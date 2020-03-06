«Нам есть о чём поговорить»: ФБР опубликовало в соцсетях рекламу с Высоцким на русском языке

ФБР распространяет в Facebook рекламу на русском языке с кадром из фильма «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким. Она сопровождается подписью «Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», а по ссылке можно перейти на сайт ведомства, где людей призывают делиться информацией, которая «может помочь» спецслужбам. В Совфеде считают, что подобные действия — откровенное вмешательство во внутренние дела России. Используя в этой рекламе образ популярного музыканта и актёра, ФБР лишь демонстрирует неуважительное отношение к русской культуре, считают эксперты.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало в Facebook рекламу с призывом делиться информацией.

Рекламная публикация сопровождается фотографией советского актёра и музыканта Владимира Высоцкого в роли капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя».

«Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», — написано на фотографии.

«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам», — говорится в подписи к публикации.

Ссылка, прикреплённая к публикации, ведёт на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР города Вашингтон. Там на русском и английском языках сообщается, что значительное место в обеспечении ведомством безопасности США «играет информация, предоставляемая населением».

«Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение, — говорится на сайте. — Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфеденциальности».

Напомним, согласно российскому законодательству за разглашение ценных сведений грозит уголовная ответственность. Подобные действия могут подпасть под три статьи УК РФ — 283 («Разглашение государственной тайны»), 275 («Государственная измена») и 276 («Шпионаж»).

Подобные действия американских спецслужб можно назвать вмешательством во внутренние дела России, убеждён член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Они вообще не стесняются этого, они как раз считают для себя нормой вмешательство в наши внутренние дела, в нашу политическую жизнь, давление на нас, политика санкций на это направлена, — сказал он RT. — Это пример, пускай не самый опасный, вмешательства в наши внутренние дела и нарушения нашего суверенитета. Есть гораздо более тонкие, изощрённые, продуманные формы вмешательства в наши дела, что расследует комиссия Совета Федерации. А этот призыв «стучать» на свою страну — можно, конечно, призвать к этому, но очень это не в духе нашего народа».

Морозов также считает неудачным выбор кадра из фильма с Владимиром Высоцким, так как он «был человеком высоких нравственных и патриотических принципов, и уж «стучать» на свою страну иностранному государству точно бы не стал».

Рекламная кампания

Это уже не первый раз, когда ФБР, прибегая к русскому языку, призывает пользователей Facebook к сотрудничеству. В октябре 2019 года ведомство опубликовало сразу три рекламных публикации — «Время наводить мосты», «Не пора ли вам сделать свой ход?» и «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи», допустив при этом несколько ошибок.

Об этих публикациях сообщили пользователи, проживающие в округе Колумбия, где расположена американская столица.

Руководитель контрразведывательного отдела вашингтонского представительства ФБР, специальный агент Алан Кохлер—младший в беседе с CNN заявил, что ведомство действует в рамках действующего законодательства и «продолжит адаптировать методы расследования и пропаганды для противодействия» так называемой «российской угрозе».

«Можем отметить только одно: Россия располагает большим количеством сотрудников разведки, рассредоточенных по дипломатическим представительствам России по всему миру. Они активно работают и представляют угрозу безопасности США и наших союзников», — заявил он.

Американские спецслужбы традиционно вмешиваются в во внутренние дела других государств, отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.