Ориентированность на пациента и обеспечение лекарствами: новый глава Минздрава рассказал о приоритетах ведомства

Перебои с поставками лекарственных препаратов должны остаться в прошлом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с новым руководителем Минздрава Михаилом Мурашко. Глава ведомства отметил, что для решения этой проблемы и обеспечения лекарственной безопасности необходимо внедрять определённые элементы планирования. Кроме того, приоритетом в вопросе развития министерства он назвал ориентированность на пациента.

Приоритетом при модернизации системы здравоохранения России будет ориентированность на пациентов. Об этом заявил новый глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. По его словам, в министерстве видят, что население с одобрением встречает изменения. В частности, глава ведомства отметил высокий процент граждан, которые удовлетворены проектом «Бережливая поликлиника».

Наряду с этим он указал на важность кадровой составляющей, подчеркнув, что «весь пул врачебного и сестринского сообщества ждёт определённых условий» и снижения нагрузки.

Кроме того, Мурашко заявил о необходимости наладить бесперебойное обеспечение населения лекарствами.

«Лекарственная безопасность... здесь есть рациональные вещи, которые необходимо внедрять. Мы это обязательно будем делать. И главное — уйти от варианта, при котором у нас рыночная экономика по лекарствам стала восприниматься как «внезапно», «вдруг». Нужно всё-таки создать определённые плановые рельсы, потому что и промышленность должна понимать, что необходимо отрасли — как фармацевтической, так и медизделий. И мы должны прогнозировать бесперебойность, с чем сталкиваемся», — сказал Мурашко.

В то же время Татьяна Голикова заметила, что до конца года должен появиться единый регистр граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами. В рамках этой работы у россиян должно возникнуть чёткое понимание того, «к какой категории льготников они относятся».

«И чтобы те перебои с лекарственными препаратами, которые случались в отдельных регионах страны, остались в прошлом», — пояснила она.

Кроме того, до 1 марта Минздрав совместно с Минпромторгом должен утвердить порядок ввоза в РФ незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, для оказания медпомощи по жизненным показаниям.

К тому же в апреле должен быть подготовлен закон о введении отраслевой системы оплаты труда медицинских работников. Преодолению кадровой проблемы в здравоохранении, по словам Голиковой, также должна способствовать работа с регионами по целевому приёму в медицинские вузы.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова

© Виталий Белоусов/РИА Новости

«Ожидаем повышения эффективности»

Как считает завкафедрой управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин, новым руководителям Минздрава необходимо сделать более открытой для общественности информацию о своей деятельности.

«Например, доклад о выполнении программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, то есть как эта программа выполняется. Последние два-три года этот доклад не публикуется вообще. Мы не знаем, как реально у нас обстояла ситуация с доступностью бесплатной медпомощи. Можно судить только по данным социологических опросов. То же самое касается и реализации национальных проектов», — заявил собеседник RT.

Кроме того, по его мнению, нужно провести более детальный анализ ситуации с лекарственным обеспечением и доступностью препаратов.

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«Ситуация с лекарствами связана с усилением госрегулирования ценообразования и соответствующим уходом с рынка или опасениями ухода с рынка зарубежных дистрибьюторов лекарственных средств. Требуется тщательный анализ, чтобы определить, являются ли эти меры слишком жёсткими», — пояснил эксперт.

В свою очередь, председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Ян Власов выразил надежду на более рачительное отношение Минздрава к расходованию средств.

«С приходом Михаила Альбертовича эта ситуация может стать более управляемой. Мы ожидаем повышения эффективности использования финансовых механизмов. Есть вопросы, связанные с эффективностью работы кадров. С тем, насколько они соответствуют занимаемой ими должности и эффективно работают. Мурашко, будучи руководителем Росздравнадзора, привык обходиться малым. На своей предыдущей должности он добился расширения различного рода полномочий, необходимых для исполнения функционала ведомства», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Кадровые перестановки

В четверг, 23 января, стало известно о ряде кадровых перестановок в Министерстве здравоохранения.

Так, бывший руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба стал заместителем министра здравоохранения. Дмитрий Пархоменко назначен временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора. Ранее эту службу возглавлял Михаил Мурашко.

При этом бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова была назначена главой ФМБА. Её преемник выразил ей благодарность за проделанную работу.

«Мне хотелось бы сегодня публично ещё раз сказать ей большое спасибо, потому что она является не только идеологом, но и моим учителем, поэтому мне хотелось бы, чтобы тот вектор сохранился и мы продолжили движение к успешному снижению смертности и увеличению продолжительности жизни, которое фиксируется в последние годы», — сказал Мурашко.