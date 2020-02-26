Актёр Леонов потребовал взыскать 1,5 млн рублей с билетных сервисов

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Актёр театра «Ленком» Андрей Леонов, известный по роли многодетного отца в сериале «Папины дочки», подал судебный иск на 1,5 млн рублей к интернет-сервисам по продаже билетов из-за незаконного использования его изображения.
Актёр Леонов потребовал взыскать 1,5 млн рублей с билетных сервисов
  • РИА Новости

Об этом сообщил RT его адвокат, партнёр МКА «Князев и партнёры» Игорь Симонов.

«В Крыму и Москве в августе и сентябре 2019 года появились афиши спектакля «Милая моя», на которых был изображён Леонов, хотя по факту артист к тому моменту уже не принимал участия в постановке. Недостоверную информацию об участии Леонова в этом спектакле размещали у себя и ответчики», — рассказал он.

По словам адвоката актёра, иск подан к сервисам «Яндекс.Афиша» (ООО «Яндекс.Медиасервисы»), Kassir.ru (ООО «КАССИР.РУ») и Ponominalu.ru (ООО «Культурная служба»).

«Изображение актёра использовалось без его разрешения, а зрители антрепризы получали неверную информацию об актёрском составе», — подчеркнул Симонов.

Он уточнил, что его подзащитный подал иск в Замоскворецкий районный суд Москвы о компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей с каждого ответчика.

Актёр также намерен добиться удаления данными сервисами его изображений с афиш указанного спектакля.

Рассмотрение дела назначено на 11 марта.

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