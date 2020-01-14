Большие каникулы: треть россиян против долгих новогодних праздников

Больше половины россиян (51%) выступают за продолжительные январские каникулы, однако треть (33%) опрошенных считают столь длительный отдых неудачным решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Многодневные новогодние праздники были введены в России 15 лет назад. До этого выходными считались только 1, 2 и 7 января.

Каждый второй россиянин (51%) считает удачным решение узаконить длительные январские каникулы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения. При этом треть респондентов (33%) выступают против продолжительных выходных в связи с Новым годом.

Во ВЦИОМ напомнили, что длительные новогодние и рождественские каникулы были установлены 15 лет назад, ранее праздничными днями считались только 1, 2 и 7 января. Тогда инициативу одобрили 36% россиян, недовольны нововведением были 27% опрошенных.

За длинные зимние каникулы выступают 63% граждан РФ, оценивающих своё материальное положение как хорошее. В то же время против многодневных выходных настроены 46% россиян, считающих своё материальное положение плохим. Не одобряют этот закон и 47% респондентов от 60 лет и старше. Зато за длительный отдых выступают молодые россияне: от 18 до 24 лет (75%) и от 25 до 34 лет (66%).

«Традиции формируются новыми поколениями граждан. В картине мира современной молодёжи длительные новогодние каникулы — это уже традиция, данность. И для того, чтобы их отменить или видоизменить, потребуется не менее жаркая дискуссия, сравнимая с той, которая возникла 15 лет назад и отголоски которой хорошо помнят более старшие поколения», — заметил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Вместе с тем во Всероссийском центре изучения общественного мнения напомнили, что в 2005 году была распространена идея о переносе праздничных дней на майские даты. Тогда 27% россиян поддержали увеличение количества выходных в году, но предпочли бы, чтобы они были в мае. На данный момент эту идею поддерживают всего 3% опрошенных.

Согласно утверждённому правительством России календарю рабочих и нерабочих дней, в 2020 году установлено 248 рабочих и 118 выходных дней. Самые длительные каникулы — восьмидневные — уже завершились. Весной россиян ожидают продолжительные майские выходные, связанные с празднованием Дня Труда (с 1 по 5 мая) и Дня Победы (с 9 по 11 мая).

РИА Новости

© Владимир Астапкович

«Оптимальным было бы сокращение новогодних праздников»

Как считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, столь длительные праздничные дни — не самое лучшее решение.

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«Есть различные опасности и соблазны, которые могут привести к росту преступности, к алкогольным и пищевым отравлениям. 2 и 3 января по статистике отмечен существенный рост преступности. Соответственно, учитывая общий настрой нашего государства на здоровый образ жизни, оптимально было бы сокращение новогодних праздников до 31 декабря и 1 января, чтобы это было не больше двух дней. Длительные праздники, что майские, что январские, вредны для здоровья нации. Вся страна не работает практически 15 дней. Можно было бы понять, если бы это касалось небольшого количества населения, но не всей страны. Праздники нужно сокращать. Если мы хотим обеспечить отдых для населения, то лучше добавить выходные дни к каким-то другим праздникам. Чтобы это не влияло на производство и в целом на экономику страны», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников полагает, что необходимо обсуждение вопроса, насколько целесообразны такие продолжительные каникулы.

«Оценка понятна и однозначна: влияние на экономику, на темпы роста и ВВП негативное. Разговор об этом в экспертном сообществе идёт достаточно давно. Как только мы начали сталкиваться с каникулами, стали считать потери. Идёт много споров, но в целом мы считаем, что чистый вычет тех производств, которые связаны с непрерывным циклом, из-за праздничных дней составляет около 1 трлн рублей», — подчёркивает Масленников.

При этом, добавляет эксперт, есть и другая точка зрения, согласно которой за восемь дней люди и тратят деньги: «И тратят достаточно много. Это праздники, магазины, мероприятия. И если посмотреть эффект для потребительского спроса, то это неплохо, есть определённый вклад в экономику. Соответственно, есть чистый вычет и чистый плюс».