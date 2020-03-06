Никита Высоцкий прокомментировал фото отца в рекламе ФБР

Сын советского артиста Владимира Высоцкого Никита прокомментировал использование фотографии отца в рекламе ФБР. Как он отметил, судиться с США будет сложно и дорого, однако в планах — разобраться с этой ситуацией.

«Потребовать от них что-то, какой-то компенсации, можно только через американский суд. Судиться в Америке — дело сложное и дорогое... Безусловно, права мои, моего брата и Марины Влади нарушены, поэтому, вероятно, что-то сделать надо. Каким образом и нужно ли здесь требовать компенсацию — мы решим», — цитирует Высоцкого РИА Новости.

В беседе с телеканалом «360» Никита отметил, что сам приём контрразведки показался ему странным, и назвал публикацию глупостью.

По словам сына артиста, он хотел бы вмешаться в ситуацию и обсудить эту тему с юристами.

«Кроме того, что это Высоцкий, это собственность киностудии, которая сняла. Там нарушены права — это совершенно очевидно. Заранее понятно, что ситуация обречённая», — подчеркнул Никита Высоцкий.

Он добавил, ни Высоцкий, ни Глеб Жеглов не ассоциируются у россиян с предательством.

Ранее ФБР разместило на своей странице в Facebook рекламу ведомства на русском языке с кадром из телесериала «Место встречи изменить нельзя», где изображён Владимир Высоцкий, и подписью: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

Адвокат Владимир Постанюк не исключил, что родственники артиста могут потребовать у США компенсацию за использование его фотографии в рекламной кампании ведомства.

26 февраля актёр театра «Ленком» Андрей Леонов, известный по роли многодетного отца в сериале «Папины дочки», подал судебный иск на 1,5 млн рублей к интернет-сервисам по продаже билетов из-за незаконного использования его изображения.