В Госдуме обсуждают законы о лекарствах и наказаниях за повреждение воинских памятников
В Госдуме проходит пленарное заседание, в рамках которого планируется принятие проекта закона о праве российского правительства замораживать цены на лекарства и медизделия при угрозе эпидемий. Кроме того, ожидается, что депутаты рассмотрят в первом чтении внесённый президентом законопроект о введении уголовной ответственности за повреждение воинских памятников и захоронений. RT ведёт прямую трансляцию.
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