«Виноватым себя не чувствую»: задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Хабаровске

В Хабаровске задержан подозреваемый в нападениях на женщин, который нанёс им ножевые ранения. Орудия преступления были найдены при обыске в его квартире. 43-летний мужчина заявил, что пошёл на преступления, так как его женщина ушла к другому. При этом он отметил, что «не чувствует себя виноватым».

Подозреваемый в двух нападениях в Индустриальном районе Хабаровска задержан. По версии следователей, 5 и 8 февраля в этом районе мужчина дважды нападал на одиноких женщин в тёмное время суток, нанося им ранения ножом. После этого злоумышленник скрывался, не пытаясь забрать ценные вещи.

В связи с инцидентами местные жители начали массово выходить для патрулирования микрорайона Южный, а в соцсетях появились фейковые сообщения, в которых таинственному маньяку стали приписывать нападения на людей и в других районах города.

Подробности задержания подозреваемого со ссылкой на источники первыми сообщили местные СМИ.

Усиленной следственно-оперативной группе из наиболее опытных сотрудников местных управлений СК, МВД и ФСБ, к которой в понедельник присоединились и оперативники из Москвы, удалось выйти на след Владимира Горбунова благодаря инциденту в 2017 году, когда мужчина попал в поле зрения участкового.

«Тогда у мужчины, что называется, поехала крыша и он с ножом в руках бегал по двору своего дома по Краснореченской и сильно испугал соседей. Участковые пришли к нему домой и опознали злодея — фоторобот оказался на редкость удачным. Гражданин сознался в нападениях, на сотрудничество со следствием идёт. Говорит, что и в первый раз сорвался из-за женщины, обиделся на неё и сейчас решил мстить всем подряд», — сообщил источник ИА «Хабаровский край сегодня» в правоохранительных структурах.

Фоторобот подозреваемого

© УМВД по Хабаровскому краю

Вскоре появились и официальные сообщения о задержании подозреваемого.

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 43-летний житель Индустриального района. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Злоумышленник занимается частными грузоперевозками. В квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли ножи, которые он, возможно, использовал для нападений, одежду и обувь. Изъятые вещи и предметы направлены на исследование», — сообщили в местном УМВД.

Там уточнили, что мотивом для нападения послужил уход любимой женщины Горбунова к другому мужчине.

«Как пояснил подозреваемый, его целью было создание широкого общественного резонанса, в результате которого она должна была вернуться к нему. Жертв нападений злоумышленник выбирал спонтанно, гуляя в вечернее и ночное время по району», — сообщили в МВД.

Ведомство также опубликовало пятиминутный видеоролик с допросом задержанного мужчины, в котором он сам рассказывает о мотивах и обстоятельствах преступлений. Из сбивчивых объяснений задержанного следует, что его план в итоге реализовался лишь частично и что лишь после задержания он осознал, что напрасно пошёл на преступления.

«Виноватым я себя не чувствую», — заявил Горбунов, признавшийся, что планировал и другие нападения, причём ближайшее должно было произойти в те сутки, когда его задержали. По словам мужчины, он совершенно не ожидал, что полицейские выйдут на его след.

© Следственное управление СK РФ по Хабаровскому краю

Он также добавил, что совершал нападения, используя ножи, найденные у него при обыске.

В региональном управлении СК заявили, что в настоящее время решается вопрос об аресте задержанного, но что именно вменяется задержанному в вину, в ведомстве пока не сообщили. Ранее в распространяемых следствием ориентировках речь шла о ст. 30 и 105 ч. 1 УК РФ (покушение на убийство), при этом сам задержанный на допросе заявил, что его задержали за нанесение тяжких телесных повреждений.

«Он не пил, не курил. Но был, что называется, со странностями. Увлекался боевыми искусствами с применением холодного оружия. Он никогда не выходил из дома без ножей. Несколько лет назад его даже задерживали за это. Семьи у него не было. Жил с матерью и со мной. Меня ненавидел. Я его одно время воспитывать пытался, чтобы он с матерью нормально общался. Так это закончилось тем, что он меня по двору с ножом гонял. С тех пор я его опасаюсь. Женщины у него то появлялись, то исчезали. Думаю, все эти нападения из-за отсутствия женского внимания случились», — заявил ИА «Хабаровский край сегодня» сожитель матери задержанного, проживавший с ним в одной квартире.

Обе пострадавшие женщины сейчас находятся в больнице, врачи заявляют, что их жизнь вне опасности.