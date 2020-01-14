Опрос показал отношение россиян к длинным новогодним каникулам

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Половина россиян (51%) считают, что введение длинных новогодних каникул было удачным решением, обратного мнения придерживается каждый третий (33%). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Опрос показал отношение россиян к длинным новогодним каникулам
  • РИА Новости

Как отмечается, если 15 лет назад было популярно мнение о переносе праздничных дней на май, то в настоящее время эта идея поддержки не получает. Так, в её пользу высказались только 3% респондентов.

Кроме того, 4% граждан поддерживают введение каникул, но считают количество дней избыточным, следует из исследования.

Исследования проводилось 12 января, в нём участвовали 1,6 тыс. человек.

Ранее в Госдуму внесли законопроект с предложением сделать 31 декабря нерабочим днём.

Президент России Владимир Путин назвал эту идею логичной. По его словам, он согласен с аргументами, но считает, что сначала надо всё проанализировать.

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