«Помирать или идти до конца»: пострадавший в авиакатастрофе буровик добивается восстановления компенсационных выплат

Нефтяник из Пермского края Валерий Тишаков, выживший в авиакатастрофе 30-летней давности, добивается восстановления компенсации за вред здоровью. Мужчина исправно получал ежемесячные выплаты от аэропорта «Большое Савино», пока в августе 2019 года они не прекратились. После вмешательства пермского омбудсмена и транспортной прокуратуры в декабре аэропорт возобновил компенсации, но уменьшил сумму более чем в десять раз.

21 ноября 1989 года самолёт Ан24Б выполнял заказной рейс по перевозке 35 нефтяников предприятия «Красноленинскнефтегаз» из Перми в тюменский аэропорт «Советский», откуда впоследствии они должны были добраться на вахту в Ханты-Мансийский округ.

При посадке воздушное судно задело растущие возле взлётной полосы деревья, что привело к крушению самолёта. Жертвами авиакатастрофы стали 32 человека: 27 рабочих и пять членов экипажа. Ещё восемь человек получили тяжёлые ранения.

Одним из восьмерых выживших стал 33-летний слесарь обслуживания бурового оборудования Валерий Тишаков из города Лысьва.

«Практически весь полёт я проспал. Кто меня вытащил, как мы упали — об этом я рассказать не могу. Очнулся я только в больнице, — говорит он RT. — Потом уже понял, как мне повезло. Я сидел с левой стороны на предпоследнем ряду у иллюминатора. Пожилой мужик, который сидел рядом, погиб, и вообще я оказался единственным выжившим с левой части салона».

Сам Тишаков получил тяжёлые травмы: многочисленные переломы ребер, перелом позвоночника, а также ушиб головного мозга вкупе с рваными ранами лица. После многолетней реабилитации буровик был признан инвалидом второй группы. Специалисты медико-социальной экспертизы оценили степень его утраты профессиональной трудоспособности в 60%.

«После этого крушения на работу я так и не вышел, хотя и пытался. Ездить на вахты здоровье уже не позволяло. В Лысьве я вставал на биржу труда, но тогда в 90-е в маленьком городке не каждый здоровый человек мог найти себе работу, не то что инвалид», — вспоминает он.

Проблемы с компенсацией

Первые десять лет после авиакатастрофы материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим взял на себя работодатель нефтяников — «Красноленинскнефтегаз». Однако с начала 1998-го эта обязанность была возложена на «Пермские авиалинии», поскольку, как выяснилось по итогам расследования, причиной катастрофы стала ошибка пилотов. Правопреемником «Пермских авиалиний» является аэропорт «Большое Савино».

Со слов Тишакова, следующие 16 лет аэропорт исправно выплачивал ему компенсацию, однако в 2014 году они приостановились на два месяца. Когда мужчина приехал в аэропорт выяснять причины, ему сказали, что намерены перекинуть его на баланс Фонда социального страхования, но, поскольку легальных способов сделать это не нашли, то выплаты возобновились, добавляет он.

Ежемесячное пожизненное пособие по возмещению вреда в связи с утратой трудоспособности Тишакова составляло 60% (по степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах) от его индексированной средней зарплаты на нефтяных вышках.

На момент авиакатастрофы Тишаков в среднем зарабатывал около 900 рублей в месяц — сумма по тем временам большая. С учётом индексации это отразилось и на размере его выплат. Так, на второй квартал 2018 года мужчина получал около 103,8 тыс. рублей, к концу года эта сумма выросла до 120,9 тыс. рублей.

Летом 2018 года с Тишаковым вновь связались из юридического отдела воздушной гавани и предложили подписать соглашение об уменьшении компенсации почти в четыре раза – до 37,7 тыс. рублей. Согласно объяснению юриста аэропорта (есть в распоряжении RT), это 60% от средней зарплаты (62 785 рублей) буровика на предприятиях «Красноленинскнефтегаза». Своё предложение компания подкрепила очередным прекращением выплат с июля по сентябрь 2018 года.

Подписывать соглашение Тишаков отказался, и в сентябре выплаты возобновились в полном объёме. Однако, начиная с ноября, на счёт мужчины начали поступать урезанные переводы в 38,7 тыс. рублей. Сам он называет эту сумму взятой с потолка: «Никто никогда не будет работать на вышке за 60 тысяч!».

© Фото из личного архива

«Понятие социальной ответственности»

В августе 2019 года аэропорт прекратил выплачивать даже сокращённую компенсацию. Отчаявшись решить проблему самостоятельно, мужчина обратился за помощью к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову. Тот обратился в Пермскую транспортную прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос Тишакова. «Есть такое понятие, как социальная ответственность бизнеса, и это не только благотворительность и подарки на праздники, это в первую очередь уважение к людям, которые работают или работали с вами», — заявил RT омбудсмен.

Надзорное ведомство поддержало доводы о незаконности отказа в выплатах или их уменьшении, сообщил RT транспортный прокурор региона Сергей Шутов. 17 декабря в адрес аэропорта было вынесено соответствующее представление, ответ на которое компания должна дать до 17 января.

В пресс-службе аэропорта RT заявили, что выплаты пострадавшему в авиакатастрофе нефтянику продолжатся, а их приостановку объяснили «уточнением их размера и подтверждения законности и обоснованности».

«После обращения в 2019 году в суд был установлен размер ежемесячной выплаты по возмещению вреда здоровью. Эта сумма равна сумме утраченного заработка с учётом процента потери трудоспособности. Данный размер выплаты обусловлен выданной региональным отделением Фонда социального страхования РФ по ХМАО справкой-расчётом суммы утраченного заработка на основании индексов роста минимальной зарплаты», — говорится в сообщении.

При этом аэропорт не стал уточнять сумму, которую он обязуется платить буровику. Новый размер выплат сообщил RT уже сам Тишаков. Незадолго до Нового года ему пришло письмо, подписанное управляющим директором воздушной гавани Султаном Джармухановым, в котором говорилось, что новая сумма его ежемесячной компенсации составит 14,6 тыс. рублей. Напомним, ещё осенью 2018 года нефтяник получал более 120 тыс. рублей каждый месяц, то есть за последний год сумма его компенсации была уменьшена более чем в десять раз.

© Фото из личного архива

«Идти до конца»

Адвокат Сергей Минеев, знакомый с делом Тишакова, считает, что выплаты пострадавшему в авиакатастрофе нефтянику сокращены неправомерно.

По факту размер выплат Тишакову должен составлять 60% его среднего ежемесячного дохода с последующей индексацией, подчёркивает юрист.

«В марте 1995 года и в январе 1996 года были вынесены два судебных решения по искам пострадавшего к его работодателю — Красноленинскому управлению буровых работ-1, на которых был определён размер его среднемесячной зарплаты в 2675 рублей, а с учётом потери работоспособности сумма возмещения составила 1605 рублей», — рассказал RT Минеев.

По его мнению, именно из этой цифры должна происходить последующая индексация выплат Тишакову. На основании этих расчётов буровик и получал свою ежемесячную компенсацию до осени 2018 года.

Сам Тишаков соглашаться с новым положением дел не собирается: «Мы хотим дождаться окончательного ответа прокуратуры. Если ничего не получится, будем пытаться вернуть размер моих выплат в судебном порядке. Я инвалид второй группы, я постоянно вынужден покупать дорогостоящие лекарства и каждые несколько месяцев ложусь в дневной стационар из-за проблем с сосудами. Тут уже два варианта: либо смириться и помирать из-за полученных диагнозов, либо идти до конца».