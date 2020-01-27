«Мне приятно, что я дома»: получившая паспорт РФ Клавдия Мальцева рассказала о своей жизни в статусе гражданки России

Историю 83-летней уроженки Ленинграда Клавдии Мальцевой вся страна узнала более года назад, когда RT запустил проект «Не один на один». Пережившая блокаду и артиллерийские обстрелы Донецка пенсионерка не могла доказать своё право на упрощённый порядок получения российского паспорта. После публикации этого материала RT и МВД договорились о совместной работе по оказанию помощи соотечественникам, столкнувшимся с проблемами оформления российского гражданства. В интервью RT Клавдия Викторовна рассказала, как живёт сейчас.

— Клавдия Викторовна, прошло чуть больше года с тех пор как вам вручили российский паспорт. Что первое вы сделали, когда, наконец, стали гражданкой России?

— После получения паспорта я начала оформлять пенсию. Мне, конечно, засчитали трудовой стаж только в России, а более 20 лет работы на Украине сгорели. Поэтому я получаю только пенсию за умершего мужа. Он был морской офицер. С её оформлением возникли большие проблемы, потому что необходимо было предоставить его личное дело, а оно хранилось в одном из военкоматов Донецка. Я сама заполняла документы в Военном комиссариате города Москвы, специалисты ведомства три раза посылали запросы в Донецк, но там их якобы не получали. Это была даже не проблема, а глупость какая-то.

— Сколько в итоге вы ждали документов из Донецка?

— В июне (2018 года. — RT) я получила паспорт, и до декабря мы ждали личное дело мужа. Потом уже просто надоело и мы сами, считай, вырвали эти документы из военкомата. Знакомый моих родственников поехал в отпуск в Луганск на Новый год на две недели, и мы попросили его пойти в военкомат забрать дело. Там, конечно, тоже знакомые помогли, чтобы документы передали лично в руки нашему человеку. Он привёз их, и мы в тот же день всё отнесли в военкомат. Там тут же всё посчитали, мгновенно. Но в результате пенсию мужа удалось оформить лишь в феврале 2019-го.

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— Получается, восемь месяцев, пока вы ждали документы из военкомата, вам не платили?

— Да, но потом перезвонили из Военного комиссариата города Москвы и сказали, что принято решение пересчитать пенсию и выдать деньги с момента вручения мне российского паспорта. В июне выдали всю сумму, но если честно, большой радости это не принесло. Вспоминать всю эту бумажную волокиту тошно. Я никогда не думала, что это будет такой сложный и долгий процесс. Начиная с того, что сначала я не могла получить ни паспорт, ни разрешительные документы, потому что никто не обращал внимания, что я блокадница и имею право на упрощённый порядок оформления гражданства. Кстати, недавно от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова мне передали памятный знак «Жителю блокадного Ленинграда».

— Как это происходило?

— К нам домой приехали такие славные девушки. Весёлые, приятные. Поздравили меня, цветы подарили, знак вручили. Мы поговорили, посмеялись. Было очень приятно такое внимание... В России серьёзно относятся ко всему, что касается Великой Отечественной войны. И мне приятно, что я дома.

— А с оформлением льгот не возникало проблем?

— Нет, всё было сделано быстро и своевременно. Мне сразу же выдали социальную карту москвича. По ней проезд бесплатный, скидки в магазинах, аптеках.

— В целом как ваши дела? Как вы себя чувствуете?

— Дела у меня отлично, пенсию получаю своевременно... Руки болят, но с этим уже ничего не поделаешь — возраст.

— В санатории вам предлагают бесплатные путёвки?

— Да, но я одичавшая (смеётся), поэтому отказываюсь. Там же надо обследования разные проходить, с чужими людьми жить в одной комнате, я не хочу. Я дикий в этом смысле человек. Мне лучше в моей «деревне».

— Вы сейчас не в Москве живете?

— Я живу в Подмосковье, в прекрасном военном городке. Здесь знакомая мне обстановка. Всю жизнь так с мужем прожила. Всё очень серьёзно — мы за шлагбаумом, проход только по пропускам. Просто так к нам не проедешь, не пройдешь, не проползёшь. Зато у нас красивый лес, прекрасное озеро Сенеж. И когда я приезжаю в Москву, то уже очень скоро хочу вернуться назад к себе, на природу.

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— Чем вы занимаетесь дома?

— Я читаю, не переставая. У меня есть ноутбук, планшет, так что я ни в чём не ограничена и чем хочу, тем и занимаюсь.

— Какие книги читаете?

— Сейчас я читаю роман «Сёгун» американского писателя Джеймса Клавелла. Его книги я читала и раньше, но до этой руки не доходили. Это исторический роман о Японии, мне очень интересно. Ещё я гуляю, готовлю, воспитываю кошку (смеётся). Она уличная, но это не важно.

— По Донецку скучаете?

— Очень скучаю. Прежде всего, по работе и людям. Мне не хватает общения. Девчонки оттуда каждый день пишут. Сообщения присылают или звонят. И здесь, в военном городке, хороший народ. Я знаю эту категорию людей — это бывшие военнослужащие, пенсионеры. Мне все помогают. В этом году яблоками завалили.

— Год назад на вопрос, чего бы вам хотелось, вы отвечали: получить российский паспорт. Сейчас у вас есть российский паспорт. Какие теперь мечты?

— У меня всё есть. Хотелось, чтобы дети со мной жили, но они работают. В Москве все в делах, все заняты, но я не жалуюсь. У меня замечательные дети, внуки. Ко мне часто приезжает моя бывшая невестка, я даже бывшей её с трудом называю, она мне как дочь. Всегда помогает. Я хочу быть здоровой, спокойно жить, чтобы не мешать жить своим ребятам.

После выхода публикации о Клавдии Мальцевой RT договорился с МВД о взаимодействии по темам, касающимся гражданства. За полтора года работы проекта «Не один на один» 22 соотечественникам были выданы российские паспорта и более 40 получили разрешительные документы на проживание в России. В октябре 2018-го главный редактор RT Маргарита Симоньян представила проект президенту Владимиру Путину, после чего он подписал новую концепцию миграционной политики, благодаря которой у соотечественников появилось больше возможностей оформлять гражданство без бюрократический препон.