после шоу её жизнь поменялась кардинальным образом: она стала настоящей артисткой и начала получать гонорары за выступления. А после скандала с недопуском к Евровидению в 2017 году интерес к ней возрос ещё больше: певицу «стали приглашать не только в реабилитационные центры».

Так Самойлова проделала путь от занимающейся самодеятельностью школьницы до знаменитости, пение стало её профессией, и она вскоре вышла замуж.

«А знаете, что самое смешное? Я стала известной, мне скоро 30 лет, а всё равно ничего не изменилось. Всё равно найдётся кто-то, кто скажет, что Самойлова — бездарная неумёха, которая не заслуживает всего, что у неё есть», — пишет она.

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По словам певицы, для неё и сейчас остаётся актуальным вопрос интеграции инвалидов в общество — что, если найдётся тот, кто скажет, что людям с ограниченными возможностями не место на Евровидении?

Она уверена: если человек отлично делает свою работу, зрителям должно быть всё равно, есть у него какие-либо особенности или нет. Ведь выходит артист на сцену не за сочувствием, а за аплодисментами.

«Я никогда не выступала на сцене ради жалости, которую я якобы вызываю своим видом. Я пела, чтоб порадовать слушателей», — заключает Юлия Самойлова.