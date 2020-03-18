В Госдуме обсуждают законы о лекарствах и наказаниях за повреждение воинских памятников

В Госдуме проходит пленарное заседание, в рамках которого планируется принятие проекта закона о праве российского правительства замораживать цены на лекарства и медизделия при угрозе эпидемий. Кроме того, ожидается, что депутаты рассмотрят в первом чтении внесённый президентом законопроект о введении уголовной ответственности за повреждение воинских памятников и захоронений. RT ведёт прямую трансляцию.