«Я вынужден их трогать»: в отношении подозреваемого в домогательствах детского тренера возбуждено уголовное дело

СК расследует уголовное дело в отношении 56-летнего детского тренера Вадима Крестовского, который преподавал детям карате и гимнастику в московском фитнес-клубе. Родители написали коллективное заявление в Следственный комитет. Они утверждают, что тренер трогал девочек за ягодицы, а одной из них «просовывал руку под нижнее бельё». Кроме того, выяснилось, что ранее мужчина был судим за организацию заказного убийства. Сам Крестовский отрицает обвинения в домогательствах и утверждает, что попал под подозрение из-за личного конфликта с одной из мам.

В Москве Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста». Его фигурантом стал 56-летний тренер Вадим Крестовский. Дело было возбуждено после коллективного заявления родителей детей, которым он преподавал гимнастику и карате в фитнес-клубе «Зебра». Впоследствии Крестовский трудоустроился в фитнес-клуб «Пушкин», куда перешли некоторые воспитанники.

Авторитетный тренер

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, тренер задержан. По её словам, в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

Как рассказала RT Анна Белобородова — одна из мам, обратившаяся в полицию, — Крестовский якобы неоднократно приставал к девочкам и осуществлял с ними развратные действия.

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«14-летней девочке он просовывал руку под нижнее бельё и трогал за половые органы. То же самое он делал, когда они ездили тренироваться в Крым, но уже делал поступательные движения ей во влагалище. Других девочек он трогал через одежду за ягодицы. Кроме того, на показательных выступлениях Крестовский разрезал саблей яблоки на ягодицах ассистентки. Она была в стрингах, а дети смотрели. Узнав это всё, мы пошли и написали заявление в Следственный комитет», — рассказывает Белобородова.

Кроме того, как выяснил RT, Вадим Крестовский был ранее судим. В 1990-е он жил в Удмуртии и являлся лидером одной из местных преступных группировок. По данным суда, в 1997 году он организовал убийство бизнесмена. Показания против него дал один из исполнителей преступления. В 2001 году Верховный суд Удмуртии приговорил его к 11 годам лишения свободы. Крестовский отбывал наказание в селе Ягул Удмуртской республики.

Крестовский, находясь в заключении, написал жалобу в ЕСПЧ, указав, что слушание по его делу проходило в закрытом режиме с многочисленными процессуальными нарушениями, и затребовал €20 тыс. компенсации морального вреда.

В 2010 году жалоба была рассмотрена. ЕСПЧ обязал Россию выплатить Крестовскому €1,8 тыс. Кроме того, дело Крестовского было вновь рассмотрено Верховным судом Удмуртии. Однако он снова был признан виновным в организации убийства.

Родители пострадавших девочек утверждают, что Крестовский вышел на свободу благодаря липовой справке об инвалидности.

«Как мы узнали, он вышел из тюрьмы, сделав себе липовую инвалидность. А после, чтобы устроиться на работу в фитнес-клуб, предоставил поддельную справку, что не судим. На работу его брали по знакомству, чтобы без наклонностей — ему же детей тренировать», — рассказывает Белобородова.

«Они распространяют клевету»

В свою очередь, сам тренер в беседе с RT заявил, что справку не предоставлял.

«Справка о несудимости — не моя. Я был судим, давно, за драку. Детей я вынужден трогать, как же я их на шпагат растяну. Одну из девочек, которую я якобы щупал, тренировал персонально, ездил к ней в Сергиев Посад, путь неблизкий», — рассказывает Крестовский. — А началось всё с того, что одна из учениц рассказала, что мама дома её бьёт. У неё мама очень бойкая, агрессивная. И мама об этом узнала. На показательных выступлениях родителям не понравилось, что моя ассистентка, на которой я яблоки разрубаю, была в трусиках-стрингах. И она возмутилась, это для неё была последняя капля. Причём эта же мама мне в итоге не доплатила за уроки для её дочери, хотя девочка очень способная. Со мной сдала на жёлтый пояс».

По его словам, после этого мама девочки инициировала его травлю среди родителей.

«Меня обвиняют в домогательствах, якобы я кого-то изнасиловал. Если это так, то пусть предоставят результаты медицинской экспертизы. Сейчас они распространяют клевету», — считает тренер.

Ирина Богатищева — мама девочки, к которой Крестовский якобы приставал в Крыму, — заявила, что не будет давать комментариев, пока тренера «не посадят».

Фитнес-клуб «Зебра» на Красной Сосне не работает с 2019 года, филиал закрыли якобы за неуплату зарплат тренерам. В фитнес-клубе «Пушкин», где тренер числился, сказали, что Крестовский не работает — взял больничный из-за проблем с сердцем.

В Российской ассоциации карате «Шотокан», членом которой Крестовский является уже два года, рассказали, что жалоб на него никогда не поступало.

«Крестовский имеет третий дан чёрного пояса, и нареканий, жалоб, а уж тем более обвинений в домогательствах с его стороны в ассоциацию ни разу не поступало. Он успешно преподаёт», — сообщили в ассоциации.

Однако в ассоциации отметили, что Крестовский не уведомлял их о работе в фитнес-центре «Зебра».