«Теперь его никто не прикроет»: в Москве за селфи в морге уволили полицейского, задержавшего журналиста Андрея Евгеньева

В Москве за селфи в морге на фоне тел умерших людей уволили начальника уголовного розыска ОМВД «Щукино» Вячеслава Горнеева и оперуполномоченную Татьяну Пурышеву. Также лишатся должностей и руководители полицейских. Со слов ивановского журналиста Андрея Евгеньева, осуждённого на три года за незаконный оборот наркотиков, именно Горнеев подбросил ему запрещённые вещества.

В Москве за селфи в морге на фоне тел умерших людей уволены начальник уголовного розыска ОМВД «Щукино» Вячеслав Горнеев и оперуполномоченная Татьяна Пурышева. Как сообщили RT в ГУ МВД России по Москве, фотографию на фоне тел обнаружили сотрудники управления собственной безопасности. Служебная проверка подтвердила подлинность фото, в итоге полицейские были отстранены от работы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Также «за упущения в кадровой работе» лишатся своих должностей руководители оскандалившихся полицейских.

«Заместитель начальника УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве — начальник полиции полковник полиции Алексей Кориненко, начальник ОМВД России по району Щукино г. Москвы полковник полиции Иван Понятойкин будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям. Начальник отдела угрозыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Сергей Гладышев будет освобождён от занимаемой должности», — сообщил RT официальный представитель столичного главка МВД Владимир Васенин.

Кроме того, глава УВД округа генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупреждён о неполном служебном соответствии.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин говорит, что это не первый за последнее время инцидент, в котором оказались замешаны сотрудники данного отдела.

«Около полугода назад в этом отделе были выявлены факты сексуальных домогательств. В ходе служебной проверки выяснилось, что сотрудницы отдела докладывали об этом замруководителя по работе с личным составом. В ответ на их жалобы она лишь разводила руками и говорила: «Ну, что ж... Это ведь начальники». Знали об этом инциденте и в УВД по СЗАО», — рассказал RT Пашкин.

Тогда из-за скандала, по его словам, увольнять никого не стали — в столичном главке решили не предавать историю огласке. Все сотрудницы остались на работе в отделе — теперь им никто не мешает выполнять свои обязанности.

«Вполне возможно, что были ещё какие-то претензии к уволенным руководителям двух полицейских и очередной неприятный скандал стал здесь последней каплей», — пояснил собеседник RT.

«Погоны сняли, его никто не прикроет»

Уволенный Вячеслав Горнеев был одним из основных фигурантов в нашумевшей истории с задержанием журналиста Андрея Евгеньева.

RT рассказывал о том, как в 2016 году у метро «Октябрьское Поле» Горнеев и его подчинённые задержали сотрудника телеканала «Звезда» Андрея Евгеньева. Молодому человеку сообщили, что он подходит под ориентировку разыскиваемого преступника. Журналиста отвезли в ОМВД «Щукино», где, по его словам, над ним издевались, избили и затем подбросили наркотики. Среди тех, кто издевался над ним, был и Горнеев, утверждает Евгеньев.

Стоит отметить, что сначала суд отказался рассматривать уголовное дело Евгеньева из-за множества нестыковок и вернул его на доработку. Однако при повторном рассмотрении материалов Евгеньева всё равно приговорили к трём годам лишения свободы.

В октябре 2019 года Евгеньев освободился. Как оказалось, он был не единственный, кого сотрудники этого отдела задерживали с нарушениями. Так, RT узнал об истории московского студента Никиты Михеенко. Молодой человек уже четвёртый год находится в колонии. Он утверждает, что ему наркотики подбросили сотрудники данного отдела. При этом Михеенко смог зафиксировать побои, нанесённые ему полицейскими. В октябре 2018 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «превышения должностных полномочий» в отношении неустановленных лиц.

Несмотря на то что Михеенко и Евгеньев опознали Горнеева и других избивавших их полицейских, а само расследование в 2019 году взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, подозреваемых в деле пока нет.

Андрей Евгеньев

© Союз журналистов России

«Горнеев нажил себе много врагов, поэтому мы не знаем, откуда у УСБ взялась эта фотография. Могу предположить, что им могло прийти, так сказать, по тюремным каналам, где о неблаговидных делах Горнеева, в том числе и после истории с моим сыном, все хорошо знают. Или от женщины, с которой он как-то нехорошо расстался, или же от кого-то из недоброжелателей среди коллег», — рассказал RT отец журналиста Анатолий Евгеньев.

Сам Евгеньев надеется, что уволенный со службы майор теперь ответит по заслугам.

«С него сняли погоны, и наконец-то им сейчас можно заняться. Я знаю множество людей, которых он избивал, как меня и Никиту. Нам подбросили наркотики, а многим даже оружие. Они молчали, не говорили, потому что за сотрудничество со мной и Никитой обещали увеличить срок. Сейчас я призываю всех, кого когда-то пытал Горнеев и против кого фабриковал дела, не молчать, писать в СК и рассказывать всё. Теперь его никто не прикроет», — заявил Евгеньев.

© Фото из личного архива Андрея Евгеньева

По мнению Евгеньева, компрометирующее фото всплыло благодаря коллегам Горнеева.

«Насколько мне известно, он замахивался не только на задержанных, но и впоследствии начал на своих подчинённых. Может, кто-то потом эту фотографию собственной безопасности и показал», — отметил журналист, который после освобождения вернулся в Иваново, где работает на своём прежнем месте работы, в местной ГТРК.