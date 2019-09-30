«Тяжело давались сцены убийств»: в эфир выходит сериал по мотивам истории ангарского маньяка

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Наталья Романова, Анна Лушникова
На телеканале НТВ стартовал показ сериала «Тень за спиной». В основу сюжета легла история поимки Михаила Попкова — ангарского маньяка, совершившего более 80 убийств. Главные роли в сериале исполнили актёры Иван Оганесян, Карина Андоленко и Александр Ляпин. Кинематографисты подчёркивают: «Тень за спиной» — не документальный фильм, хотя в некоторых персонажах и угадываются реальные люди.
«Тяжело давались сцены убийств»: в эфир выходит сериал по мотивам истории ангарского маньяка
  • Кадр из сериала «Тень за спиной»
  • © kinopoisk.ru

В городе Лахтинске в течение продолжительного времени по одному и тому же сценарию совершаются жестокие убийства. Жертвы — молодые женщины, в крови которых каждый раз обнаруживают алкоголь. Появляются слухи об орудующем в округе маньяке, однако местные власти связь между этими преступлениями видеть отказываются.

Впрочем, окончательно отбрасывать версию о серийном убийце не спешат молодая следовательница Светлана Мирошникова (Карина Андоленко) и опытный сотрудник московской прокуратуры Николай Горобец (Иван Оганесян). Он вместе с коллегами приезжает в Лахтинск, чтобы расследовать нераскрытые преступления. Горобцу в команду определяют Мирошникову и оперативника Михаила Воробьёва (Александр Ляпин).

Между тем власти объятого коррупцией города заняты бескомпромиссным переделом собственности, даже не пытаясь переключить своё внимание и оказать поддержку следствию.

За основу сюжета 12-серийного проекта «Тень за спиной» взята история Михаила Попкова — бывшего милиционера из Ангарска, более известного как ангарский маньяк. За 18 лет — с 1992 по 2010 год — Попков совершил на территории Иркутской области более 80 убийств.

В 2015 году за 22 убийства и два покушения Иркутский областной суд приговорил Попкова к пожизненному заключению. Позднее его признали виновным в совершении ещё 60 аналогичных преступлений. 

«Многие задавали вопрос: «Зачем снимать кино про маньяка?», но очень важно понимать, что это не кино про маньяка, — отметил в беседе с RT режиссёр сериала Михаил Горобец. — Это кино о той ситуации, которая складывалась, о людях, которые находились вокруг, о филигранной работе определённых милицейских подразделений, которые не бросили это дело за десять лет, а докопались до истины».

Примечательно, что фамилия режиссёра совпадает с фамилией главного героя. И постановщик, и сценарист называют это совпадение знаком.

Без строгого следования фактам

Кинематографисты не стремились к документальному изображению истории ангарского маньяка, поэтому «Тень за спиной» стала самостоятельным художественным произведением. 

«Бралась общая стратегическая линия, соблюдались факты по времени расследования и тому, как работала следственная группа, по конфликтам, которые происходили внутри. Но в основном, конечно, это художественное произведение, и строгого следования фактам не было», — рассказал сценарист сериала Андрей Бережанский. 

  • Кадр из сериала «Тень за спиной»
  • © PR-отдел телеканала НТВ

Между тем образ Николая Горобца собирательный. В нём угадываются реальные люди. Что-то Бережанский взял и от главного героя фильма «Мой друг Иван Лапшин».

«Когда я его писал, у меня в качестве такого образа виделся герой из фильма «Мой друг Иван Лапшин». Человек негромкий, неяркий, но очень уверенный в том, что должен довести дело до конца», — отметил сценарист.

Сериал не охватывает период 1990-х (а именно тогда начал совершать убийства Попков). Сценарист подчёркивает: действие «Тени за спиной» разворачивается во время следственных мероприятий.

«Когда мы входим в историю, это уже момент, когда все эти преступления начинают расследовать как комплексную серию убийств. Расследование охватывает период с 2000 по 2010-е», — рассказал он. 

По словам Бережанского, одной из первостепенных задач было отслеживание влияния внешних обстоятельств на героев: «Это не только детектив. Мне хотелось посмотреть на то, как люди, которые занимаются этим расследованием — следователи, оперативники, — с этим сосуществуют, как они меняются. Они, по сути, всё время живут параллельно происходящим убийствам».

Съёмки длились около полугода. Первоначально их планировали провести в одном из городов Сибири, но по техническим причинам съёмочный процесс было решено перенести куда-нибудь поближе. Локации вымышленного Лахтинска кинематографисты нашли в Ленинградской области. Один из самых сложных производственных дней пришёлся на съёмки у Финского залива во время шторма, рассказывает Горобец. По его словам, психологически непросто было снимать сцены изнасилований, а также те, что проходили в морге.

«Тяжело давались сцены изнасилований и убийств. Это были очень эмоциональные сцены как для меня, так и для членов группы. Глядя на реакции девушек, которых били на площадке, я понимал, насколько реалистично удаётся воспроизвести события, — отметил режиссёр. — Ещё тяжёлые съёмки были в морге. Сложными психологически были и сцены допросов всех подозреваемых».

  • Кадр из сериала «Тень за спиной»
  • © PR-отдел телеканала НТВ

Сюжет сериала затрагивает временной промежуток в 12 лет. Создатели проекта обратились ко времени, когда пейджеры моментально превратились в пережитки прошлого, а на замену им пришли сотовые телефоны со встроенной фотокамерой и функцией полифонии.

Впрочем, как отметил Горобец, на удивление, кроме технологического оснащения, со времён 2000-х в жизни людей практически ничего не изменилось. 

«В целом, поскольку мы рассказываем историю о некоем собирательном российском провинциальном городке, каких-то сильных изменений не произошло. Стали немного другие компьютеры, автомобили. Но интересный факт в том, что всё, что вокруг этого, осталось прежним. Дома, люди, то, как они одеваются. И это достаточно интересный фактор, с которым мы столкнулись», — заявил режиссёр.

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